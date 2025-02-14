15 "ревнивых" историй, финал которых предугадать ну крайне сложно
Истории
1 час назад
Каждый, кто сталкивался с ревнивцем, знает: там нет ничего разумного, сплошные эмоции. И сегодня мы не хотим размышлять на тему, что это, признак любви или недоверия — а просто зачитаемся историями о том, в какую чудную сторону может завести порыв ревности.
- Крестная однажды пришла домой пораньше и услышала из спальни голос мужа: «Ох, ей это точно не понравится... Как думаешь, что она скажет, когда узнает? Нас обоих выгонит». Будучи ревнивой, она ворвалась в комнату в полной готовности, а там... Муж с котенком. «Дорогая, ты же говорила, что в детстве мечтала о котенке?» Теперь этот пушистик полноправный член их семьи. © Карамель / VK
- Муж по работе общается со многими женщинами. И вот после родов такая ревность меня обуяла. К звонкам прислушиваюсь, а если телефон звонит, то несусь первая, чтобы, когда подаю ему телефон, увидеть кто звонил. Через пару месяцев не выдержала и самому частому контакту «Даша Свобода» написала смску, что, мол, вообще-то муж женат и у него маленький ребенок есть.
Через 20 минут мне позвонила женщина, представилась Дарьей Сергеевной Свободой, сказала, что ей 53 года, есть муж, двое детей и уже три внука, и она прекрасно понимает меня и мои чувства, но мужу звонит исключительно по работе. А еще намекнула, что на работе у них все взрослые тетки, а муж мой всем рассказывал, какая у него красивая жена и лапушка дочка. Так стыдно мне не было никогда в жизни, но и благодарна я ей за тот звонок до сих пор. © Мамдаринка / VK
- Спустя почти 15 лет брака муж приревновал меня... К супу! Стою я, готовлю еду своим домашним: супчик варю, котлетки жарю, а мой благоверный заходит на кухню и говорит такой: «А не слишком ли много времени ты уделяешь супу, я ведь и обидеться могу!» Сегодня ужин готовит муж! © Карамель / VK
- Я перестала забирать сына из садика. Раньше сама ходила за ним, муж не находил времени и говорил, что слишком занят. А сейчас не только забирает по вечерам, но и отводит за руку по утрам. А я в это время могу подольше спать или заняться бытовыми делами. Но эта история не про то, какой муж заботливый. Он делает это из ревности. В одну группу с нашим сыном стал ходить ребенок моего бывшего. А бывший - вдовец, воспитывает сына один. Если видимся в саду, всегда зовет на кофе, прогуляться в парке с детьми и все такое. Муж сказал, что у нас два варианта: либо искать другой садик среди года, либо я больше не хожу отводить и забирать ребенка. © Мамдаринка / VK
- Начала жить с мужчиной. Полтора месяца ходила по дому в махровом халатике и с хвостиком. Недавно узнала, что ему нравится, если девушка накрашена, у него прям крышу рвет. Сегодня проснулась с твердым намерением каждое утро краситься и наряжаться для него, а не просто "на выход". Итог: вышла к завтраку вся из себя такая-растакая, а он сразу накинулся... С расспросами, куда это я такая красивая собралась, уж не загулять ли. Ревность у него, видите ли... Сижу. В халате и с хвостиком. © Подслушано / Ideer
- Заканчивается рабочий день. Мы с коллегой, длинноволосым раздолбаем, стоим болтаем. Подходит наш руководитель, уже с портфельчиком и в пальтишке, жмет руки на прощание. А потом вдруг нервно косится на длинноволосого коллегу и говорит:
— Только близко ко мне не подходи, ладно?
Мы в недоумении. Тот поясняет:
— Вчера жена сняла с моего пальто твой длинный светлый волос и долго с подозрением смотрела. Я ей рассказал про то, что со мной длинноволосый чувак работает. Она вроде поняла, но давай не будем обострять... © axuta.ru / Pikabu
- До сих пор смеюсь. Я не думал, что так можно показать свою верность.
Мама: «Ты куда собрался?»
Папа: «Я на работу съезжу, объект проверю».
Мама: «Что-то мне кажется, ты обманываешь...»
Папа: «Если хочешь, могу зубы дома оставить».
