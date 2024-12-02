Пользователи сети рассказали, какие малоизвестные жемчужины Турции напрасно обходят стороной туристы
Путешествия
11 часов назад
Эта страна давно зарекомендовала себя как одно из любимых направлений для путешественников. Но Турция — это не только Анталья, Стамбул и Каппадокия. За пределами традиционных маршрутов скрываются уникальные уголки, оставшиеся вне внимания большинства туристов. Пользователи сети поделились названиями малоизвестных жемчужин Турции, которые стоит открыть для себя, чтобы увидеть страну с новой, неожиданной стороны.
Район Чамлыхемшин города Ризе
AA/ABACA/Abaca/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
- Посетите Чамлыхемшин. Просто поверьте мне. © BurningDanger / Reddit
- Будучи наполовину турком, я и не подозревал, что в Ризе есть такое хорошее место для занятий активным спортом. Наши горы сильно недооценены. Я рад, что туристы наконец-то начинают их исследовать! © Skkyline14 / Reddit
Гора Немрут-Даг
- Немрут-Даг — это гора на юго-востоке Турции. Тут находятся гигантские статуи богов и самого царя Антиоха IV. Восход солнца здесь захватывает дух. © kisaveoz / Reddit
- Эти руины произвели бы глубокое впечатление, даже без горных пейзажей. © paulianthomas / Reddit
- Вы должны увидеть Немрут Даг — это место сильно недооценено. © ofaruks / Reddit
- Я так рада, что это реальное место, которое я могу посетить, а не какая-нибудь картинка из «Властелина колец». © opineapple / Reddit
Древний город Пергам
- Обязательно загляните в Пергам. Это древний город на вершине холма, который посещает очень мало туристов. Он потрясает! Соседний город Бергама тоже прекрасен. © Unknown author / Reddit
- Я никогда в жизни не видел театр с такой крутой лестницей! © Siftinghistory / Reddit
Статуя троянского коня в Чанаккале
Кажись, в прошлом подарок такой лошади городу обернулся не очень положительно))
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- Посетите Чанаккале. Вы сможете увидеть древний город и музей Трои, центральный замок, Александрию Троадскую, Асос, Гейикли. © BurningDanger / Reddit
- Я там был! Это деревянная лошадь из фильма «Троя», которую им подарили. © wilfm93 / Reddit
- Я впечатлен тем, как основательно построен этот конь. Большинство съемочных реквизитов делается из пенопласта и фанеры, а он получился таким долговечным. © mr_bots / Reddit
Деревня Калкан
- В часе езды от Измира находится небольшая рыбацкая деревушка Калкан. Когда-то она была вдали от проторенных маршрутов, но теперь ее застроили. Тем не менее, это по-прежнему малоизвестное место, тут нет толп туристов. Я искренне люблю эту деревушку и вспоминаю ее с теплотой. Надеюсь, вы тоже ее посетите! © seraphin420 / Reddit
Ликийский путь
А ещё в местечке Олюдениз, одной из точек Ликийской тропы, собираются параглайдеры.
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- Для меня Ликийская тропа стала возможностью узнать Турцию изнутри. Маршрут проходит через множество древних городов, что позволяет погружаться в историю регионов. Особенно мне понравилось обилие диких пляжей и бухт, где можно сделать остановку, искупаться и освежиться в море. Нам повезло путешествовать в период, когда морские черепахи приплывают на пляжи, чтобы отложить яйца, и мы даже смогли увидеть одну из них. © 66hazelnut / Reddit
- Я прошел Ликийскую тропу от начала и до конца, останавливаясь в диком кемпинге. Очень рекомендую! © 111_44 / Reddit
- Здесь нет по-настоящему сложных или опасных участков, зато много впечатляющих пейзажей. Я прошел этот маршрут несколько лет назад, и это было потрясающе. © sketchyseagull / Reddit
Датча
- Я арендовала скутер в Датче и съездила к руинам Книдоса — древнего города-государства. Очень рекомендую! Люди были дружелюбны. И я искупалась в Средиземном море. © imyourtourniquet / Reddit
- Если вы предпочитаете спокойствие и тишину, а также природу, Датча — идеальное место. Лично я люблю арендовать лодку на день и объездить все бухты вокруг Датчи и Селимие, в котором есть отличный рыбный ресторан. © Unknown author / Reddit
Озеро Туз
- Вы можете посетить Туз-Голу — соленое озеро. Если у вас есть машина, это место удобно для однодневной поездки из Каппадокии. © Icarus144 / Reddit
- Недалеко от моей деревни находится соленое озеро Туз, которое в определенные сезоны становится кроваво-красным из-за водорослей, обитающих в воде. Летом вода отступает, и вы можете гулять по поверхности, покрытой солью. © Unknown author / Reddit
Гюмюшлюк
- Съездите на долмуше в Гумуслюк. Это маленькая деревушка с «Кроличьим островом» — отличным прибрежным местом для пеших прогулок. Прекрасное место для обеда. Турция — отличный выбор для путешествия одному. © Reddish81 / Reddit
- Гумуслюк — это тихое, уютное место с потрясающими видами, вдали от проторенных туристических маршрутов. В отличие от оживленного Бодрума, здесь достаточно тихо. Отдыхают тут в основном сами турки, которые, по моему опыту, оказались невероятно гостеприимными. © vulcanhammersmith / Reddit
«Древнейшее из крупных мегалитических сооружений в мире – Гебекли-Тепе»
- Это место в 2 раза старше египетских пирамид. © intofarlands / Reddit
- Это место полностью изменило представление о хронологии истории и возможностях древних людей. Какое удивительное открытие! © MelbaToast604 / Reddit
- Гебекли-Тепе всегда меня поражал. Я никогда не понимал, почему о нем так мало говорят. Он древнее и устроен гораздо сложнее других подобных мест, которые привлекают больше внимания. © bobby11c / Reddit
Долина бабочек
- Долина очень красивая. Здесь есть живописный водопад, а в маленьком кафе — гамаки и котята. © Infomania-Declivity / Reddit
Гробница Аминтаса в Фетхие
- Гигантская гробница, высеченная из цельной скалы в Фетхие. Гробницы считались вратами в загробную жизнь и наполнялись подношениями. Со временем ликийская культура была забыта, а гробницы — заброшены, пока их не обнаружили западные путешественники в 19 веке. Сейчас они отремонтированы и служат данью богатой истории ликийцев. © explorationofdecay / Reddit
- Я обожаю Фетхие. Там посреди улиц стоят гробницы. Это замечательный город, окруженный прекрасными пейзажами и множеством островов. © Unknown author / Reddit
Плато Хусер
- Это действительно завораживающее зрелище. Ощущение, будто ты во сне, будто ты на облаках. © No_Plantain_1257 / Reddit
Водопад Дюден
- Я много раз видела его на видео, но вживую он произвел на меня настоящее впечатление! © Adventurekenzie / Reddit
Город-призрак Кайякой
- Я бывал там. Залез в несколько зданий и увидел черепаху, ползущую по улице. Попробовал турецкую еду. Это было здорово! © 12396524 / Reddit
Вот еще несколько статей, которые позволят взглянуть на Турцию с неожиданной стороны:
Фото на превью No_Plantain_1257 / Reddit, Adventurekenzie / Reddit
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