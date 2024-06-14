20+ нюансов жизни в Японии, которые изумляют покруче, чем помидоры в сгущенке
Культура
2 часа назад
Япония поражает своими яркими контрастами. Традиционные улочки соседствуют с гигантскими небоскребами. А на прогулке в одно время можно встретить девушку в кимоно и современную модницу, одетую по последнему писку моды. Эта страна влюбляет в себя своей многогранностью и неоднозначностью.
Содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.
Если вам вдруг понадобится помощь с терминалом на вокзале, из него буквально вылезет работник и все покажет
«Я так долго находился в отделении японской почты, что мне решили принести чай»
В публичные места (например, в фитнес-клуб или на пляж) не пустят с татуировкой. Нужно заклеить ее пластырем или надеть закрытую одежду
Если в школу приходят родители, они тоже должны разуться и переодеться в домашнюю обувь. Даже если за окном теплая и сухая погода.
Обычные купальники в Японии считаются чересчур откровенными. Японки любят закрытые модели: с юбками, в виде сарафана или майки с шортами
В токийских поездах удивительно чистые полы
«Нахожусь в Японии. В лифтах отеля стоят такие штуки. Что это?»
-
Это аварийный туалет. © TheSpaghettiJesus / Reddit
К собакам здесь относятся почти как к детям и выгуливают в колясках
Неприлично есть, склонившись над столом. Японцы держат посуду в руке и едят палочками, сидя с прямой спиной
В метро курсируют вагоны исключительно для женщин
В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков
«Чтобы пол остался чистым, грузчики поставили мои ботинки вот так»
Коробки для пиццы снабжены ручкой, чтобы можно было нести пиццу в горизонтальном положении
Так выглядит обед в японской больнице
Царский пир!
Я когда была в больнице (в России живу) там мало еды было 😥
-
-
Ответить
В этом вендинговом автомате продается традиционный рыбный бульон — даси
Клубника белого цвета. На вкус как обычная, но без кислинки
От большинства японцев не пахнет потом. Поэтому они не пользуются средствами от запаха, а предпочитают аэрозоли, которые борются с его количеством
В ресторанах популярны реалистичные муляжи блюд: так вы получаете точное представление о том, что можно заказать
В куртки местных рабочих встроены кондиционеры
«9 вариантов обеда для вашей собаки в японском ресторане: оленья косточка, фарш из конины, тушеная говядина и даже суп минестроне»
«Увидела в супермаркете в Токио вот такую дичь. Никогда не рискнула бы это попробовать. Такое желе съест только смельчак. А вы бы рискнули? Кто хочет желешки с помидорками?»
В путешествиях можно увидеть столько неожиданных и интересных вещей. Например, недавно мы писали о 17 странностях в домах и квартирах по всему миру, у которых есть неожиданное объяснение.
Фото на превью AnaChell / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 дизайнеров, которым явно дают молоко за вредность. Их вредность
Народное творчество
3 года назад
15 человек, которые вкусили этой жизни и спрятали свои розовые очки на дальнюю полку
Народное творчество
7 месяцев назад
15 людей, которые просто ослышались, а их фантазия разыгралась не на шутку
Народное творчество
10 месяцев назад
11 пар российских знаменитостей, которые приходятся друг другу родственниками
Кино
2 года назад
20+ фотографий, которые без слов докажут, что Арабские Эмираты — это вам не только «дорого-богато»
Путешествия
2 года назад
Посмотрите, как по-разному выглядят звездные мамы и дочери в одном возрасте
Кино
2 месяца назад
19 историй преображений, в которых брови сыграли не последнюю роль
Народное творчество
2 года назад
20 давно выросших детей, которые не собираются прощать своих родителей
Семья
3 месяца назад
Мне все говорили: «Вот родишь — тогда поймешь». Я родила, но так ничего и не поняла
Народное творчество
8 месяцев назад
20+ человек, которые просто заглянули в ресторан, а потом долго челюсть с пола подбирали
Народное творчество
7 месяцев назад
10 вещей, о которых хозяева дома не скажут гостю прямо в лицо, но за спиной все косточки перемоют
Культура
11 месяцев назад
18 человек, которым вместо волшебной палочки попалась родня на миллион, и это в сто раз круче
Народное творчество
2 месяца назад