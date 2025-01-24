Мммм, вы оставили как есть слова сс*ть и с*ать в бонусной истории. Очаровательно!
«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было
Семейные праздники тем и хороши, что за столом обычно собираются родные и близкие люди, которые тепло относятся друг к другу. Героиня этой статьи считала именно так, пока не вышла замуж и не получила в комплекте с супругом вагон его родственников, которые искренне думали, что новая невестка немедленно начнет выполнять все их прихоти.
Итак, вот что она написала: "Вышла я замуж и тут же нарисовались новоиспеченные родственники: "Ждите, едем в гости". Ладно, думаю. Хотела устроить дома семейный ужин, да только они наотрез отказались. Ведь у свекрови уже был гениальный план. Она узнала, кем я работаю, и захотела использовать меня на полную катушку. Тем более, что тогда как раз приближалось Рождество и ей хотелось отпраздновать его, не затрачивая особых сил на подготовку.
Я недавно попала под сокращение, поэтому сейчас работаю официанткой. Не потрудившись даже поговорить со мной, свекровь узнала, в каком именно ресторане я тружусь, позвонила туда и заказала на стол для всей семьи. Ну как для всей — для всех, кроме меня. Ведь я должна была обслуживать их. Обо всем этом я узнала от мужа. Оказалось, она и шикарный подарок мне приготовила. Им станут чаевые и объедки с их стола. Я вежливо отказалась от такого заманчивого предложения.
Честно, это все было так неприятно, так оскорбительно. А главное, они никак не могли понять, чего это я отказалась. Было очень обидно, что меня просто исключили из семьи. Свекровь расстроилась, что я не поддержала ее идею. Мол, ты же не переломишься, если немного подработаешь.
Она мне потом звонила, и я попыталась очертить свои личные границы, сказала, что ее предложение было просто неприемлемым. Муж меня поддержал. Вместе мы решили не приглашать никого, кто был совсем не против устроить семейный праздник без меня. Сейчас мы сосредоточились на создании рождественской атмосферы, которая будет позитивной, без стресса и драмы".
Людей в комментариях просто прорвало. Все они были возмущены поступком свекрови. А кто-то даже советовал девушке развестись с мужем.
- Это реально красный флаг. Свекровь будто говорит: «Не обращай внимания, что это твое первое Рождество с моим сыном — ой, я имею в виду твоего мужа! Ты - маленькая служанка, я покажу тебе, кто имеет власть в этой семье. Ты подашь мне еду, а потом я дам тебе чаевые! И мы сделаем вид, что это твой рождественский подарок. Тебе еще надо заслужить свое место за нашим столом!» © Pretty_Little_Mind / Reddit
- Лично я бы позволила им идти куда хотят и праздновать где хотят и не стала бы приглашать их к себе домой. "Раз вам не хочется праздновать Рождество со мной, я не собираюсь праздновать с вами". © asecretnarwhal / Reddit
- Они прямо говорят вам, что вы не член их семьи. Если бы вы приготовили для них еду дома, то они должны были бы взаимодействовать с вами как с равной. Не позволяй так с собой обращаться и лучше возьми на работе на этот день больничный. © myglasswasbigger / Reddit
- Это оскорбительно и грубо. Типа мы не хотим, чтобы ты нам готовила или была частью нашего праздника, но мы бы с удовольствием пришли к тебе на работу и попросили бы нас обслужить. Технически ты там с нами, но не можешь участвовать в разговоре и обязана быть вежливой, потому что это твоя работа. © fallingintopolkadots / Reddit
- Семейный ужин, который специально запланировали в ваше рабочее время, чтобы вы присутствовали как персонал, а не член семьи. Просто фу. © mouse_attack / Reddit
- Эти люди не любят и не уважают вас. И ваш муж тоже, если он не скажет родственникам, чтобы они катились куда подальше. Встаньте, расправьте плечи, не позволяйте так ужасно с собой обращаться. Знайте себе цену и требуйте уважения. © WanderGoldfinch / Reddit
- Я уже надеюсь, что эта девушка соберет чемодан, остановится у подруги или в отеле и будет отклонять все звонки, набивая рот едой, заказанной прямо в номер. Милая, поверьте, вы стоите гораздо больше, чем вам пытаются внушить эти люди. © Agitated-Mulberry7** / Reddit
Бонус: и еще несколько историй о свекровях
- Приезжаем на Старый Новый год к свекрови, а у нее дома крутится вторая невестка. Золотую цепочку примеряет. Аж светится: "Спасибо, мама Таня!" Свекровушка смотрит на меня и улыбается: "И тебе есть подарочек". И насыпает мне полные ладошки карамелек, самых дешевых из серии "прощайте, пломбы". Стою, не знаю, что сказать. А "мама Таня" еще и обиделась, что я не улыбалась и не благодарила ее от всей души. До сих пор не знаю, что это было. Невесток рассорить хотела, что ли?
