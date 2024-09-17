20+ фото Стамбула, с которыми вы узнаете Турцию чуть лучше
Невозможно полностью понять Турцию, не побывав в самом ее сердце — Стамбуле. Ведь этот город, не скупясь, делится тайнами и раскрывает путешественникам весь местный колорит.
«Вот такой вот стамбульский туалет. Не понял только, зачем тут кувшин»
- Так как тут нет туалетной бумаги, предполагается, что посетители будут использовать воду после посещения туалета — как в биде. © estatearika / Reddit
«Только в Стамбуле такое видел. Идеальный способ борьбы с авто-хамами»
Ох, как бы нам в городе не помешали такие... Особенно во дворах 😠
«Штыри складываются при проезде по правилам. Ну а если какой-то „мне нужнее“ и „я здесь главный“ решит таки поехать как всегда — привет шиномонтаж.»
«А это сотрудник службы безопасности»
«Стандартный продавец в Стамбуле»
«Могу ли я заинтересовать вас ковром?» Кот-продавец, которого я встретил в Стамбуле"
«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подали вот это — целую рамку с сотами»
Говорят, если соты полностью запечатаны воском, это самый качественный и выдержанный мёд.
Добросердечные горожане строят для бездомных кошек утепленные домики
- Стамбул — город котов. Они на каждом шагу и совершенно не боятся людей. И всегда в их распоряжении домики и полные миски еды, предложенные добрыми людьми. © Pepperucho / Pikabu
И о бродячих собаках тоже не забывают
Закат в Стамбуле
Пожалуй, одна из самых необычных мечетей в городе. А их в Стамбуле около 3 000
Название мечети — Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii.
«А вот вид из моего окна. Стамбул. 36-й этаж. Ночью в 100 раз красивее»
Если и пить чай, то только так
- Чай, наверное, отменный был. © WindShroud / Pikabu
Железнодорожный вокзал в Стамбуле
Еще один пример проявления заботы о хвостатых: по городу установлены умные кормушки для уличных собак и кошек
Боже, это гениально 🔥 вознаграждение за перерабатываемый мусор = еда для хвостатых
- Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла. Каждый раз, когда вы выбрасываете мусор в урну, из резервуара в миску поступают корм и вода для животных. © nukaktovottak / Pikabu
Девичья башня (Kız kulesi)
- Ах, как точно атмосфера передана... Хорошо, небось, наблюдать такое с уютного борта парома со стаканом горячего салепа в руке? © oooooook / Pikabu
Местные жители во время непогоды укрывают бродячих собак одеялами
«Недавно я провел в Стамбуле несколько дней с другом. По его словам, это типичный турецкий завтрак, с которого он начинает каждый свой день»
- Если что, это завтрак на одного человека. © tidemima / Reddit
Обычная для городского автобуса ситуация
Стамбул — город контрастов
Гениально! Зарядка для гаджетов в общественном транспорте
Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула
Вот в такой необычный оттенок окрашиваются иногда воды пролива Босфор
Здесь даже двери — произведение искусства
Нууу.. Таких "произведений искусства" во всей Европе полно, и покрасивее)
«Когда люди спрашивают меня, как выглядит Стамбул, я показываю им это фото»
- Я всем всегда говорю, что Стамбул похож на волну. Дома построены на холмах, которые поднимаются и опускаются, как показано на этой фотографии. © seenaithesin / Reddit
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Комментарии
Турция - красивейшая страна ❤️
жаль, что для многих она ассоциируется только с отдыхом в отеле "all inclusive".
А там столько всего! 🤩