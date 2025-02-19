20 историй об умной технике, которая порой живет своей жизнью
Истории
1 час назад
Современная техника порой бывает настолько самостоятельной, как будто по уровню интеллекта она уже наравне с человеком, а, может, и выше. Некоторые проделки Алисы, роботов-пылесосов или обычных телевизоров так обескураживают, что их владельцы не знают: плакать или смеяться.
- Алиса долго не отзывалась на зов мужа. В конце концов он не выдержал и рявкнул на всю машину: "Алиса!" А она ему в ответ так ласково: "Что, мой зайчик?" Уже 2 года прошло, а мы до сих пор вспоминаем этот случай и смеемся. © А. М. / Dzen
- Поехали на рыбалку компашкой из трех взрослых мужиков. Почти час, пока ехали, обсуждали место, снасти, рыбу. Вдруг женский голос из ниоткуда: «Ну, что за мужики пошли! Нет чтобы о бабах поговорить!» Водитель от испуга резко дал по тормозам и не смог ехать дальше, пока мы все не проржались. © Алекс Ламов / Dzen
- В 3 часа ночи я проснулась от того, что у меня в квартире кто-то грубым голосом орет: «Я вас тут всех достану! Никто от меня не уйдет!» Кошка в панике бежит в спальню, собака с лаем бежит в гостиную – защищать семью от врага. Я бегу следом за собакой и вижу, что в гостиной сам собой включился телевизор на полную громкость. А там шел какой-то боевик, по сюжету которого один из персонажей пришел на разборки в бандитское логово. Фееричное было пробуждение. © Текст по полочкам / Dzen
- Дома с определенной периодичностью стали раздаваться странные звуки - протяжный вдох или легкий шипящий выдох. Особенно было жутко слышать это в тишине или ночью. Поделилась с подругой, та наговорила разных ужасов. Это продолжалось пару недель, я сходила с ума. Муж тоже слышал, но у него крепкие нервы и здоровый сон. Я облазила всю комнату, каждый уголок. И вот однажды, в очередной раз заглядывая во все укромные уголки, я услышала шипящий звук. Прямо передо мной на высокой полке стояла аромалампа. Ее мне подарила дочь, а я ее две недели назад переставила и видимо что-то там запустилось, и она, зараза, стала периодически срабатывать вхолостую, вот и получался такой пшик. © Ланаlana / Dzen
- Летом я сильно заболела, температура под 40 несколько дней держалась, я лежала в постели. В один из дней телевизор на половину стены величиной вдруг включился на заставке, где огонь в камине горит, я даже испугалась, что стена загорелась. А потом пришли олени. © Катерина Лисичкина / ADME
- Купила дочке куклу на батарейках. Ей бутылочку в ротик ставишь - она типа пьет молоко с причмокиванием, шлепаешь по попе - плачет, нажимаешь на ножки - разное говорит, на грудку - смеется. Нажимаешь на одну ручку - говорит "мама", а на вторую - "папа". Так вот, однажды отец дочери слинял, и кукла на следующее утро перестала говорить "папа". Просто мистика. Сосед потом пытался починить, но не смог, удивлялся, мол, все подключено, должно работать. © Тунгуска / Dzen
- У родителей колонка стоит в кухне. Мама однажды ночью вышивала, на фоне шел фильм. Актриса эмоционально произносит: "Слушай, Лариса, ты ведь замуж выходишь?". И тут мама испугалась, потому что необычный голос откуда-то из-за спины произнес: "Правда? А за кого?" Пара секунд ужаса. Мама оборачивается, на кухне никого и только умная колонка светится. © Ziraiel / Pikabu
- Стиральная машина в последнее время стала барахлить. Не запускает стирку, якобы дверца не закрыта. Можно стоять и долго тыкать на кнопку включения, никогда не знаешь, с какого раза ее удастся запустить. Но моя супруга быстро нашла к ней подход. После второго машинного отказа она громко говорит: «Не ври. Все у тебя закрыто». Срабатывает всегда на 100%, но только у нее. Когда некогда возиться с роботом, всегда зову жену на помощь, а иногда даже звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
- Сидели с подругой в кафе, она пожаловалась, что ее собакен обнаглел: взялся охранять тапок, рычал на всех проходящих мимо членов семьи и даже норовил тяпнуть. Вечером мне изо всех щелей полезла реклама курсов дрессировки собак. Спасибо, Жорик. © ФьюАлка / ADME
- У нас одна машина, жена не ездит за рулем. Однажды она сильно заинтересовалась функционалом видеорегистратора. Какое качество съемки, как просмотреть что снято и пишется ли звук, долго ли сохраняются записи. Терпеливо объяснял, хотя странно было - до этого она к технике особого интереса не проявляла. Потом сосед рассказал, как родственник со стороны его жены спалился - хотел показать благоверной интересный момент из поездки, а случайно перемотал на кадры, когда он съездил к одной даме. © Ferrum59 / Pikabu
