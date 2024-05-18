20 реально качественных вещей, которые не стыдно и правнукам по наследству передать

Круто, когда по наследству передаются фамильные бриллианты, особняки и ценные бумаги. Но получить от старших родственников надежную технику или качественную одежду тоже приятно. Семейной реликвией может стать что угодно, от сковородки до клатча. Главное, что эти вещи вызывают положительные эмоции и пробуждают добрые воспоминания о близких.

«Дедушка предложил мне взять что-то на память о бабушке. Я мигом схватила эти винтажные очки!»

«Малышке с первой фотки уже исполнился 21 год, а я ношу все тот же свитер. Он походу вообще не стареет, в отличие от меня»

«Мне в наследство от тети досталось простое, но элегантное кольцо»

«Я хотела его уменьшить. Мастер выпучил глаза, посоветовав спрятать и никому это кольцо не показывать, потому что оно антикварное, сделанное в 1850-1860 годах. Реальную стоимость не знаю, лежит дома антикварным активом».

«Мама отдала мне свое платье, чтоб я надела его на выпускной в вузе. Я уже 10 лет ношу его каждое лето в надежде, что оно развалится. Но нет»

«Этим мискам Pyrex уже 50 лет, но это единственное, что моя жена хотела получить в подарок от родителей. Мы пользуемся ими ежедневно»

«Ремень моего отца старше меня. Мне 30»

«Бабуля вручила мне это свадебное платье с наставлением надеть, например, на выпускной. Мне сказали, что я в нем выгляжу как типичное привидение из глубинки»

«Микроволновке моих родителей 34 года. Она пережила 3 холодильника, плиту, посудомоечную машину, около десятка тостеров и до сих пор хорошо работает»

«Часы моего прадедушки, все еще тикают»

«Миксеру больше 40 лет, раньше он принадлежал моей маме. Муж сказал, что не купит новый, пока этот не сломается. Кажется, этот зверь достанется еще и внукам»

«Бабушка купила это кресло в антикварном магазине, еще когда мой папа был ребенком. В нем все, кроме обивки, оригинальное, даже наполнение из конского волоса»

Этой швейной машинке почти 100 лет, и она все еще работает

«Три поколения женщин нашей семьи в одном платье: бабушка в 1964 году, мама в 1991 и я в 2017»

«Этот дуршлаг у меня уже 26 лет — больше половины моей жизни»

«Ботинки Red Wing мой отец купил еще в 1975 году. Я только заменил подошвы и немного почистил»

«Я делал сок для родителей с помощью этой соковыжималки, еще когда был ребенком. Мне уже 51 год, и прибор все еще отлично работает»

«Этот пиджак достался мне от мамы. Мне 27, и он старше меня»

«Я очень много готовлю, и это моя любимая коллекция сковородок. Самая старая из них досталась мне от бабушки»

«Этот клатч мне достался от бабушки»

«Я поражена, что моя тетя, а потом и ее сестры смогли сохранить это платье-рубашку в идеальном состоянии. Ему уже больше 50 лет, а оно все как новое»

Найти подходящее платье — хоть для свадьбы, хоть для выпускного, хоть для обычного дня — дело непростое. Те дамы, которые не могут отыскать в магазинах того, что просит душа, нередко плюют на все условности и создают наряды своими руками. И нередко выходит круче, чем у дизайнеров.

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.