14 случаев, когда справедливость восторжествовала почти мгновенно
Иногда жизнь не ждет, чтобы преподать урок. Кто-то грубит — и тут же получает ответ от вселенной. В этих историях карма сработала быстро и точно, оставив после себя только смех и чувство справедливости.
- Покупали напитки на пляже, когда перед нами влезли без очереди пожилые туристы. Весь процесс сопровождался их громким ворчанием: цены слишком высокие, пляж переполнен, жара невыносимая. С кассиром были грубы, долго спорили из-за цены на хот-доги. Наконец, они расплатились и ушли. Мы выходим следом и наблюдаем, как прямо у входа чайка налетает и выхватывает хот-дог из рук мужчины. Его жена от неожиданности вскрикивает и роняет свой. Карма с крыльями. © cervidaes / Reddit
- После летней грозы лужи на дороге стали глубокими, как мини-озёра. Двум «умникам» на машине, конечно, пришла в голову гениальная идея — проехать так, чтобы окатить нас с ног до головы. Нас — это меня и моего будущего мужа. Волна была достойна цунами: мокрые с головы до пят.
Водители в машине смеялись... секунд 15. Пока из-за угла не выехала патрульная машина с мигалками. Их остановили, проверили всё — от аптечки до документов, и выписали кучу штрафов. С тех пор, став водителем, я сбавляю скорость до 20 км/ч у каждой лужи рядом с пешеходами. Этот «душ» я запомнила на всю жизнь и никому не советую повторять. © aidaia / Pikabu
- Работаю администратором в отеле и повидала многое. Однажды у нас жила пара лет сорока, вполне культурные люди — до одного вечера. Жена спустилась в бар, узнала, что нет её любимого напитка, и устроила грандиозную истерику: крики, угрозы, оскорбления. Бармен предлагал альтернативы — без толку. В итоге он пошёл в магазин искать нужный напиток за свои деньги, под ее строгим телефонным контролем. Деньги, конечно, она не вернула — «компенсация за нервы».
Через полчаса тишины раздался грохот. Выбегает муж, кричит: «Скорую! Жена упала в ванной!» Оказалось, ничего серьезного — ушиб и царапина. После этого она с персоналом почти не общалась. Что сказать? Карма, пожалуй, не забывает. © poorwife / Pikabu
- С другом зашли в подъезд, один лифт не работал, нажали кнопку. Пока болтали, подъехал лифт, двери открылись — и в этот момент влетел пацан лет 11–12, запрыгнул в лифт, нажал кнопку и с довольным видом уехал. Мы не стали заморачиваться, двери закрылись, лифт поехал... и застрял, не проехав и пол-этажа. Из шахты раздался крик о помощи. Посмеялись пару минут, потом поднялись пешком и оттуда уже позвонили в ЖЭК — пацана все-таки вызволили. © ZloePechen1e / Pikabu
- Жили мы с сыном в районе, где полно детей, и соседи часто собирались во дворе. Был у нас один любитель погонять на машине. Вышел он как-то, сел за руль, газанул с визгом шин. Соседи крикнули: «Полегче, дети рядом!» А он в ответ — ухмыльнулся и показал неприличный жест. И тут на первом же углу врезался в припаркованный полуприцеп. Увидел бы его, если бы не строил рожу. Сам цел, а вот машину — всмятку. Карма, как есть. © Мамдаринка / VK
- Подслушал, как соискатель на высокую должность хамил девушке на ресепшене в приемной. Саркастичные, пассивно-агрессивные комментарии, пренебрежительные шуточки про её личные качества, когда она не смогла ответить на вопросы, которые не входили в ее обязанности. Я тут же сообщил об этом старшему сотруднику. В итоге не только работы он не получил, но еще и выяснилось, что это внутренний кандидат — и с ним «поговорил» его нынешний начальник. © manlikerealities / Reddit
Интересно с какой скоростью двигались недопасажиры, что не смогли войти в лифт до закрытия дверей. Придумывайте что-то более правдоподобное, что ли.
- Новый начальник урезал часы, нагрузил работой и только придирался. Я исправлял его косяки, пока не устал и не уволился. Его отпуск сорвался, заменить меня некем, в глазах паника. Попытался уговорить остаться. Карма настигла мгновенно. И знаете что? Не жалею. Он все это заслужил. © barrygibb / Reddit
- Работал летом в универе администратором базы данных. Создал им простую систему для учёта пожертвований и волонтеров. Со всеми коллегами ладил, но с начальницей отношения не особо сложились. Весной попросил у нее рекомендацию для новой работы, а она ответила, что «принципиально» их не пишет. Было неприятно, ведь без ее отзыва найти работу было сложнее.
