15 фотодоказательств того, что Турция за пределам «все включено» полна сюрпризов

Турция ассоциируется у нас с отпуском, морем, отдыхом, да и вообще только с приятными впечатлениями. Вот несколько фоток, которые покажут, какая классная и разнообразная Турция вас ждет за пределами отеля.

Ничего необычного, просто стандартная пачка чая в Турции. И стоит такая всего 1600 рублей

«Учусь в университете в Турции. Сегодня за этот обед заплатила меньше 1 евро»

Если бы у меня был такой обед, я бы не готовила вообще никогда. © ducknator / Reddit

Бирюзовое побережье Турции неспроста получило такое название. Вода там фантастического цвета

Миски с кормом для бездомных собак и кошек в Стамбуле

«В счете указано, сколько каждый человек должен будет заплатить, если вы разделите чек поровну. Очень удобно!»

© Bleary_Eyed / Reddit Светлана БМВ 2 дня назад То есть, если разделить 2 кофе и 2 яичницы н.а 5 человек, то они вам напишут в чеке, сколько надо заплатить каждому. Но при этом они не учитывают, кто сколько слопал? Удобно для тех, кто много и быстро ест. - - Ответить

«2 персоны — по 57 турецких лир с каждого; 3 персоны — по 38; 4 — по 28,5; 5 — по 22,8».

В этом салоне красоты из любого мужчины сделают Аль Пачино

Светлана БМВ 2 дня назад Аль Пачино, н.а минуточку, 84 года. Не советовала бы я мужчинам заходить в этот салон.. - - Ответить

Турция — это не только море и all inclusive. Но еще и потрясающей красоты горные пейзажи

Светлана БМВ 2 дня назад Красивых горных пейзажей полно по всему миру. Но здесь, они особенные, потому что только в Турции они ТУРЕЦКИЕ! - - Ответить

В Бурсе гордятся тем, что когда-то королева Елизавета II прошлась по местному рынку и оценила их шелковые платки

В Турции быстро привыкаешь любую еду запивать айраном

Светлана БМВ 2 дня назад Всё очень жирное, жареное, острое. Айран надо пить литрами, чтобы нейтрализовать такую еду. - - Ответить

Каньон Саклыкент — самый длинный и глубокий в Турции. Его длина составляет 18 км, а высота — до 300 м

Все, что нужно знать о порядках в Турции, — в двух фотографиях: богатые стамбульские коты купаются в золоте...

...а бродячая собака решила вздремнуть в витрине магазина

Не только котов и собак можно встретить на улицах. Черепахам тут тоже раздолье

На рынке в Фетхие можно купить рыбу или любой морепродукт. Его тут же приготовят и подадут к столу

На рынке семечки продаются в таком виде

Светлана БМВ 2 дня назад Не,не! Я российские семки не променяю ни н.а какой турецкий подсолнух. - - Ответить

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