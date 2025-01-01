20+ фотографий из Скандинавии, которые передают ее атмосферу лучше любых слов

Скандинавия — регион, который восхищает живописными пейзажами, природными явлениями и самобытной культурой. То, что для местных жителей является частью повседневной жизни, у нас вызывает искреннее удивление. В этой подборке мы собрали фотографии и факты о жизни северных стран, которые раскрывают уникальность этой части северного мира.

«Новорожденный ягненок Джимбо в Норвегии»

«Это случилось в Швеции»

Я сначала решил, что снежинки ненастоящие. © Unknown author / Reddit

«На шведских светофорах вместо пешехода изображен викинг»

«При таком освещении и тумане фото этой улицы в Норвегии выглядит как кадр из качественной видеоигры»

«Швеция в апреле»

«Двое парней строят замок из снега, который остался после работы снегоочистителя в центре Осло»

«Я живу на севере Швеции. Уже почти неделю температура близка к −40 градусам»

«Писсуары на 21 этаже в городе Осло»

Никогда раньше мне не хотелось посетить город только ради того, чтобы сходить в туалет, но это так круто! © AndromedaFire / Reddit

«На тележках в супермаркетах Швеции прикреплены карты супермаркета»

«Этот колодец в шведском городе Мора украшен узором под названием „курбитс“, который широко распространен в этом регионе»

«Полностью замерзшая дорога в Осло»

«У бабушки дома. Юго-запад Швеции»

«В Швеции есть специальные стойки за которые держатся велосипедисты, ожидая светофора»

«Сауна на Осло-фьорде»

«Таблички перед входом в туалет в аэропорту норвежского города Берген»

Это инфа для таких как я, кто боится ходить в туалет в самолете. © Unknown author / Reddit

«Этот малыш находится в центре Стокгольма»

«В Осло вы можете „припарковать“ свою собаку. Это небольшая будка для вашего питомца»

«В этом городском автобусе в Швеции на каждом сиденье есть ремни безопасности и зарядное устройство»

«Лист в форме сердца в Осло»

«Детская площадка в Дании»

Это Тим Бертон придумал что ли? © animi / Reddit

«Увидел такой писсуар в Осло»