20+ нюансов жизни в Японии, которые изумляют покруче, чем помидоры в сгущенке

Япония поражает своими яркими контрастами. Традиционные улочки соседствуют с гигантскими небоскребами. А на прогулке в одно время можно встретить девушку в кимоно и современную модницу, одетую по последнему писку моды. Эта страна влюбляет в себя своей многогранностью и неоднозначностью.

Содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Если вам вдруг понадобится помощь с терминалом на вокзале, из него буквально вылезет работник и все покажет

«Я так долго находился в отделении японской почты, что мне решили принести чай»

В публичные места (например, в фитнес-клуб или на пляж) не пустят с татуировкой. Нужно заклеить ее пластырем или надеть закрытую одежду

Если в школу приходят родители, они тоже должны разуться и переодеться в домашнюю обувь. Даже если за окном теплая и сухая погода.

Обычные купальники в Японии считаются чересчур откровенными. Японки любят закрытые модели: с юбками, в виде сарафана или майки с шортами

Vedana 15 часов назад Мне НЕ дико фото справа - - Ответить

В токийских поездах удивительно чистые полы

«Нахожусь в Японии. В лифтах отеля стоят такие штуки. Что это?»

К собакам здесь относятся почти как к детям и выгуливают в колясках

Неприлично есть, склонившись над столом. Японцы держат посуду в руке и едят палочками, сидя с прямой спиной

В метро курсируют вагоны исключительно для женщин

В музеях и других общественных местах есть закрывающиеся места для хранения зонтиков

«Чтобы пол остался чистым, грузчики поставили мои ботинки вот так»

Коробки для пиццы снабжены ручкой, чтобы можно было нести пиццу в горизонтальном положении

Так выглядит обед в японской больнице

В этом вендинговом автомате продается традиционный рыбный бульон — даси

Клубника белого цвета. На вкус как обычная, но без кислинки

От большинства японцев не пахнет потом. Поэтому они не пользуются средствами от запаха, а предпочитают аэрозоли, которые борются с его количеством

В ресторанах популярны реалистичные муляжи блюд: так вы получаете точное представление о том, что можно заказать

В куртки местных рабочих встроены кондиционеры

«9 вариантов обеда для вашей собаки в японском ресторане: оленья косточка, фарш из конины, тушеная говядина и даже суп минестроне»

«Увидела в супермаркете в Токио вот такую дичь. Никогда не рискнула бы это попробовать. Такое желе съест только смельчак. А вы бы рискнули? Кто хочет желешки с помидорками?⁠⁠»