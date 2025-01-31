10+ историй с огоньком из жизни знаменитых художников

Чаще всего наше знакомство с миром искусства ограничивается разглядыванием репродукций картин в школьных или институтских учебниках. Эх, вот бы нам в то время рассказали, что именно Сальвадор Дали придумал логотип знаменитой карамели на палочке, или посвятили в тайны уморительной переписки Чехова и Левитана. Готовы спорить, что после таких занятий мы сами бы кинулись в галереи, чтобы поближе рассмотреть картины знаменитых художников.

Сальвадор Дали

Сальвадор Дали придумал логотип Chupa Chups всего за 1 час. Он просто нарисовал его на газете. Но до этого эксцентричный художник потребовал огромный гонорар, достойный суперзвезды. Да-да, Дали совсем не чуждался побочных заработков. Поддержание его экстравагантного образа жизни требовало больших средств, поэтому он и сам разрабатывал рекламу, и появлялся в рекламных роликах.

Исаак Левитан

Исаак Левитан и Антон Чехов любили пошутить друг над другом. Классиков живописи и литературы связывала многолетняя дружба. Они часто писали друг другу письма, в которых то и дело подтрунивали друг над другом и отпускали колкие шуточки. Писатель не раз проходился по вечной влюбчивости художника и говорил, что у того «глисты в сердце». На что Левитан отвечал Чехову в письме шуточной бранью: «Ах ты, полосатая гиена, крокодил окаянный, леший без спины с одной ноздрей, квазимодо сплошной, уж не знаю, как тебя еще и обругать! Я страдаю глистами в сердце!!! Ах ты, Вельзевул поганый! Сам ты страдаешь этим, а не я, и всегда страдать будешь до конца дней своих!»

Сандро Боттичелли

Итальянский гений эпохи Возрождения был довольно эксцентричен и капризен. Например, когда рядом с Сандро поселился один шумный сосед, он не стал терпеть. После пары безрезультатных попыток разговоров (а сосед был ткачом, и от его станков буквально стены тряслись) художник понял, что нужно действовать. Его дом был выше соседского, и Сандро водрузил на крышу здоровенные весы, а на них — валун. От вибраций весы качались, а камень вполне мог повредить соседскую крышу. Что ж, шуметь сосед перестал.

Поль Гоген

Тот самый, который рисовал женщин на Таити и в пух и прах разругался с Винсентом ван Гогом. Жизнь художника на Таити была как раз тем, за что современники и потомки считали его отъявленным грешником. Ведь ради острова с туземцами (туземками, если быть точнее) он бросил жену с пятью детьми. И уже по приезде завел себе новых.

Винсент ван Гог

Ван Гог по уши влюбился в свою кузину Корнелию и ошарашил всю семью, сделав ей предложение. Корнелия гордо сообщила: «Ни за что!» После этого художник выкинул новый фортель. Он вломился в ее дом и, когда сама девушка видеть его отказалась, ринулся к ее отцу. Винсент умолял о возможности увидеться с любимой и устроил целое представление. Драма закончилась быстро: отец охладил пыл художника и выставил его за дверь.

Клод Моне

Как и у всех гениев, у основоположника импрессионизма были свои странности. Так, незадолго до смерти художник уничтожил сотни своих работ, потому что посчитал их недостаточно хорошими. Также же он был невероятно упрямым человеком. Однажды в феврале он писал пейзаж со старым дубом, но вскоре бросил это занятие. В мае художник решил закончить работу. Клод был в бешенстве — на дубе зеленела молодая листва! Он долго не мог найти себе места, но принял решение. Несколько дней нанятые художником рабочие срывали листья с дерева, пока оно не приняло «изначальное» состояние.

Леонардо да Винчи

Гений эпохи Возрождения, известным своим одаренным умом, блестящими произведениями искусства и тем, что во многом опередил свое время. Например, тем, что был ярым защитником животным и вегетарианцем. И это в 15 веке, когда подобное казалось немыслимым. Леонардо приходил на рынки, скупал там птиц в клетках — и выпускал их на свободу. Он просто не мог допустить, чтобы прекрасные создания стали чьим-то обедом.

Микеланджело

Возможно, один из самых известных художников и скульпторов обладал состоянием большим, чем некоторые принцы, но при этом был равнодушен к любым роскошествам и даже ел просто из необходимости. И если все это исключительно личное дело самого творца, то от некоторых его привычек окружающим было ох как несладко. Например, Микеланджело последовал занятному совету отца и попросту не мылся. А еще ложился спать полностью одетым и обутым. По словам его возмущенного помощника, «иногда он так долго не снимал обувь, что кожа с него сходила, как у змеи, вместе с ботинками».

Густав Климт

«Поцелуй» Климта — это просто концентрация интимности прямо на холсте. Вот только сам художник так никогда и не был женат. Более того, по современным меркам у него были очевидные красные флаги. Так, он всю жизнь жил с мамой, но завел 14 детей от разных любовниц. И это как минимум.

Анри Матисс

Один из революционеров в изобразительном искусстве не позволял себе никаких излишеств. Его единственным развлечением была игра на скрипке. Причем художник занялся этим вполне серьезно — правда, по необычной причине. Анри безумно боялся потерять зрение и надеялся, если уже не сможет рисовать, то будет хотя бы музыкантом.

Казимир Малевич

Как вспоминала племянница жены Малевича, у художника существовал определенный ритуал работы. Он долго обдумывал замысел картины, а потом быстро наносил краски на полотно. При этом художник напевал один и тот же мотив: «Тумба-тумба, тумба-тумба...» Он состоял из 4 нот: до-до — ре-ре — ля-ля — до-до. А еще человек, который произвел переворот в мировой живописи, ввел в разговорный язык новые слова. Так, «невесомость» Малевича означает рациональность технического прогресса, идеал которого — преодолевший свой вес и поднявшийся в воздух аэроплан. Это потом, с приходом космической эпохи, слово войдет в обиход в несколько ином значении.

Эдуард Мане

Художники и их отношения с женщинами — это отдельная бесконечная история. Чего только стоит нашумевшая личная жизнь Пикассо, в которой он доводил своих любимых до отчаяния и сумасшествия. Один из родоначальников импрессионизма был более человечен, но тоже далек от образа идеального супруга. Так, Эдуард Мане регулярно изменял своей жене и однажды настолько забылся, что начал провожать взглядом красотку прямо при сидящей рядом жене. Когда же Эдуард опомнился, то выкрутился феерично. Он сказал супруге: «Я думал, что это ты».

Карл Брюллов