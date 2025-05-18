Занятный всё-таки у Модильяни стиль. Часть картин выглядят, как прикольная стилизация, другая часть, как каляка-маляка.
Как на самом деле выглядели женщины, чья красота обрела бессмертие в шедеврах великих мастеров
Мы часто воспринимаем муз великих художников только через призму их произведений. Однако художники — люди своеобразные, и видят мир по-своему. В таком случае как понять, насколько натурщицы, изображенные на портретах, соответствуют своему реальному облику? К счастью, сохранились их фотографии, которые позволяют нам увидеть, какими прекрасными женщинами восхищались художники в далеком прошлом.
Викторина Меран, модель Эдуарда Мане
Викторина Мёран была музыкантом и пробовала себя в художественном мастерстве. Она выступала, играя на гитаре и скрипке. Помимо этого, преподавала, обучая игре на этих двух инструментах, и пела в кабаре. Из-за миниатюрного роста и рыжих волос она получила прозвище La Crevette (креветка).
Несмотря на то что Мёран сама была незаурядной художницей, широкой публике она запомнилась как одна из любимейших моделей Эдуарда Мане. В 1863 году он написал две картины — «Завтрак на траве» и «Олимпия» (слева на фото). В разное время Мёран также позировала для близких друзей Мане, Эдгара Дега и бельгийского художника Альфреда Стевенса.
Надежда Забела-Врубель, муза Михаила Врубеля
Надежда Забела-Врубель исполняла главные партии в операх «Псковитянка», «Садко», «Сказка о царе Салтане» и многих других. Особенно она полюбилась Николаю Римскому-Корсакову. Он буквально боготворил певицу и восхищался ее дивным голосом. Всегда рассудительный и трезвомыслящий композитор по уши влюбился в Надежду Ивановну, но союз не состоялся, поскольку оба находились в браке.
Избранником артистки стал художник Михаил Врубель. Он заметил ее на репетиции постановки «Гензель и Гретель». В перерыве Врубель подошел к Забеле и, поцеловав руку, начал говорить комплименты по поводу ее голоса и безмерного таланта. Они поженились в 1896 году, и Надежда стала постоянной моделью для картин своего мужа. Ее образ можно заметить, например, в работе «Царевна-Лебедь».
Жанна Эбютерн — жена и муза Амедео Модильяни
Жанна Эбютерн была женой и натурщицей Амедео Модильяни. Она планировала идти по стопам брата и стать художником. В 1917 году поступив в университет Коларосси, она познакомилась с обаятельным и харизматичным Амедео. И это было только начало их романтических отношений. На что не шла молодая и хрупкая Жанна ради того, чтобы быть рядом со своим возлюбленным. Ее не остановили ни родители, ни нищета, ни болезни и вредные привычки художника. Окружающие о ней отзывались как о тихой, застенчивой девушке. Темно-рыжие волосы и бледная кожа стали источником вдохновения для Модильяни в течение всего творчества.
Мися Серт, натурщица Огюста Ренуара, Боннара и других
Мися Серт, урожденная Мария-София-Ольга-Зинаида Годебская, родилась в Царском Селе. Вскоре ее отправили на воспитание в Париж, где она обучилась игре на фортепиано. Серт была настоящей светской дамой, у нее был свой салон, куда приходили самые известные творцы. Она вдохновляла писателей и композиторов, позировала для художников, была щедрой меценаткой.
Среди ее друзей были Колетт, Пабло Пикассо. Мисю писали Ренуар (картина справа), Тулуз-Лотрек и многие другие. Композитор Морис Равель посвятил ей пьесы «Лебедь» и «Вальс». В газетах Серт называли королевой Парижа, а писатель Поль Моран охарактеризовал ее как «пожирательницу влюбленных в нее гениев».
Княгиню Зинаиду Юсупову писали Валентин Серов, Франсуа Фламенг и другие
Очередное доказательство того, что наши русские художники самые талантливые и самые правдивые)
Зинаида Николаевна, представительница богатейшей российской семьи своего времени, была последней в роду Юсуповых. Современникам она запомнилась своим умом, образованностью, красотой и безграничной щедростью. Княгиня была крупной благотворительницей и всегда всем помогала, если была такая возможность.
