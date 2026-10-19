6 продуктов из детства, вкус которых не повторит ни один современный магазин

Дольки из баночки были самым любимым лакомством моего детства — правда, покупали мне его не так часто, потому что я уминала эти сладкие полукружочки за один раз. Лимонные я любила чуть меньше, чем апельсинные, и мне казалось, что вторых в упаковке гораздо меньше. Сейчас продается куча разнообразных мармеладов, но мне кажется, что ни один из них не сравнится с этими дольками. Кстати, я была уверена, что на банке было написано «апельсиновые», а вы?