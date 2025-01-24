«Улыбайся и благодари». Свекровь захотела, чтобы невестка играла по ее правилам, но не тут-то было

Семейные праздники тем и хороши, что за столом обычно собираются родные и близкие люди, которые тепло относятся друг к другу. Героиня этой статьи считала именно так, пока не вышла замуж и не получила в комплекте с супругом вагон его родственников, которые искренне думали, что новая невестка немедленно начнет выполнять все их прихоти.

Итак, вот что она написала: "Вышла я замуж и тут же нарисовались новоиспеченные родственники: "Ждите, едем в гости". Ладно, думаю. Хотела устроить дома семейный ужин, да только они наотрез отказались. Ведь у свекрови уже был гениальный план. Она узнала, кем я работаю, и захотела использовать меня на полную катушку. Тем более, что тогда как раз приближалось Рождество и ей хотелось отпраздновать его, не затрачивая особых сил на подготовку.

Я недавно попала под сокращение, поэтому сейчас работаю официанткой. Не потрудившись даже поговорить со мной, свекровь узнала, в каком именно ресторане я тружусь, позвонила туда и заказала на стол для всей семьи. Ну как для всей — для всех, кроме меня. Ведь я должна была обслуживать их. Обо всем этом я узнала от мужа. Оказалось, она и шикарный подарок мне приготовила. Им станут чаевые и объедки с их стола. Я вежливо отказалась от такого заманчивого предложения.

Честно, это все было так неприятно, так оскорбительно. А главное, они никак не могли понять, чего это я отказалась. Было очень обидно, что меня просто исключили из семьи. Свекровь расстроилась, что я не поддержала ее идею. Мол, ты же не переломишься, если немного подработаешь. Она мне потом звонила, и я попыталась очертить свои личные границы, сказала, что ее предложение было просто неприемлемым. Муж меня поддержал. Вместе мы решили не приглашать никого, кто был совсем не против устроить семейный праздник без меня. Сейчас мы сосредоточились на создании рождественской атмосферы, которая будет позитивной, без стресса и драмы".

Людей в комментариях просто прорвало. Все они были возмущены поступком свекрови. А кто-то даже советовал девушке развестись с мужем. Это реально красный флаг. Свекровь будто говорит: «Не обращай внимания, что это твое первое Рождество с моим сыном — ой, я имею в виду твоего мужа! Ты - маленькая служанка, я покажу тебе, кто имеет власть в этой семье. Ты подашь мне еду, а потом я дам тебе чаевые! И мы сделаем вид, что это твой рождественский подарок. Тебе еще надо заслужить свое место за нашим столом!» © Pretty_Little_Mind / Reddit

Лично я бы позволила им идти куда хотят и праздновать где хотят и не стала бы приглашать их к себе домой. "Раз вам не хочется праздновать Рождество со мной, я не собираюсь праздновать с вами". © asecretnarwhal / Reddit

Они прямо говорят вам, что вы не член их семьи. Если бы вы приготовили для них еду дома, то они должны были бы взаимодействовать с вами как с равной. Не позволяй так с собой обращаться и лучше возьми на работе на этот день больничный. © myglasswasbigger / Reddit

Это оскорбительно и грубо. Типа мы не хотим, чтобы ты нам готовила или была частью нашего праздника, но мы бы с удовольствием пришли к тебе на работу и попросили бы нас обслужить. Технически ты там с нами, но не можешь участвовать в разговоре и обязана быть вежливой, потому что это твоя работа. © fallingintopolkadots / Reddit

Семейный ужин, который специально запланировали в ваше рабочее время, чтобы вы присутствовали как персонал, а не член семьи. Просто фу. © mouse_attack / Reddit

Эти люди не любят и не уважают вас. И ваш муж тоже, если он не скажет родственникам, чтобы они катились куда подальше. Встаньте, расправьте плечи, не позволяйте так ужасно с собой обращаться. Знайте себе цену и требуйте уважения. © WanderGoldfinch / Reddit

Я уже надеюсь, что эта девушка соберет чемодан, остановится у подруги или в отеле и будет отклонять все звонки, набивая рот едой, заказанной прямо в номер. Милая, поверьте, вы стоите гораздо больше, чем вам пытаются внушить эти люди. © Agitated-Mulberry7** / Reddit

Бонус: и еще несколько историй о свекровях