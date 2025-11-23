Есть что-то неправильное в чтении чужих смс 🤔 Не могу вспомнить что это, может неуважение к человеку и его личным границам?
18 телефонных курьезов, которые нарочно не придумаешь
Телефонный разговор может длиться пару секунд или растянуться на часы, и за это время успевает случиться все: от обмена новостями до маленькой комедии, драмы или самого настоящего курьеза. Причем неважно, личный это разговор или рабочий. Сегодняшняя подборка — о тех самых неожиданных моментах, которые приподносят звонки и сообщения.
- Звоню другу. Набирал уже раза три — не поднимает. На четвертый раз берет трубку его мать. Я: «Алло, а Мишу можно?» А она вдруг: «Не звоните сюда больше, пожалуйста, у моего сына на вас мелодия дурная стоит, слушать невозможно». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Звонок с неизвестного номера. Беру трубку, там опрос какой-то. Ладно, думаю, поучаствую. Собеседник: «Какой у вас вес и рост?» Говорю, мол, 54 и 170. В ответ молчание, я спрашиваю: «А что хотели-то?» Отвечают растерянно: «Сейчас в нашем центре красоты и здоровья проводится акция — бесплатная консультация диетолога... Но вам, кажется, этого не надо». Это был первый рекламный звонок, который меня порадовал. © Мамдаринка / VK
- Мужу пришла СМС, я решила ее прочитать. И случайно увидела сообщения выше с неизвестного номера: девушка пишет, что любит его, называет солнышком (так же, как и я). Я в ужасе, меня трясет, слезы градом. На 6-м сообщении меня разобрал смех: то были сообщения, которые я прислала ему 6 лет назад. Он их просто решил сохранить на память. Кажется, надо немного расслабиться... © Мамдаринка / VK
- Брат собрался жениться. И тут его невесте приходит СМС: «Я тебе изменил. Прости». Она идет к брату и выдает: «Я тебе тоже. Извини». Вопрос о свадьбе решился сам собой, так как после той СМС последовала вторая, в которой было написано: «Извините, ошибся номером». © Не все поймут / VK
- Однажды мне позвонили, но я был занят и не мог ответить. Потом пришло сообщение с незнакомого номера: на аватарке — женщина, в тексте — какой-то номер телефона, имя и еще что-то. Я уже сталкивался с подобными схемами, поэтому в ответ написал пару очень грубых слов и собирался заблокировать контакт. И тут приходит новое сообщение: «Извините, хотели узнать, как ваше самочувствие после операции. Всего хорошего». В этот момент я ошалел. На аватарке я не узнал врача, с которым мне еще предстояло увидеться. Я уж было начал оправдываться, но толку? Меня заблокировали. Было очень стыдно. © Подслушано / Ideer
- В понедельник работаю себе спокойно, тут звонок от жены. Она чуть ли не кричит, что кот сломал наш ноутбук, она не знает, что делать, и самое главное — она печатала отчет перед тем, как ноут погас. А погас он потому, что кот решил поспать на клавиатуре, пока жена делала на кухне чай. Супруга просит помощи, а чем я могу помочь на расстоянии? Начинаю консультировать по телефону. Говорю ей различные комбинации, которые помогут реанимировать ноут, но ничего не срабатывает. Жена психует еще больше и отключается.
Звонок через час. «Как всегда, я справилась без тебя!» — «И как у тебя получилось?» — «Да как-как, все просто! Взяла это пушистое чудище и поставила его обратно на клавиатуру, тот что-то там побрыкался, и все заработало!» Веселая у нас семья, короче! © Рабочие истории / VK
- Как-то я написала в соцсети что-то вроде: «Хочу делать домашку на улице, но розеток-то там нет, куда ноут воткнуть?» Почти сразу после этого мне позвонили с незнакомого номера, и чей-то жуткий голос сказал: «У нас есть розетки в деревьях...» © Unknown author / Reddit
- Это было в день моего 20-летия, и я совсем не удивилась, когда около полуночи позвонили с незнакомого номера. Женщина плакала, говорила о том, что у них семья, двое детей, спрашивала, как я могу уводить ее мужа, которого она очень любит. Говорила около получаса. Я слушала. И только когда она выговорилась и успокоилась, я сказала, что она набрала неверный номер. Женщина смутилась, извинилась и бросила трубку. Почему-то думаю, что она так и не решилась на второй звонок... © Подслушано / Ideer
- С парнем снимали квартиру, все было хорошо, но очень хотелось собаку. Взяли крошечную дворняжку из приюта, тихую, умную. Хозяину квартиры, понятно, не сказали. Думали, поживем немного, потом что-нибудь придумаем. Но соседи «напели», и через неделю хозяин прилетел, как ураган, наорал и выгнал нас. Мы в шоке, бегаем по объявлениям, везде отказ. Жили на чемоданах, с деньгами напряг, спали по очереди у друзей, у кого можно было. Собачка все это время с нами была, к нам жмется, как будто понимает, что ее судьба на волоске. И вот сидели в парке, реально думали, может, отдать, но сердце сжималось, она же наша уже. Вдруг звонок. Старый хозяин. Говорит: «Извините. Вернитесь, пожалуйста. Те, кто без собаки были, за две недели разнесли мне квартиру». Мы чуть не рыдали от радости. © Не все поймут / VK
"Те, кто без собаки были, за две недели разнесли мне квартиру". Возвращайтесь , ремонтируйте и поживите немного , так и быть)))
- Однажды мне пришлось звонить в колл-центр по работе. Поздоровался с собеседницей, а потом задал вопрос о статусе платежа. Девушка ответила: «Позвольте рассказать вам о моей кошке». Она минут пять повествовала мне о своей питомице и о том, как все коты тусуются у нее под окном. Это было немного странно. © kiwifruitfan / Reddit
- Когда-то я работал в службе техподдержке крупной фирмы. Мы принимали около 1000 звонков в сутки. Вспоминается мне такой случай: Я: «Здравствуйте, чем могу помочь?» Клиент: «У меня перестала работать клавиатура». Я: «Вы проверили, подключен ли кабель? Возможно, он отошел». Клиент: «А клавиатуру нужно подключать, чтобы она работала?» Я отвечаю, что, мол, да. И клиент выдает: «О, она не подключена. Может быть, в этом проблема?» © endjynn / Reddit
- Звонок. Женщина на другом конце спрашивает:
— Вы кто?
