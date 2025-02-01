14 дальних родственников, с которыми что ни день, то новая история
Отношения с родственниками порой складываются не очень просто, особенно, если вы живете в тысяче километров друг от друга и видитесь крайне редко. Родные по крови люди могут оказаться совершенно чужими с точки зрения общих интересов или жизненных ценностей. И порой это приводит к трагикомичным ситуациям.
- Приехал мой муж с заработков, мы хотели покупать машину. Какие-то дальние родственники, узнав про это, пришли к нам деньги в долг просить, прям так жалобно, что чуть ли не вопрос жизни и смерти. Наша 3-летняя дочь видела, где деньги лежат. Она пошла, достала эти бумажки, веером их в гостей кинула и заявила: «Вот, берите, у нас больше нету! И уходите домой». Немая сцена, как в «Ревизоре». Родственники, мягко сказать, офигели. Сам момент, как она деньги кинула, я не видела, только услышала, как она их домой выпроваживает. Пойду, думаю, дочь заберу, а то обидятся. Захожу в зал, вижу деньги россыпью на полу и дикие глаза взрослых. Ушли, не звонят уже лет 15. © SovSibi / Pikabu
- У мужа есть троюродный брат. Жена этого брата раз в месяц ездит в наш город по работе, останавливается у нас. Муж с ней нарочито холодно всегда общался, мол, ему под 40, она чуть ли не вдвое моложе и седьмая вода на киселе — о чем им говорить? А на днях я заехала домой на обед и офигела: мой муж и эта девица в одном халатике на босу ногу сидят на кухне, чай пьют. Увидели меня, покраснели. Оказалось, у них уже полгода любовь-морковь. Муж хочет разводиться, делить имущество, жениться на этой девушке. Я, конечно, понимаю ее желание переехать из поселка в мегаполис, но разве можно вот так идти по головам?..
- Напросился к нам дальний родственник пожить на недельку, начал ныть, что жена вот-вот родит, а денег не хватает. Мы собрали ему уйму вещей, включая кроватку и подгузники, а он положил глаз на нашу коляску за 100 тысяч. Выпросил на полгода. Пришло время отдавать — сказал, что украли. А потом позвонила его жена и сообщила, что продает свою машину, кинула ссылку на объявление — вдруг я знаю, кому надо. Перешла я по этой ссылке и решила глянуть заодно все объявления этого продавца. И что я вижу! Полгода назад они продали мою коляску за 10 тысяч! Я даже ругаться не стала. Скинула родственничку фото чека с подписью: «Продешевил, дружок». Больше они не звонили. © Infinity222 / Pikabu
- Я работаю в школе. Дальние родственники пристали, как банный лист: помоги их дочке с работой — и все тут. Ей скоро 30, она сменила четыре универа, никак не определится. Вечно по чему-то упарывается: то йога, то веганство. Я сказала, что у нас вакансий нет, а потом предупредила знакомых в других школах, чтобы ее не брали. Пусть она сначала с собой разберется, а потом уже к детям. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу говорить тосты! Муж и родители знают и не просят, а если надо, в компании муж говорит за нас обоих. И каждый раз, как собирается вся родня, то или свекры, или какие-нибудь дальние родственники требуют сказать тост. Уговаривают, ждут! А потом еще и позорят: «Ну, не хочет — и не надо». Думают, выделываюсь. А у меня еще больший ступор от такого: ни одного слова в голове, и язык будто к небу прирастает! © Подслушано / Ideer
- Летом решили навестить прабабушку мужа, которую я никогда не видела, а муж лет 15 точно. Ехали к ней двое суток, а я еще и на седьмом месяце беременности была, поэтому вдвойне трудно. По приезде нас никто не встретил. А когда зашли в дом, за столом сидели человек 15. Как выяснилось, дальние родственники мужа, о которых он вообще не знал. Оказывается, в этот день они планировали копать картошку и обрадовались, что, мол, еще два человека на подмогу приехали. Муж сразу сказал, что он будет помогать, но его жена беременна, и он не позволит ей работать. Живот у меня и вправду был уже большой. Тут сразу на меня как накинулись эти дяди и тети, начали кричать. Столько оскорблений в свой адрес никогда не слышала, стояла и молча плакала. Муж взял меня на руки и отнес в машину, укрыл пледом и поцеловал. Из багажника вытащил продукты и поставил у двери дома, после чего мы сразу уехали из этого злого места. Вот так и разочаровываешься в людях, казалось бы, родных. © Подслушано / Ideer
Это ж сколько бабулька картохи сажает, если 15 человек копать собрались и ещё двух хотели запрячь? 20 соток, не меньше.....
- У меня есть троюродный брат, он на год меня старше. Живет далеко от нас. Мы знали, что он усыновленный, но никогда об этом ему не говорили. Он очень хороший мальчик, даже на отца неродного похож. Однажды бабка на семейном застолье, когда парню было уже лет 14, сказала: «Какой паренек-то вырос! Даже и не скажешь, что приемный». А его воспитывали с рождения почти. Парень чуть с ума не сошел. Больше они никогда к нам не приезжали и оборвали все связи. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня дальние родственники из небольшого города. Обычно я их вижу раз в несколько лет и общаюсь мало, а тут так совпало, что встретились три раза за год, и пришлось много разговаривать. В общем, у них считается, что главный признак состоявшейся женщины — шуба, вернее, мужик, который ее подарит. Моя многоюродная сестра у них считается женщиной передовых взглядов: она просто получила высшее образование в нормальном вузе. Работает, есть дети. И у нее проблема. Накопила за несколько лет на хорошую шубу, но самой купить — это позор, надо, чтобы муж подарил, а мужу такие суммы в руки давать опасно. Так и живет несчастная: деньги на шубу есть, мужик есть, а признания в обществе нет. Вот вроде и смешно, а реально жалко ее. © Подслушано / Ideer
В нашем приуральском захолустье в шубах ходят 90% старушки. Донашивают.
