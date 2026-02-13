15 историй, вся соль которых раскрывается в последних строчках
Народное творчество
2 часа назад
Истории из этой подборки начинаются обыденно: свидание, работа, случайный разговор в ничем не примечательный день. Но в конце каждой скрывается тот самый поворот, ради которого хочется прочитать все заново.
- Симпатичный парень из дома напротив повадился выходить на балкон и смотреть на мое окно. Я нарисовала на ватмане свой номер телефона и выставила так, чтобы он заметил. Он замер, просиял. Через минут пришло сообщение, от которого я захотела задернуть шторы надолго. Парень написал: «Девушка, спасибо за номер! Теперь я могу наконец-то у вас спросить: где вы купили эти дурацкие шторы с танцующими гусями?»
- Пригласили нас на свадьбу. Приезжает в ресторан жених, Славик, со всеми здоровается. Потом уходит внутрь. Через несколько минут и я туда пошла, смотрю, а он в углу с девицей обжимается! Да еще и говорит, мол, после свадьбы встретимся. Думаю, вот подлец! Возвращаюсь к мужу, рассказываю, он расстроен, так как это его кузина замуж выходит. В этот момент приезжает свадебный кортеж, из машин выходят жених и невеста. А я еще думаю, как он так незаметно и быстро уехал обратно к невесте? И тут вижу, что возле меня еще один жених стоит в обнимку с девушкой. Вот так мы и узнали, что у жениха есть брат-близнец, тоже Славик, только первые части имен у них разные. Девушка с веслом / ADME
- Подруга познакомилась с мужчиной, директором ювелирной компании. Он устроил ее на работу — продавать украшения. Она каждый день приходила в офис, подружилась с коллегами. А потом мы узнали, что нигде она не работает. У этого мужика просто был офис в здании крупной ювелирной компании. Работники его фирмы думали, что она работает в ювелирке, а те — наоборот. А подруга ходила туда-сюда с каталогами и думала, что у нее роман с якобы начальником. © Подслушано / Ideer
- Пошли с парнем на свидание в ресторан, который он сам выбрал, мол, новый, классный. Заказали еду, ждем, и тут он говорит: «Знаешь, я хочу тебе кое-что сказать». Я замираю, думаю, вот оно, предложение руки и сердца! А он: «Ты не против, если я с друзьями на выходные уеду в горы?» Я чуть не подавилась! Вся эта романтика ради того, чтобы спросить про поездку? В итоге я ушла из ресторана, а он остался доедать суши. © Палата ** / VK
- Продавал кухонный нож. Позвонил покупатель, договорились встретиться у меня во дворе. Вижу — заходит парень в крутом прикиде для туристов. Спросил, можно ли потестить нож. Я кивнул. И тут чувак достает из рюкзака доску для нарезки, луковицу, картошку, морковку и начинает их нарезать. Дoрезал, все сфоткал. Из рюкзака вытащил флакон, тряпку, протер нож насухо, положил его аккуратно в коробку. Собрал свое оливье, отнес к мусорному контейнеру и выбросил. Вернулся, сложил доску в рюкзак, надел на спину, взял паузу. Потом посмотрел на меня и вздохнул: «Классный нож, но денег, к сожалению, нет». Попрощался и ушел. © Убойные Истории / VK
- Мы с женой провели медовый месяц в Пуэрто-Рико, и хотя мы оба несколько лет изучали испанский в старшей школе и колледже, свободно им не владеем. По дороге на пляж увидели фургончик с едой, которая выглядела очень аппетитно. Мы подъехали к фургончику, и жена сделала заказ. Девушка-сотрудник задала ей вопрос. Жена подумала, что она спросила, не хотим ли мы что-либо еще, типа соуса, поэтому ответила: «Нет, спасибо». На что девушка повторила по-английски: «Ваше имя для заказа, пожалуйста». © *******89 / Reddit
Девушка , бросившая парня давиться суши в ресторане, сбелала большую ошибку- если он в статусе парня просит разрешения на отлучку, то представьте, каким он будет паинькой- мужем!
