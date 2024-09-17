20+ фото Стамбула, с которыми вы узнаете Турцию чуть лучше

Невозможно полностью понять Турцию, не побывав в самом ее сердце — Стамбуле. Ведь этот город, не скупясь, делится тайнами и раскрывает путешественникам весь местный колорит.

«Вот такой вот стамбульский туалет. Не понял только, зачем тут кувшин»

Так как тут нет туалетной бумаги, предполагается, что посетители будут использовать воду после посещения туалета — как в биде. © estatearika / Reddit

«Только в Стамбуле такое видел. Идеальный способ борьбы с авто-хамами»

«Штыри складываются при проезде по правилам. Ну а если какой-то „мне нужнее“ и „я здесь главный“ решит таки поехать как всегда — привет шиномонтаж.»

«А это сотрудник службы безопасности»

«Стандартный продавец в Стамбуле»

«Могу ли я заинтересовать вас ковром?» Кот-продавец, которого я встретил в Стамбуле"

«В моем отеле в Стамбуле на завтрак подали вот это — целую рамку с сотами»

Добросердечные горожане строят для бездомных кошек утепленные домики

Стамбул — город котов. Они на каждом шагу и совершенно не боятся людей. И всегда в их распоряжении домики и полные миски еды, предложенные добрыми людьми. © Pepperucho / Pikabu

И о бродячих собаках тоже не забывают

Закат в Стамбуле

Пожалуй, одна из самых необычных мечетей в городе. А их в Стамбуле около 3 000

Название мечети — Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii.

«А вот вид из моего окна. Стамбул. 36-й этаж. Ночью в 100 раз красивее»

Если и пить чай, то только так

Железнодорожный вокзал в Стамбуле

Еще один пример проявления заботы о хвостатых: по городу установлены умные кормушки для уличных собак и кошек

Кормушка совмещена с урной для перерабатываемых отходов: бумаги, картона, пластмассы, стекла. Каждый раз, когда вы выбрасываете мусор в урну, из резервуара в миску поступают корм и вода для животных. © nukaktovottak / Pikabu

Девичья башня (Kız kulesi)

Ах, как точно атмосфера передана... Хорошо, небось, наблюдать такое с уютного борта парома со стаканом горячего салепа в руке? © oooooook / Pikabu

Местные жители во время непогоды укрывают бродячих собак одеялами

«Недавно я провел в Стамбуле несколько дней с другом. По его словам, это типичный турецкий завтрак, с которого он начинает каждый свой день»

Если что, это завтрак на одного человека. © tidemima / Reddit

Обычная для городского автобуса ситуация

Стамбул — город контрастов

Гениально! Зарядка для гаджетов в общественном транспорте

Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула

Вот в такой необычный оттенок окрашиваются иногда воды пролива Босфор

Здесь даже двери — произведение искусства

«Когда люди спрашивают меня, как выглядит Стамбул, я показываю им это фото»