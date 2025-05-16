18 историй, в которых все пошло не по плану

Народное творчество
2 часа назад

Иногда обычная история вдруг заканчивается так, что хочется переспросить: «Что?!» Именно неожиданные повороты и делают простые рассказы по-настоящему захватывающими. В этой статье мы собрали истории, которые способны по-настоящему поразить.

Статья содержит изображения, созданные искусственным интеллектом.

  • Когда я только начинал встречаться со своей супругой, то привез ее в свой родной город, чтобы познакомить с родителями. Рассматривая старый семейный альбом, она указала на фото и спросила: «Откуда ты знаешь этого человека?» Я ответил: «Это мой дядя», а она: «Нет, это мой дядя!» Оказалось, что сестра ее матери вышла замуж за брата моей матери. © Bongo_Goblogian / Reddit
  • Знакомый и его девушка обменивались подарками на праздник. Он сделал ей предложение, а она подарила письмо с благодарностью за все время, проведенное вместе, и желанием расстаться. «Классные» подарки получились. © treschenko24 / X
  • Лежала я в больнице какое-то время. Как-то так совпало, что ко мне в палату подселили женщину моего возраста. Мне в ее лице что-то знакомым показалось, но я не могла вспомнить, где могла ее видеть раньше. Конечно, валяться в постели скучно, поэтому мы и начали общаться днями напролет. Слово за слово — и выяснили, что мы в одном детсаду были! Лет 30 с того времени прошло. Интересная штука жизнь: не знаешь, где и с кем она тебя сведет в следующий раз. © Палата № 6 / VK
  • Я официантка. Работаю очень много. В моей голове только столы, чеки и заказы. После очередной смены сестра пытается разбудить меня снова на работу. Я упорно не встаю, закрываюсь подушкой. Через сон начинаю орать: «Катя, ты достала! И стол я твой рассчитывать не буду!» Устала я, кажется... © Подслушано / VK
  • Моя жена иногда бывает странной, но она идеальная женщина для меня. Я предупреждал маму умерить свой пыл: она любит все контролировать. Однажды я оказался в эпицентре тайфуна. Оказалось, моя мама раздобыла копию наших ключей и приходила днем. Переложила вещи, что-то выбросила, залила средствами сантехнику, чтобы «ленивая» невестка наконец-то прибрала. Звонить маме и ругаться жена не дала. Вместо этого она отжала у меня запасной ключ от родительской квартиры и на следующий день пошла туда. Не знаю, что за порядки она там навела, но вечером звонила мать в истерике, которую пытался успокоить хохочущий отец.
    Прошло два года, у нас родился сын. Родители пришли к нам в гости. Под конец вечера мама не удержалась и начала говорить ребенку, что, мол, твоя мама то и то не делает для тебя. Жена тут же повернулась ко мне: «Видишь, твоя мама о младенцах все знает лучше, давай на пару недель внука ей отдадим! Как раз отдохну после родов, а ты поспишь спокойно». Мама тут же сказала, что все идеально и внук в полном порядке. И с тех пор она достает всех, кроме жены и сына. © Подслушано / Ideer
  • Помню, моя подружка в детстве рыдала, когда мама пришла домой с новым младенцем. Но не потому, что на нее уже повесили кого-то из младших. Просто она хотела, чтобы мама родила ей хомяка! © pirozhenshchina / X
  • В одну из очень редких командировок отправился с напарником — новым сотрудником. В пути познакомились поближе. Перед отъездом он позвал меня посидеть в кафе. Вот там-то он откровенно меня удивил: «Люблю командировки, только так могу изменять жене спокойно». Спрашиваю, мол, когда ты успеваешь, мы же вместе все время. А напарник заявляет: «Я женат 8 лет, она прекрасная женщина, отличная хозяйка, готовит безупречно. Но все строго по классическим рецептам, из натуральных продуктов. После двух лет совместной жизни я попытался водить жену по своим старым друзьям и родственникам. Но она всегда остается собой: никаких экспериментов и новшеств. Вот сейчас я ей и изменяю». Осмотревшись по сторонам, он продолжил: «С этим гарниром и котлетами в ароматных специях я совершаю гастрономическую измену». © CEMEH67 / Pikabu
  • В детстве мы часто проезжали мимо старой заброшенной школы на холме. Я всегда думал, что было бы здорово сделать из нее дом и жить там. Много лет спустя кто-то снес школу и построил там дом. Прошло еще несколько лет, я развелся и снова женился. Мы хотим купить дом. Парень, с которым работает моя жена, продает свой дом. И это тот самый дом на холме. © Wyzard_of_Wurdz / Reddit
  • Работаю в суровом мужском коллективе. Сама невысокого роста, миловидная. И очень люблю рыбачить летом. Пригласила одного товарища с работы порыбачить. Всем коллективом они надо мной поржали. И сказали, мол, хоть мальков налови. Когда мы сели в лодку и отплыли достаточно далеко, я как-то сразу поймала огромного карпа! На 3,5 кг. Глаза моего товарища надо было видеть. Больше в коллективе надо мной никто не смеется. © Подслушано / VK
