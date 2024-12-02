Пользователи сети рассказали, какие малоизвестные жемчужины Турции напрасно обходят стороной туристы

Эта страна давно зарекомендовала себя как одно из любимых направлений для путешественников. Но Турция — это не только Анталья, Стамбул и Каппадокия. За пределами традиционных маршрутов скрываются уникальные уголки, оставшиеся вне внимания большинства туристов. Пользователи сети поделились названиями малоизвестных жемчужин Турции, которые стоит открыть для себя, чтобы увидеть страну с новой, неожиданной стороны.