Ее портреты писали выдающиеся художники тех лет. Валентин Серов не единожды изображал на своих картинах Юсупову. Одна из самых известных его работ, посвященных ей, получила противоречивые отклики. Искусствоведы отмечали неудачную композицию и вымученную позу модели (картина справа). Впрочем, последние портреты княгини критики в унисон расхваливали.
Императрица Мария Федоровна позировала для Владимира Маковского, Визеля, Кошелева и других
Несмотря на то что живописец Владимир Маковский был мастером жанровой сцены, он часто писал портреты императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Последнюю работу с ней он закончил в 1912 году (картина справа), приурочив ее к 65-летию монаршей особы. Рисовать приходилось не с натуры, а по фотографии, сделанной в более ранние годы.
Помимо Маковского, императрицу также изображал на своих полотнах Владимир Боровиковский. В Павловском дворце-музее до сих пор хранится неоконченный портрет Марии Федоровны его кисти. Кроме того, ее красотой восхищались и другие не менее известные художники.
Екатерина Рачковская, модель Василия Сурикова
Екатерина Рачковская была видным общественным деятелем, состояла в попечительских советах детского приюта и женской гимназии, активно занималась благотворительностью. Ее муж — красноярский врач Петр Иванович Рачковский. У пары было двое детей: сын Иван и дочь Валентина.
Рачковская позировала для художника Василия Сурикова. Ее образ он использовал для нескольких своих картин. Екатерину можно увидеть не только на портрете «Сибирская красавица», но и среди людей на полотнах «Боярыня Морозова» и «Взятие снежного городка».
Камилла Донсье, муза Клода Моне
Камилла Донсье была первой женой Клода Моне. Ее образ можно увидеть сразу на нескольких полотнах художника. Самым известным ее изображением считается «Дама в зеленом» (в коллаже справа), написанная в 1866 году. Порой Камилле и Клоду приходилось идти на ухищрения, чтобы получить нужную композицию. Например, в работе «Женщины в саду» во всех трех случаях позировала 19-летняя Донсье.
У супругов было два сына: Жан и Мишель. Рождение второго ребенка подкосило и без того слабое здоровье Камиллы. Вскоре после родов она умерла. Моне тяжело переживал потерю любимой и даже написал ее посмертный портрет «Камилла на смертном одре».
Ла Гулю, модель Тулуз-Лотрека
Луиза Вебер была известной французской танцовщицей, исполнительницей канкана. А художник Анри Тулуз-Лотрек был другом Вебер и рисовал афиши к ее выступлениям. Помимо этого, он также писал отдельные картины с ней, как на примере справа. Несмотря на то что карьера танцовщицы Ла Гулю была стремительной и яркой, все закончилось быстро и не сказать, что безболезненно. Предпочтения посетителей сменились, заинтересованность угасала. Вебер еще пробовала себя позднее в дрессировке животных, но и здесь не добилась особого успеха.
Сара Бернар — муза Альфонса Мухи
Внешность вне моды и времени. И сегодня шикарно бы смотрелась. Ну и Муха, конечно, был великий художник.
Сара оказала огромное влияние на творческого Альфонса Мухи. Во многих его женских портретах угадываются черты известной актрисы. Удивительным образом именно с ее помощью у Альфонса дела пошли в гору. В конце 19-го века он был неизвестным иллюстратором. Однажды Сара позвонила в типографию, где работал Муха, и немедленно потребовала сделать новый плакат для ее постановки «Жисмонды». А художники, которые работали там, временно отсутствовали. Тогда молодому мастеру выпал прекрасный шанс показать свои навыки. И после этого Сара обращалась только к нему и даже просила делать эскизы для ее театральных костюмов.
Виржини Готро, модель Джона Сарджента
Виржини Готро была звездой Прекрасной эпохи. Среди других она выделялась тем, что использовала лавандовую пудру, чтобы улучшить цвет лица и тела. Ее красота пленила художников XIX века. Виржини позировала Гюставу Куртуа и Антонио де ла Гандара. Но самым узнаваемым ее изображением считается «Портрет мадам Икс» (в коллаже справа) кисти Джона Сарджента.
Когда эта картина была выставлена в Парижском салоне, публика была шокирована и оскорблена. Даже несмотря на то, что первоначальный вариант со спущенной бретелькой был исправлен, портрет все равно оставался слишком откровенным. После такого резонансного приема Готро была вынуждена оставить светское общество, а Сарджент уехал из страны. Впрочем, это не помешало ему стать известным в Великобритании и Америке.
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