- Большая семья — это так здорово. Ага, только не когда вся родня в седьмом колене сваливается на тебя, как снег на голову. Однажды приехали к нам родственники без предупреждения. Типа проездом в столице. Мало того, что все наши планы нарушили. Было уже лето, у сына каникулы начались, собирались с ним время провести. Нет, теперь надо было водить родню на бесплатную экскурсию по городу. Так еще и в гостиницу селиться они отказались. А зачем? Можно же бесплатно пожить у нас, в малогабаритной двушке. И вот мы разложили этих родственников по всем комнатам, по всем диванам. А сами на полу. Они же гости, неудобно им раскладушки предлагать. Спасибо мужу за такой подарок в виде родни, которой «неудобно отказать, они семья все-таки».
- Живу в курортном городе. Постоянная проблема — тебя находят в соцсетях дальние родственники. Не знаешь: ответить или проигнорировать. Вроде 15 лет назад общались разок и нормально было, но с чего вдруг они все активизируются именно летом? Реально хотят семейные отношения поддержать или хочется на море бесплатно приехать? Сидишь и думаешь: я сволочь, которая всех подозревает в корысти, или все-таки ответить, раз хотят общаться. © Подслушано / Ideer
- Приехали дальние родственники в гости. Разместила, все показала, выделила им отдельные полотенца, купила новую мочалку. Перед тем, как тетя пошла в душ, показала и попросила не пользоваться одной из мочалок, которая в углу лежит. Через дня два прохожу мимо их комнаты и слышу разговор: «Что за люди, самую лучшую мочалку зажала, но я все равно ею моюсь». Уехали, купила новую. Ну, не рассказывать же им, что та используется мной для отшелушивания кожи после депиляции. © Подслушано / Ideer
- Очень дальние родственники пригласили наших родственников на юбилей. Никто не захотел ехать, кроме меня. Столько ругани в их адрес от своих родных я наслушался: что спать буду в машине, что буду голодным, что там все жадные. В итоге встретили как родного, кормили от пуза, с собой в дорогу полную машину еды нагрузили. Спрашивали, как мои поживают, почему не приезжают, помощь предлагали. Всю дорогу размышлял: «Ну почему так?» Мои ничего не сказали, только еду по домам растащили. © Подслушано / Ideer
Я бы про мочалку сразу сказала, что я ею пятки шкрябаю. Даже если она не для них. Такую точно не возьмут.
- Приехали мы в гости к дальним родственникам. Жили они богато: огромный коттедж, тачки крутые. Чем промышляли — не знаю. Показали они нам спальни, где будем спать. Ну симпатично вроде. И тут они нас в ванную отправили. Обалдевшие, заходим мы с мамой в ванную, а там вонища, дышать нечем. Помню, как мама отодвигает шторку, а в ванне белье замоченное, в котором появились личинки от того, что оно затухло. © Подслушано / Ideer
- Поругалась с родственницей. Она мне пару недель назад ныла, как у нее все плохо, нет денег на отдых, а ребенка свозить куда-то надо. Я посочувствовала — и все, вроде вопрос был закрыт. А тут она мне ни с того ни с сего пишет, что я жадная эгоистка. Дело в том, что у меня сейчас период увлечения кулинарией и сервировкой стола. Покупаю винтажные супницы, салатники, немецкий и французский антикварный фарфор. И делюсь в соцсетях у себя фоточками, идеями сервировки, рецептами. Где-то спрашивали про магазины, я прикрепляла ссылки вообще без задней мысли. И родственница все это увидела и написала мне, что вообще-то я могла предложить им помощь с оплатой отдыха: у меня же денег куры не клюют. Она не просила у меня в долг напрямую, просто обиделась, что я сама им не предложила отдых оплатить... © Esterly / Pikabu
Иногда недопонимание между людьми случается даже из-за банальных ослышек — и тут поле не паханное для возникновения комичных ситуаций. Вообще людям, которые многое воспринимают с юмором, живется обычно проще: они могут и посмеяться над своими подростковыми фотками, и из магазина вернуться с историей, которая покруче анекдота.
Комментарии
Оплатить родственнице отдых? В честь чего это.... Каждый обязан жить по средствам и ни от кого ничего не требовать...
У меня знакомый есть, он приемный, но ему не говорили об этом. Когда ему было лет 16 -18, собралось нас много и мама его. Не помню, как дошло, но он сказал, что знает, чтотон приемный, совершенно спокойно.
Очень любят в России отдыхать! 3 копейки заработают бегут отдыхать!Конечно и государство виновато, и раньше мало платили за работу и сейчас с той копеечной зарплаты пенсия! Нищета! С какой целью держат в нищете? Чтобы были покладистые?
Посмеялся про ванную. Когда выдумывают всю эту фигню, то забывают про мелочи. Например замачивали белье когда не было стиральных машин и стирали вручную. Сейчас замачивание белья не требуется, есть стиральные машины.