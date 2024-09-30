15 фотодоказательств того, что Турция за пределам «все включено» полна сюрпризов
Турция ассоциируется у нас с отпуском, морем, отдыхом, да и вообще только с приятными впечатлениями. Вот несколько фоток, которые покажут, какая классная и разнообразная Турция вас ждет за пределами отеля.
Ничего необычного, просто стандартная пачка чая в Турции. И стоит такая всего 1600 рублей
«Учусь в университете в Турции. Сегодня за этот обед заплатила меньше 1 евро»
- Если бы у меня был такой обед, я бы не готовила вообще никогда. © ducknator / Reddit
Бирюзовое побережье Турции неспроста получило такое название. Вода там фантастического цвета
Миски с кормом для бездомных собак и кошек в Стамбуле
«В счете указано, сколько каждый человек должен будет заплатить, если вы разделите чек поровну. Очень удобно!»
То есть, если разделить 2 кофе и 2 яичницы н.а 5 человек, то они вам напишут в чеке, сколько надо заплатить каждому. Но при этом они не учитывают, кто сколько слопал? Удобно для тех, кто много и быстро ест.
«2 персоны — по 57 турецких лир с каждого; 3 персоны — по 38; 4 — по 28,5; 5 — по 22,8».
В этом салоне красоты из любого мужчины сделают Аль Пачино
Аль Пачино, н.а минуточку, 84 года. Не советовала бы я мужчинам заходить в этот салон..
Турция — это не только море и all inclusive. Но еще и потрясающей красоты горные пейзажи
Красивых горных пейзажей полно по всему миру. Но здесь, они особенные, потому что только в Турции они ТУРЕЦКИЕ!
В Бурсе гордятся тем, что когда-то королева Елизавета II прошлась по местному рынку и оценила их шелковые платки
В Турции быстро привыкаешь любую еду запивать айраном
Всё очень жирное, жареное, острое. Айран надо пить литрами, чтобы нейтрализовать такую еду.
Каньон Саклыкент — самый длинный и глубокий в Турции. Его длина составляет 18 км, а высота — до 300 м
Все, что нужно знать о порядках в Турции, — в двух фотографиях: богатые стамбульские коты купаются в золоте...
Устал, бедняга от такого богатства. Купаться в золоте не так то просто.
...а бродячая собака решила вздремнуть в витрине магазина
Не только котов и собак можно встретить на улицах. Черепахам тут тоже раздолье
На рынке в Фетхие можно купить рыбу или любой морепродукт. Его тут же приготовят и подадут к столу
На рынке семечки продаются в таком виде
Не,не! Я российские семки не променяю ни н.а какой турецкий подсолнух.
А вот еще несколько статей о других странах:
Комментарии
кто-нибудь, переведите мне название этой статьи, пожалуйста. "за пределам" - это что значит?