20+ фотографий из Скандинавии, которые передают ее атмосферу лучше любых слов
Скандинавия — регион, который восхищает живописными пейзажами, природными явлениями и самобытной культурой. То, что для местных жителей является частью повседневной жизни, у нас вызывает искреннее удивление. В этой подборке мы собрали фотографии и факты о жизни северных стран, которые раскрывают уникальность этой части северного мира.
«Новорожденный ягненок Джимбо в Норвегии»
«Это случилось в Швеции»
- Я сначала решил, что снежинки ненастоящие. © Unknown author / Reddit
«На шведских светофорах вместо пешехода изображен викинг»
«При таком освещении и тумане фото этой улицы в Норвегии выглядит как кадр из качественной видеоигры»
Да это ж копия нашего севера - от Мурманска до Чукотки и вся Сибирь от Зауралья до Хабаровска
«Швеция в апреле»
«Двое парней строят замок из снега, который остался после работы снегоочистителя в центре Осло»
«Я живу на севере Швеции. Уже почти неделю температура близка к −40 градусам»
«Писсуары на 21 этаже в городе Осло»
- Никогда раньше мне не хотелось посетить город только ради того, чтобы сходить в туалет, но это так круто! © AndromedaFire / Reddit
«На тележках в супермаркетах Швеции прикреплены карты супермаркета»
«Этот колодец в шведском городе Мора украшен узором под названием „курбитс“, который широко распространен в этом регионе»
Очень мило, но камушки застревают. Они тоже мелким гравием посыпают от гололеда ?
«Полностью замерзшая дорога в Осло»
«У бабушки дома. Юго-запад Швеции»
«В Швеции есть специальные стойки за которые держатся велосипедисты, ожидая светофора»
Я этого прикола не понимаю. Мне спокойнее ногу поставить. А уж когда с ребенком, тем более.
«Сауна на Осло-фьорде»
«Таблички перед входом в туалет в аэропорту норвежского города Берген»
- Это инфа для таких как я, кто боится ходить в туалет в самолете. © Unknown author / Reddit
«Этот малыш находится в центре Стокгольма»
«В Осло вы можете „припарковать“ свою собаку. Это небольшая будка для вашего питомца»
«В этом городском автобусе в Швеции на каждом сиденье есть ремни безопасности и зарядное устройство»
У нас автобусы для перевозки детей за городом должны быть оснащены ремнями безопасности
«Лист в форме сердца в Осло»
«Детская площадка в Дании»
- Это Тим Бертон придумал что ли? © animi / Reddit
«Увидел такой писсуар в Осло»
Цирк. Выступает дрессировщик. Стукает по голове крокодилу, тот раскрывает пасть, дрессировщик вкладывает ему в пасть своё достоинство. Победно озирает цирк и спрашивает " Ну кто еще хочет попробовать?" Голос из зала " Я.Только Вы по голове больно бьете...
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