10 фактов о жизни в Тунисе, где есть не только море и пальмы

Тунис — это белые домики, оливковые рощи и переплетение разных культур. В этой статье мы решили узнать больше о бытовых привычках местных людей и других нюансах жизни в стране, где почти всегда светит яркое солнце.

На пляже вам постоянно будут предлагать что-то купить

На тунисских пляжах часто разгуливают торговцы с товарами на любой вкус. Они продают еду, напитки, парео, сувениры, а порой вещи, которые вовсе не ожидаешь увидеть на пляже. «Когда я отдыхала в Тунисе, к бабушке каждый день приходил местный парнишка и пытался продать ей пушистый коврик белого цвета за €40. Явно синтетический и сделанный в Китае. В один из дней бабушка спросила у него, почему так дорого. Парнишка не растерялся и драматично сказал: „Мадам, мама целый год каждый день птичку чик-чик и плела этот ковер“. Мы, конечно, в эту байку не поверили, да и он тоже еле смех сдерживал. Поэтому, будьте готовы к тому, что вам часто будут пытаться что-то продать».

Местные жители выражают свои чувства через язык цветов

В Тунисе влюбленные не обнимаются и не целуются на публике, там все еще сохраняются консервативные устои в обществе. Но местные парочки здесь очень склоны к романтичным жестам по отношению друг к другу. Например, существует милая традиция, что если юноша дарит девушке цветок жасмина, то молчаливо признается ей в любви. Если девушка принимает этот подарок, то отвечает на его ухаживания взаимностью. Также невеста в день свадьбы надевает на себя ожерелье из жасмина, ведь этот цветок символизирует любовь и счастье.

Чем ярче загар у туриста, тем больше будет скидка

Как и в других восточных странах, торговцы здесь любят торговаться. Но также люди, уже бывалые в Тунисе, рекомендуют отложить поход по сувенирным лавкам ближе к концу отпуска. Подождите, пока ваша кожа загорит. Все дело в том, что, видя бледную кожу, продавцы в магазинах понимают, что вы приехали недавно, и поэтому начинают сильнее завышать цены на свои товары.

Знакомство с родственниками на первых свиданиях

В Тунисе всегда был культ семьи. Раньше браки для молодых людей организовывали их родители. И хоть сейчас девушки и парни в праве сами решать, с кем им связывать свою жизнь, им все равно остается важно мнение их родственников. Поэтому быстрое знакомство с семьей здесь ни для кого не кажется странным.

Местные жители добавляют перец практически во все блюда

«Мой университетский обед за 6 центов»

Завтра же подаю на тунисскую визу! © Scruffy11111 / Reddit



Острые блюда – основа местной кухни. Тунисцы обожают соус харисса – это смесь перцы чили, чеснока, тмина и кориандра. Хариссу добавляют практически в любую еду, будь это суп или даже салат. У многих иностранцев от остроты местных блюд текут слезы. В больницах даже после операции могут принести острую еду. Даже в детской больнице был случай, когда давали острый суп после удаления аппендикса. Видимо, из-за того, что, по данным журнала Time, соус харисса находится в группе полезных для здоровья продуктов. Других объяснений не вижу. © tamara.riahi

Совместный отдых с друзьями для местных жителей — роскошь

Для нас поехать на отдых с друзьями, кажется, чем-то обыденным и естественным, а вот тунисцы могут об этом лишь мечтать. Потому что в Тунисе принято ездить в путешествия с семьей. И когда мы говорим о семье, то в нее входят не только родители, мужья и жены, но и остальные родственники. Иначе обид от многочисленной родни из-за того, что вы поехали веселиться с друзьями, просто не избежать.

Разглядывать посторонних — привычное дело

Если кто-то из местных жителей будет в открытую разглядывать вас на улице, не пугайтесь. Это не значит, что с вами что-то не так. Просто тунисцы с любопытством наблюдают за иностранцами. Маленькие дети даже могут подойти к вам и попросить о совместной фотографии. Отнеситесь к этому с юмором. Когда еще представится возможность почувствовать себя почти голливудской звездой?

Если в гостях сразу предлагают кофе, то не стоит там задерживаться

Следуя тунисскому этикету, гостям вначале предлагают сок или воду, ведь в Тунисе всегда жаркая погода. После этого к столу подаются фрукты. Для каждого гостя приносят отдельную тарелочку и нож. А после фруктов предлагается выпить кофе или чай. Если же вам сразу предложили кофе, то это означает, что сегодня хозяева не готовы на долгие посиделки с гостями. Это такой тонкий намек, ведь кофе обычно является заключительным этапом приема.

Чай здесь пьют тоже по-особенному

В Тунисе предпочитают пить чай с мятой и кедровыми орешками. Это традиционный напиток, который принято пить в гостях, во время встреч с друзьями и на разных праздниках. В горячий чай вместе с сахаром кладется несколько чайных ложек кедровых орешков. Кстати, если чай очень сладкий, то орехи всплывают в чашке.

В Тунисе почти нет сторожевых собак