- Было это лет двадцать назад, когда еще были диски и проигрыватели. Зима. Муж ушел в ночь на работу. Выхожу из ванной и вдруг слышу шепот-пение на непонятном языке. Тихо-тихо, как в ужастиках. А я в одном полотенце в темноте. Кое-как доползла до выключателя. Включила свет - никого. И тут поняла: муж перед уходом на работу пылесосил, а на проигрывателе слушал "Энигму". Потом сделал потише и ушел, а до конца музыку не выключил. Эффект, конечно, был непередаваемый. Как меня кондратий не хватил, не знаю. © Таня Баранова / Dzen
- Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у умной колонки: "Кто твой хозяин?" Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: "Виталик". Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. © Подслушано / Ideer
- У меня появился робот-пылесос с функцией влажной уборки. На ночь программирую уборку, заливаю резервуар, а утром вижу под пылесосом лужу: все, что не получилось использовать для мойки пола, он через тряпку просто слил на пол. Я поднимаю его, чтобы под ним вытереть, а он орет: "Смотрите все! Я умею лета-а-ать!" Так беспардонно, когда сделает лужу, не ведет себя даже мой трехлетний сын. © Александр Новоселов / Dzen
- Смотрел фильм на ноутбуке, поставил на паузу и пошел в ванную. Лежу, греюсь. Слышу, что фильм включился. Ну, думаю, бывает. Потом - снова на паузу. Я затих и ванную осматривать начал на наличие увесистых предметов. И снова фильм включился. Меня в горячей ванне в пот холодный бросило. Причина выяснилась позже. Я пока фильм смотрел, пил кофе и на столике возле ноутбука печеньки оставил, собака их тырить начала и по клавиатуре с сенсорной панелью лапами ходила. © lexxlm / Pikabu
- У меня восстание роботов. Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель воздуха, освещение. Расстались, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии некуда деться. Он администратор учетной записи умного дома. Пришлось обесточить квартиру. Ищу, как сбросить настройки. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
- Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть "клички". Но я же нормальная, я пылесос называть не буду. Он прожил без имени неделю. Потом вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
- В корейских школах запрещают держать при себе телефон в учебное время. Ученик приходит в класс утром и сдает мобильник учителю или классному руководителю, а после уроков берет обратно. Моя дочка решила просто не носить новый телефон в школу, чтобы не потерять.
Но другие девочки захотели схитрить и начали прятать гаджеты в сумках, книгах и карманах, а учительнице врали, что тоже оставили все дома. День-два та терпела, все-таки замечая мобильники и планшеты. Но вот одним утром, опять видя ехидные детские мордашки, учительница громко крикнула тонким девчачьим голосом: "Сири!" Практически от каждого стола понеслось в общий хор: "Да, слушаю!" © Mari Potyomkina / Dzen
- У меня дома есть робот-пылесос. Иногда его пугаюсь. Но самый страшный момент был вчера. Когда я смотрел ужастик, он совершенно бесшумно врезался в мою ногу! Мой ужас в этот момент не передать. © Подслушано / Ideer
- Купили в ванную комнату освежитель. Вот все бы ничего, но ночью приходит ко мне кот и начинает орать. Непонятно. Потащилась с ним на кухню. Еда есть, вода тоже. А он ведет меня в ванную. Я уже подумала, что крысы завелись. Первый же этаж. И тут звук "пс-с-с". Кот заорал и забрался на меня. А это освежитель с таймером заработал. Днем-то не слышно, много шумов. © Wilena / Dzen
- 8 лет брака, 3 детей. Купил умную колонку. На другой день сижу на работе, изучаю приложение. Наткнулся на функцию звонка без ответа. Позвонил ради интереса и услышал, как дома жена точит лясы с чужим мужиком. Послушал минут 20 и обалдел: оказывается, она уже почти два года любит другого и регулярно к нему "ездит в гости". Покупка себя оправдала на 100%, рекомендую. © Аноним / Pikabu
Крутые покупки можно сделать не только в обычном магазине, но и на барахолке или с рук. Ну а если у кого-то руки растут из нужного места, то потрясающие вещи можно и самому смастерить.
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