Но все же устроился. И в первый день на новом месте она пишет — просит помочь, потому что не обратила внимания на инструкции и база перестала работать. Я вежливо ответил, что помочь не могу — «из принципа». © ItsOppositeDayHere / Reddit
- Каждое лето мы снимали домик на пляже, а дядя с семьей — еще один, недалеко от нас. У них был кондиционер, а у нас нет. В первый день моя двоюродная сестра (она моего возраста) все время хвасталась: «А у нас есть кондиционер!» «У нас есть кондиционер!» «У нас есть кондиционер!» На следующий день первое, что она сказала: «Мы замерзли ночью!» © Scott R / Quora
- Зимой нашел полтинник у магазина, решил отдать нуждающемуся, но его не было. Оставил в машине. В обед — та же история с бабушкой, которая обычно собирает мелочь. Вечером закинул деньги в банкомат — пропали. В аптеке — средств на карте нет.
Выхожу, вижу нуждающегося. Понимаю: не отдал полтинник! Достаю его, добавляю сотку, кладу в стаканчик. Ночью деньги на карте появляются. Через пару дней в банке нахожу в банкомате забытую тысячу. Кладу сверху свои деньги, все зачисляется. Выхожу и думаю: «Спасибо!». © Fgght15 / Pikabu
- Утром сижу на балконе, наблюдаю ливень. Пора выходить — дождь только сильнее. Жду, чтобы поймать момент: автобус подъедет, а я быстро выбегу и не промокну. В итоге дождь внезапно стихает, выглядывает солнце. Я довольный, в солнечных очках, сухой, как будто сам погоду победил.
Сажусь в автобус, оглядываюсь: все вокруг мокрые насквозь, а я — везунчик. Еду всего две остановки, но и этого оказалось много. На середине пути грузовик пролетает по встречке через огромную лужу, и через открытое окно в меня влетает ведро воды прямо в лицо. Пару секунд захлёбывался, еще пару — радовался, что хоть очки надел. Остальное время думал, что злорадствовать точно не стоило. Получил по заслугам. © Unknown author / Pikabu
- В конце 70-х я нашел кошелек на дороге. Внутри было $ 300 и водительские права. Нашёл номер владельца, позвонил — он сразу приехал и настоял, чтобы я взял $ 20 в благодарность. После пары отказов я согласился. На следующий день, собираясь на работу, вспомнил эту историю. У меня в кошельке было $ 200, и я решил не рисковать — оставил дома все, кроме $ 20. Позже в тот день я потерял свой кошелек и его так и не нашел, но, по крайней мере, мой финансовый убыток был заранее компенсирован. © Stuart Vealey / Quora
- Работал в продуктовом. Раскладывал лапшу, стоя на хлипкой табуретке. Попросил коллегу подстраховать. Начальник прошел мимо и бросил: «Принцесса!» Через неделю он сам решил обойтись без «королевских замашек». Думал, что повезет, но не повезло: попал на перекладину, табуретка сложилась, он сломал руку и уронил полвыкладки. Я просто тихо ушёл домой, пока меня не попросили убирать разлитую колу. © ChileConCaveman / Reddit
- Работал механиком. Установил деталь, все подходило, кроме одного — разъем был не той формы. Подключить удалось, но контакты были слишком короткие, и не срабатывало. Пришлось заказывать новую, снимать старую и ставить правильную, потеряв больше часа, за которые мне не заплатили. Коллега посмеялся: «Больше так не ошибешься. Будь внимательнее!» На следующей же машине он ставит все четыре колеса задом наперёд — а они, между прочим, с направленным рисунком. Я ему с тем же тоном: «Больше так не ошибешься!». План использовать его слова против него сработал быстрее, чем я думал. © GenerationSam / Reddit
Справедливость может настигнуть мгновенно, и эти 14 случаев — отличное тому подтверждение. Они показывают, что злоумышленники получают по заслугам, а добро, пусть и не сразу, но обязательно возвращается. Конечно, жизнь не всегда действует так быстро, но верить в справедливость стоит. А если вам нравятся подобные истории, обязательно почитайте нашу подборку 10+ фантастических историй, которые подтверждают, что карма существует — там ещё больше примеров того, как судьба расставляет всё по местам!
Комментарии
про колеса не поняла - как можно поставить их задом наперед? Они же круглые! Где у них зад, где перед?
а что за прикол с выделением некоторых слов жирным шрифтом? Это чтобы мы точно поняли н а что обратить внимание и где надо смеяться? Аналог "лопата"?