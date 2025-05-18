Как на самом деле выглядели женщины, чья красота обрела бессмертие в шедеврах великих мастеров

Викторина Мёран была музыкантом и пробовала себя в художественном мастерстве. Она выступала, играя на гитаре и скрипке. Помимо этого, преподавала, обучая игре на этих двух инструментах, и пела в кабаре. Из-за миниатюрного роста и рыжих волос она получила прозвище La Crevette (креветка).

Несмотря на то что Мёран сама была незаурядной художницей, широкой публике она запомнилась как одна из любимейших моделей Эдуарда Мане. В 1863 году он написал две картины — «Завтрак на траве» и «Олимпия» (слева на фото). В разное время Мёран также позировала для близких друзей Мане, Эдгара Дега и бельгийского художника Альфреда Стевенса.