- У моей кошки аллергия на свекровь. Купили красавицу мейн-куна, принесли домой. Месяц не могли нарадоваться. Ходила в лоток. А потом из деревни вернулась свекровь. И с тем пор кошка ссать начала где угодно, но не в лоток. Срала рядом с лотком, а недавно навалила на диван. Наказывала газетой и брызгалкой, выговаривала, еду в излюбленные места клала. Всё закончилось, когда мама опять свалила в деревню. Вот сижу и думаю... © Подслушано / Ideer
- Я на праздниках вечно была для свекрови "подай-принеси". За готовку же отвечала только она. Однажды думаю: "Подгляжу-ка, что за секретные рецепты". Прокралась на кухню и вижу, как свекровь тихонько достает из шкафчика приправу в пакетиках и щедро посыпает ей очередной кулинарный шедевр. Я не выдержала и заржала. Сейчас дико рада, что свекровь уже бывшая.
- Свекровь взяла моду в выходные приходить к нам в 8-9 утра. Мы подскакиваем, глаза трем, а она: "Привет, лодыри! Бабушка вам завтрак принесла". Я сначала хотела отобрать у свекрови ключи, а потом придумала кое-что поинтереснее. Просто начала вставать первой и готовить собаку к прогулке. Тот тоже соня, но против совершенно не был. И вот, заявляется маменька мужа, а я ей - раз! - и поводок в руки. Мол, спасибо, что рано пришли, Боня как раз гулять хочет, спасительница вы наша. После третьего раза - как отрезало. Теперь мы все, включая собаку, спим, сколько хотим.
- Наверное, я чемпион по самому тупому и короткому браку. После свадьбы пришли домой поздно. Спим себе спокойно, и вдруг в 8 утра звонок в дверь! А это свекровь, ее младший сын и дочка с мужем пришли к новой семье на завтрак. Не предупредили, не спросили разрешения, просто пришли и уселись на кухне. Муж как подорванный стал их обхаживать, на мои возмущения шипел, что это его семья, и с меня не убудет яичницу сделать (ага, ранним утром после свадьбы).
Ну и я вышла к гостям, накинула рубашку мужа и вышла. Мужская половина гостей начала пялиться, женская половина стала нервничать. Гости не дождались яичницу и ретировались, с мужем был скандал, в котором он так и не понял, в чем дикость ситуации. Дальше он уехал успокаивать родных, а я собрала все свои вещи (благо не успела почти ничего распаковать) и поехала обратно к маме досыпать. Мама поржала надо мной, потом когда звонил бывший мириться, еще и над ним поржала. На развод подала почти сразу, бывший много раз пытался мириться, но продолжал говорить, что родных встретить — это обязанность в любое время дня. Так и разошлись. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
моя свекровь меня невзлюбила, но вторую невестку невзлюбила ещё больше. н a свадьбе младшего сына она представляла меня гостям "а это моя ЛЮБИМАЯ невестка"...