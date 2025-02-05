20+ человек, которые не стали мириться с обшарпанными стенами и затеяли ремонт

Хороший ремонт круто преображает жилое пространство. И порой дело даже не в том, чтобы вбухать в это мероприятие кучу денег — здесь нужно иметь, в первую очередь, вкус. Ну а тем, кто может собственными руками преобразить место жительства, хочется и вовсе аплодировать стоя.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что не всегда ремонт — это надолго.

«Моя кухня до и после преображения»

«Взяли в ипотеку „двушку-развалюшку“. Ремонт делали 2 года»

Подозреваю, что он обошелся дороже самой хрущевки. © Ayguema / Pikabu

«Друг попросил меня помочь ему с дизайном и ремонтом его квартиры-студии. Я делал это впервые»

"Ванная комната в начале и потом"

«Недавно с женой купили новую квартиру. Решили отделать балкон. За работу нам насчитали около 100 тыс. В итоге сделали все сами и сохранили „сотку“»

«Посмотрел несколько видео от разных мастеров, которые рассказывали, как правильно сделать. Собрал общую картину будущего балкона у себя в голове. На следующий день приступил к работе».

«Вот так мы сделали свой обеденный уголок. Теперь с комфортом можем разместить 4 человек за этим столом»

«Год назад закончил ремонт в своей квартире. И одной из очень важных частей квартиры было рабочее место»

«Сделали ремонт ванной комнаты в стиле 50-х»

«Состояние было нежилое, поэтому нужно было сделать ремонт по-быстрому, за 2 месяца. Весь ремонт делали сами. В первый раз, всему учились на ходу»

Говорите: «Мы не умеем. Нет денег», а по факту — дизайнерский ремонт. Если же я делаю, то получается какая-то ересь. © RosDot / Pikabu

Такое за 2 месяца? А мы полгода возились. © AkkaS / Pikabu

«Я обычный селянин. Многие привыкли к красивым картинкам и восхитительным историям, но я немного разбавлю отсебятиной»

«В 2016 купили в ипотеку квартиру. Бюджет на ремонт имели небольшой»

«Купили одну из самых дешевых плиток на тот момент. Я опасался, что не смогу ровно положить плитку, чтобы швы не поехали по вертикали. Поэтому придумал наклеить ее вразбежку, сместив на кусок, который остался от первого ряда. А потом раз-два — и ремонт закончен».

«Вот так я изменил свой домашний кабинет»

Пожалуйста, сделайте то же самое и мне. © sophia_jpeg / Reddit

«Ванная комната „до“ и „после“»

«Вот так изменился мой подвал»

«Два месяца назад мы купили в ипотеку двушку. Состояние кухни было печальное»

«Пару дней назад мы закончили отделку стен и собрали свою мебель на кухне. Пусть бюджетно, пусть кухня маленькая, но как же приятно готовить на своей кухне, собранной своими руками».

«Крошечная ванная комната, сделанная моим талантливым мужем»

Ух ты! Мне очень понравились красные смесители. © corinnigan / Reddit

«Хотелось просто немного осветлить кухню»

"Закончила делать ремонт. Это была убитая квартира с прогнившими половицами. Плитку перекладывала семь раз, пока не попадала в уровень"

«Мой уютный уголок для чтения преобразился»

«Ванная комната в моем домике „до“ и „после“»

«Взяли в ипотеку „убитую“ трешку и вбухали 2 млн. в ремонт»

Неплохо, но за что 2 млн.? © Kelarvi / Pikabu

«Так теперь выглядит моя веранда»

Бонус: Ремонт — это не всегда надолго

Мы в маминой двушке за 4 дня сделали полный ремонт — от побелки потолков через поклейку обоев до покраски полов. А знаете, с чего всё началось? Мама купила новый половичок под дверь в прихожую. И понеслось... Но самый цимес в том, что началось это все за 5 дней до Нового года. © Макс / Dzen