— А вы?
— Я жена Юрия Владимировича.
Узнаю по голосу соседку, бабулю-одувана.
— Теть Света, это я (называю имя и фамилию).
— А какие у тебя отношения с моим мужем? Почему твой телефон у него записан?
Все бы ничего, но ее мужу без малого сто лет. Вот так меня заподозрили в попытке отбить дедушку у законной жены. © Подслушано / Ideer
- Мне позвонили из компании, в которой я прошел несколько собеседований. Собеседник предложил мне работу, я был в полном восторге! Я поблагодарил его, а он добавил: «С нетерпением жду, когда мы начнем работать вместе, Мэтт». Я ответил: «Извините, меня зовут Макс». «Ой, простите, мы собирались позвонить другому кандидату», — ответил собеседник и повесил трубку. Через час я получил электронное письмо с отказом... © MaximusGiffy / Reddit
Наверное девушка из колл-центра просто подежурила на телефоне, пока работник отлучился.
- Однажды моя жена была одна дома у своих родителей. Вдруг зазвонил домашний телефон. Она подняла трубку и услышала крик: «Я так и знала! У этого негодяя уже есть девушка! Передай ему, что он может забрать свои вещи с тротуара!» И тут женщина бросила трубку, не дав жене и слова сказать. © ky0nshi / Reddit
- Я менеджер по продажам в небольшом онлайн-магазине. Работаем по своему городу, поэтому у нас есть курьер. И как-то с утра мне поступил телефонный звонок от нашей постоянной клиентки, и она рассказала, что наш курьер написал ей сообщение примерно следующего содержания: «Прошу прощения! Сегодня я не смогу доставить ваш товар, так как у меня умерла моя любимая рыбка». Теперь мне придется искать нового курьера. © Рабочие истории / VK
- Обычно с незнакомых номеров трубку не беру, но как-то было настроение, решил ответить и поговорить. Там девушка: «Тема, мой уехал, тебя ждать сегодня?» Я тогда пожалел, что я Максим, а не Тема, но ответил: «Конечно, в 8 буду у тебя». Девушка уточнила, что приготовить, я сказал — как всегда. На том разговор и закончился, я пошел работать дальше. Приезжаю домой вечером, звонок от этой девушки, мол, где я. Отвечаю, что дома. А она с недоумением: «А чего ты дома, а не у меня?» А я такой: «Ты же мне адрес не сказала!» В трубке молчание. Видимо, она начала что-то подозревать: «Артем, это вообще ты?» — «Нет, я Максим, но могу побыть и Артемом, если нужно!» Но девушка бросила трубку и больше не звонила. © Рабочие истории / VK
- Вчера мне позвонил человек, звонка от которого я ждала 2,5 года назад. Это было случайное знакомство в маршрутке. Я ехала после работы, рядом со мной сидел молодой человек. Он попросил телефон позвонить маме, мол, его сел. Позвонил он, из разговора поняла, что он попросил маму выйти на остановку и принести деньги за проезд, так как он забыл кошелек на работе. Разговор закончил, поблагодарил, мило улыбнулся и вышел через пять остановок, я поехала дальше. Парень этот мне тогда очень понравился, и я уверена была, что он позвонит.
Да, он позвонил, но спустя 2,5 года, когда я уже была замужем. Причем звонит такой и говорит: «Привет, ты меня еще помнишь? Я тот самый парень, которому ты давала телефон позвонить. Может, увидимся?» Эх, пришлось огорчать парня. Вот такая я ветреная, не могла 2,5 года подождать. © Рабочие истории / VK
- Сидел на работе. Звонок от жены, взял трубку, а там мужской голос: «Добрый день. Николай? Ваша жена сейчас в 26-й больнице, вы можете приехать?» Ничего не спрашивая, я сорвался и поехал. Нашел ее, смотрю, сидит в гипсе. Спрашиваю, что произошло. Она, опустив глаза, тихонько так протянула: «Я пры-ы-ыгала». «Куда прыгала, зачем? Что вообще происходит?» — «Я прыгала с дивана на кресло, представляя, что внизу лава...» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
У нас есть и другие курьезные истории прямиком из больниц:
Комментарии
Барышня, которая ждала телефонного звонка ... А получила его только спустя 2,5 года. Где Ваша смекалка?
Могли "рискнуть" несколькими пиастрами и оплатить его проезд... Чем не повод для следующей встречи....
Да и вообще... Я бы по-любому оплатила дорогу человеку, оказавшемуся в такой ситуации. Без разницы, понравился он/она мне или нет. Нормальная реакция...