-
-
- В ресторане нам подали блюдо, которое нужно было есть руками. К нему принесли мисочки с мыльной водой с лимонной цедрой, а также салфетки. Мои родственники не поняли, что это такое, и стали хлебать этот «суп». Веселые были времена. © spryfigure / Reddit
- Как-то подвозил новую девушку друга. Села в машину, едем, и тут вопрос:
— А как вас зовут?
— Салават.
— Ну и имена пошли странные!
Я смутился и спрашиваю:
— А вас?
— Генриетта. © Подслушано / Ideer
- У меня есть работа, но этих денег мне не хватает, поэтому я нахожусь в поиске чего-то еще. Приходит ко мне как-то мама и говорит, что есть отличный вариант — устроиться официанткой в кафе. Годы у меня уже не те, поэтому ищу целенаправленно по специальности. Так ей и сказала. Через несколько дней звонит и говорит, что мне нужно туда устроиться. Так продолжалось где-то неделю, пока я не спросила ее прямо: что там с этим кафе? Думала, что у мамы там начальник знакомый, вот и предлагает. А она отвечает мне: «Ну, вот хожу туда, а там мальчик такой хороший официантом работает — тебе такой и нужен». © Палата № 6 / VK
Не зря в ресторанах подают мыльную воду , а не мыло и воду - наверное, некоторые пробовали им закусывать.
-
-
- Помню, в школе на уроке английского парнишку вызвали читать про Петра Первого. Начал бодро, осилил два предложения, и вот настал кульминационный момент. По-английски имя императора будет Peter the Great, так вот ученик дошел до первого упоминания имени, сделал паузу и выдал: «Хиз нейм из зэ Пьотр пэрвий!» © PA3b***Top / Pikabu
- Одна коллега всегда неохотно общалась по рабочим вопросам с коллегами-мужчинами, такими, как я. В конце концов я узнал, что ее жених постоянно ревновал и ныл по этому поводу, даже если речь шла о простом онлайн-созвоне. Я тогда еще подумал: «Ого», но решил, что не стоит вмешиваться. Они поженились около двух лет назад, а примерно девять месяцев назад господин Ревнивец подал на развод по СМС, потому что нашел себе другую. © SnooChickens9*** / Reddit
- В ресторане, который мы забронировали для свадебного банкета, было два варианта меню. Мы с мужем хотели сначала более дорогой, но потом выбрали более дешевый ради экономии. Однако во время банкета мы заметили, что нам приносят дорогой вариант. Я запаниковала, ведь мы не планировали такие траты. Но в итоге ресторан признал свою ошибку и взял с нас плату как за более дешевое меню. Это был просто потрясающий свадебный подарок — мы получили желаемые блюда по более низкой цене! © irrozu / Reddit
- Воспользовался советом своего хорошего друга. В столовой моего общежития примерно в то же время, что и я, обедала симпатичная девушка. И вот однажды перед обедом я положил в рюкзак ананас. Закончил есть, достал ананас, подошел к ее столику и спросил: «Вам нужен ананас?» Когда она начала бормотать: «Нет», я перебил ее и сказал: «Ананас нужен всем». С этими словами поставил ананас на стол перед ней и ушел. Мы больше никогда не разговаривали. © Entheo****** / Reddit
- Я писал стихи о девушке, которую любил, но не хотел, чтобы она знала, что она — та самая, поэтому разослал стихи по электронной почте каждой девочке в классе. И я продолжал делать это весь год с разными стихами. © knudow / Reddit
- Меня зовут Игорь. В 6-м классе я позвонил девочке, в которую был влюблен, от имени парня, в которого была влюблена она (назовем его Марком). Я сказал ей, что она «мне», то есть Марку, не нравится, а вот Игорь к ней неравнодушен, к тому же он — отличный парень. Нес всякую чушь про то, что ей стоит встречаться с Игорем. Я узнал о функции определения номера на собственном горьком опыте.
