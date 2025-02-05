20+ человек, которые не стали мириться с обшарпанными стенами и затеяли ремонт
Хороший ремонт круто преображает жилое пространство. И порой дело даже не в том, чтобы вбухать в это мероприятие кучу денег — здесь нужно иметь, в первую очередь, вкус. Ну а тем, кто может собственными руками преобразить место жительства, хочется и вовсе аплодировать стоя.
А в конце статьи вас ждет бонус о том, что не всегда ремонт — это надолго.
«Моя кухня до и после преображения»
«Взяли в ипотеку „двушку-развалюшку“. Ремонт делали 2 года»
- Подозреваю, что он обошелся дороже самой хрущевки. © Ayguema / Pikabu
«Друг попросил меня помочь ему с дизайном и ремонтом его квартиры-студии. Я делал это впервые»
"Ванная комната в начале и потом"
Стало просторнее, но кран высоко и бктылочку с шампунем поставить некуда
«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»
«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».
«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»
«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»
«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»
«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»
- Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu
- Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu
«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»
«В 2016 купили в ипотеку квартиру. Бюджет на ремонт имели небольшой»
«Купили одну из самых дешевых плиток на тот момент. Я опасался, что не смогу ровно положить плитку, чтобы швы не поехали по вертикали. Поэтому придумал наклеить ее вразбежку, сместив на кусок, который остался от первого ряда. А потом раз-два — и ремонт закончен».
«Вот так я изменил свой домашний кабинет»
- Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit
«Ванная комната „до“ и „после“»
«Вот так изменился мой подвал»
- Эпическая реконструкция. © -CJF- / Reddit
- Отличная работа! Вы должны гордиться собой. © krispey / Reddit
«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»
«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».
«Крошечная ванная комната, сделанная моим талантливым мужем»
- Ух ты! Мне очень понравились красные смесители. © corinnigan / Reddit
«Хотелось просто немного осветлить кухню»
"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"
- Завидую белой завистью. © user5066870 / Pikabu
- Да вы героиня! Очень красиво и уютно. © Mamulhen / Pikabu
«Мой уютный уголок для чтения преобразился»
«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»
- Божечки, это феноменальное преображение! © genjiandplants / Reddit
«Взяли в ипотеку „убитую“ трешку и вбухали 2 млн. в ремонт»
- Неплохо, но за что 2 млн.? © Kelarvi / Pikabu
«Так теперь выглядит моя веранда»
Бонус: Ремонт — это не всегда надолго
- Мы в маминой двушке за 4 дня сделали полный ремонт — от побелки потолков через поклейку обоев до покраски полов. А знаете, с чего всё началось? Мама купила новый половичок под дверь в прихожую. И понеслось... Но самый цимес в том, что началось это все за 5 дней до Нового года. © Макс / Dzen
Ремонт зачастую бывает непростым временем даже для мастеров на все руки, а уж если самому делать его вместе с родственниками, то это настоящая проверка отношений. И только юмор спасает нас от того, чтобы впасть в уныние.
Комментарии
дал денег супруги - купи себе чего, купила обои..., теперь у нас перманентный ремонт по канону - ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить...