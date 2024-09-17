20+ фото Стамбула, с которыми вы узнаете Турцию чуть лучше

Путешествия
11 часов назад

Невозможно полностью понять Турцию, не побывав в самом ее сердце — Стамбуле. Ведь этот город, не скупясь, делится тайнами и раскрывает путешественникам весь местный колорит.

«Вот такой вот стамбульский туалет. Не понял только, зачем тут кувшин»

  • Так как тут нет туалетной бумаги, предполагается, что посетители будут использовать воду после посещения туалета — как в биде. © estatearika / Reddit

«Только в Стамбуле такое видел. Идеальный способ борьбы с авто-хамами»

«Штыри складываются при проезде по правилам. Ну а если какой-то „мне нужнее“ и „я здесь главный“ решит таки поехать как всегда — привет шиномонтаж.»

«А это сотрудник службы безопасности»

«Стандартный продавец в Стамбуле»

«Могу ли я заинтересовать вас ковром?» Кот-продавец, которого я встретил в Стамбуле"

«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подали вот это — целую рамку с сотами»

Плодожорка
1 неделя назад

Говорят, если соты полностью запечатаны воском, это самый качественный и выдержанный мёд.

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Добросердечные горожане строят для бездомных кошек утепленные домики

  • Стамбул — город котов. Они на каждом шагу и совершенно не боятся людей. И всегда в их распоряжении домики и полные миски еды, предложенные добрыми людьми. © Pepperucho / Pikabu

И о бродячих собаках тоже не забывают

Закат в Стамбуле

Пожалуй, одна из самых необычных мечетей в городе. А их в Стамбуле около 3 000

Название мечети — Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii.

«А вот вид из моего окна. Стамбул. 36-й этаж. Ночью в 100 раз красивее»

Если и пить чай, то только так

Железнодорожный вокзал в Стамбуле

Еще один пример проявления заботы о хвостатых: по городу установлены умные кормушки для уличных собак и кошек

  • Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла. Каждый раз, когда вы выбрасываете мусор в урну, из резервуара в миску поступают корм и вода для животных. © nukaktovottak / Pikabu

Девичья башня (Kız kulesi)

  • Ах, как точно атмосфера передана... Хорошо, небось, наблюдать такое с уютного борта парома со стаканом горячего салепа в руке? © oooooook / Pikabu

Местные жители во время непогоды укрывают бродячих собак одеялами

«Недавно я провел в Стамбуле несколько дней с другом. По его словам, это типичный турецкий завтрак, с которого он начинает каждый свой день»

Обычная для городского автобуса ситуация

Стамбул — город контрастов

Гениально! Зарядка для гаджетов в общественном транспорте

Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула

Вот в такой необычный оттенок окрашиваются иногда воды пролива Босфор

Здесь даже двери — произведение искусства

«Когда люди спрашивают меня, как выглядит Стамбул, я показываю им это фото»

  • Я всем всегда говорю, что Стамбул похож на волну. Дома построены на холмах, которые поднимаются и опускаются, как показано на этой фотографии. © seenaithesin / Reddit

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Фото на превью powerbot15 / Pikabu

Комментарии

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Цветок Лунный
1 неделя назад

Турция - красивейшая страна ❤️
жаль, что для многих она ассоциируется только с отдыхом в отеле "all inclusive".
А там столько всего! 🤩

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