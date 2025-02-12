14 случаев, когда справедливость восторжествовала почти мгновенно

Иногда жизнь не ждет, чтобы преподать урок. Кто-то грубит — и тут же получает ответ от вселенной. В этих историях карма сработала быстро и точно, оставив после себя только смех и чувство справедливости.

Справедливость может настигнуть мгновенно, и эти 14 случаев — отличное тому подтверждение. Они показывают, что злоумышленники получают по заслугам, а добро, пусть и не сразу, но обязательно возвращается. Конечно, жизнь не всегда действует так быстро, но верить в справедливость стоит. А если вам нравятся подобные истории, обязательно почитайте нашу подборку 10+ фантастических историй, которые подтверждают, что карма существует — там ещё больше примеров того, как судьба расставляет всё по местам!