У отца просто съемные зубные протезы на обеих челюстях. © nikanetu59 / Pikabu
- Мы с коллегой как-то вместе оформляли корпоративный тариф в офисе оператора. Парень-консультант был очень вежлив, шутил и улыбался. Ну, нормальный такой сотрудник, любит свою работу. Выходим из салона, и на меня обрушивается шквал желчных обвинений. Оказывается, этот паренек на меня запал, а я охотно поддерживала флирт. И что это за поведение такое вообще? Не стесняясь присутствия коллеги! Вот тут-то я и узнала, что у нас с этим коллегой, оказывается, только начали зарождаться отношения, а я вероломно предала его доверие, разбила сердце и сломала веру в порядочных женщин. Такие вот дела. Совсем даже и не обязательно с кем-то встречаться, чтоб вызвать приступ ревности. © Олень / ADME
- Меня приревновали к Деду Морозу. На детском утреннике я просто сказала, что тоже хочу с ним сфоткаться. Ну а так как было дело в праздники, то заявление о разводе подала в январе. А по-хорошему, и замуж нечего было ходить. © AngelOK / ADME
- Мой бывший был жутко ревнив. Он взял мой телефон и обзвонил весь список контактов с мужскими именами. А у меня была привычка коллекционировать номера на всякий случай. То есть в списках контактов у меня были врачи, сантехники, слесари, адвокаты, доставка пиццы, пчеловод, портной, ремонт обуви, доставка букетов, тортов, бывшие одноклассники и коллеги по работе, родственники, родственники родственников, знакомые, знакомые знакомых... Ну мало ли что может случиться? Засорится унитаз, сломается машина или компьютер... В итоге этот ревнивый дундук обзвонил всех, включая моего отчима и дедушку подруги и обвинил в том, что у меня с ними со всеми шашни! © Jane Doe / ADME
- Однажды я сходила к стоматологу, после этого на ресницы, а когда пришла домой мне устроили скандал с выбросом вещей с гардероба на пол и словами «проваливай к тем, с кем ты шлялась». Далее он дозвонился до стоматолога и мастера по ресницам и наорал, чтобы они предоставили записи с камер в подтверждение того, что я и правда была у них на приеме. © Tora / ADME
- У меня очень ревнивая мама, хотя за 25 лет папа повода не давал. Как-то на выходных он собирается куда-то, одевается в прихожей. Мама с кухни выходит, руки в боки, и спрашивает, куда это он собрался. Отец не говорит. Мама все настойчивее; отец завязал шнурки, посмотрел на нее и говорит: «Я уже совершеннолетний, куда хочу, туда хожу», — и уходит. Как я смеялась! Папа ходил в парикмахерскую. © Подслушано / Ideer
- У бывшей бывали заскоки на почве ревности. Однажды мы с ней поругались, я ушел прогуляться. Возвращаюсь через два часа, она уже успокоилась, сидит на кухне, пьет кофе, видит меня и говорит: «Чтоб ты знал, я выбросила в помойку все твои вещи». Начинается, думаю. Подхожу к шкафу, открываю, а там все мои вещи на месте, никто их не трогал, а вот в ее половине шкафа что-то случилось. Оказалось, она перепутала и выкинула почти все свои шмотки. © Палата № 6 / VK
- Ухаживал за мной один парень. Так старался, добивался меня, как настоящий рыцарь, подарки дарил, на руках носил! Сделал предложение спустя месяц отношений, я сказала «да». Подумала, что нас ждeт счастливая жизнь вместе. Но вдруг оказалось, что он делал все только ради того, чтобы вызвать ревность у моей подруги, которую он любил по-настоящему. В итоге я, как дура, рассказала всем о свадьбе, хвасталась кольцом, планировала, а он взял и уехал с ней за границу, потому что она наконец-то поняла, что любит его. © Палата № 6 / VK
- Устроилась юристом. Владелец — парень лет 30. Где-то через неделю шефу кто-то звонит, он бледнеет и подходит ко мне: «Сейчас сюда придет моя жена, сиди, не отсвечивай». Оказалось, она ревнивая, и он соврал ей, что новый сотрудник — парень. Она пришла и устроила истерику. С этого дня начался ад: она заявлялась в любое время, садилась рядом со мной, устраивала допросы. Однажды застала ее за тем, что она ковыряется в моих документах, смотрит штамп в паспорте, действительно ли замужем. Шеф даже просил меня при ней позвонить мужу, поворковать с ним. Мониторила меня во всех соцсетях! Хватило меня в этой конторе на 2 месяца. При увольнении шеф очень сокрушался, мол, моя благоверная только к тебе привыкать начала, а ты увольняешься! © tarjaonny / Pikabu
А вот еще подборка историй о том, как нелепа порой бывает ревность:
Комментарии
Уведомления
"Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться"(с) - хочется пожелать героям этих историй, переиначивая известную фразу известного человека. Но, по-хорошему, бежать от таких надо.
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Ревнивым по мне так нужно проверить головушку...хорошо проверить. А то попахивает со всех историй психическими заболеваниями.
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