  • У меня был не лучший период в жизни, я попадаю под сокращение. Нормальных вакансий не было, я переживала из-за этого. Я вспомнила о сертификате на массаж, который мне подарили. Решила немного расслабиться и сразу записалась. Вечером после массажа мне эта студия отправила анкету для отзыва и я от скуки ее заполнила, хотя обычно игнорирую такие сообщения. А тут прямо все хорошо расписала, указала, что понравилось, а что нет. Добавила список того, что и как можно улучшить. Через пару дней мне позвонила женщина, представилась владелицей студии и спросила, не хочу ли я у них работать администратором, потому что она и вся команда в восторге от такого полезного отзыва. Я без особых надежд согласилась на собеседование, но все сложилось лучшим образом: меня сначала взяли работать администратором, а сейчас я уже управляю всеми массажными студиями этой фирмы в нашем городе. Вот это самое настоящее «повезло»! © Палата № 6 / VK
  • Я познакомился с братьями-близнецами во время путешествия по Азии, а через несколько лет случайно встретил их на другом континенте. Еще через несколько лет я встретил их в другой стране на фестивале, где было 200 тысяч человек. © kahrabaaa / Reddit
  • «Консультировала» одного знакомого по поводу того, как лучше завязывать отношения с девушками. Я, конечно, та еще советчица (о чем заранее предупредила), но пару советов успела дать. Встретились мы как-то по работе, поболтали, а в конце он мне дает письмо, мол, глянь, пойдет ли. И удалился по своим делам. На следующий день отдаю ему это письмо с исправленными ошибками (мало ли, там грамматическая зануда) и говорю, что ей бы понравилось... Кто ж знал, что это письмо для меня. © Подслушано / VK
  • Вышел я в магазин. Иду по двору, ко мне подходит леди: «Мужчина, вы мне не поможете?» Она идет от сугроба, который дня три назад был автомобилем. В руках у нее лопата и щетка. Я спрашиваю: «Машину раскопать и почистить?» Леди с глазами кота из «Шрека» кивает и протягивает мне инструменты. Будучи культурным человеком, я не хотел сразу ей отказывать: «Если вашим инструментом, то три тысячи».
    Я думал, что сейчас она начнет гундеть и я просто пойду дальше. Но через две минуты мне приходит СМС о начислении средств, а леди спокойно уходит домой, оставив мне лопату, щетку и срок в один час. Я еще никогда не зарабатывал деньги так тяжело. И, что самое обидное, в это я вписался совершенно добровольно. © XBOCT.KOTA / Pikabu
  • Приехала сестра, сели пить чай. Она обратила внимание, что пластмассовая сахарница дала небольшую трещину, и, возмутившись, разломила сахарницу пополам и выбросила. С деньгами, кстати, совсем туго, еле на питание наскребаю, ибо я студентка-очница, а родители — пенсионеры. Не было в планах у меня новую посуду покупать! Говорю сестре: «Оля, мы не в древние времена живем, когда люди верили в приметы. Я лучше маме лекарства куплю». На что сестра посмотрела на меня и, как ни в чем не бывало, ответила: «Ты можешь иметь свое мнение. Но треснувшая посуда будет притягивать в дом нищету и болезни». И разбила мамину кружку, на которой тоже нашлась трещинка, и несколько тарелок. Не знаю, как приметы, но слишком умная родня уж точно приносит лишние траты. © Подслушано / VK
  • Я живу в Канаде. Летом мы семьей поехали в отпуск во Флориду и остановились в отеле. Вечером мой отец пошел набрать лед в автомате и столкнулся с нашим соседом. Оказалось, наши соседи из Канады поселились в том же отеле во Флориде. Более того, они приехали сюда на те же 4 дня, что и мы. Учитывая, что ни одна из семей даже не знала, что другая едет в отпуск, это было удивительное совпадение. © EventHorizon5 / Reddit
  • Сломалась ванна. Вызвала сантехника. Он зашел, снял куртку, принялся за работу. Через 15 минут слышу звуки журчания воды. Думаю: «Ого, как быстро починил!» Захожу в ванную и не верю своим глазам. Представьте, сантехник додумался залезть в починенную ванну и помыться! Больше сантехников на дом не вызываю. © Подслушано / Ideer
  • Подруге не везло с парнями. Я сказала: «Обращайся, если что — помогу». Как-то попросила она у меня номер брата. Оказалось, у нее есть план. Она познакомилась с парнем и хочет, чтобы мой брат временно побыл ее «братом». Чтобы она уверенно себя чувствовала, когда кавалер придет к ней в гости. Брат пошел, надел халат, сидит, чай пьет. Подруга его наставляет: «Парня зовут Андрей, придет — откроешь дверь, и иди на кухню». Вот звонок в дверь, брат открыл: «Ты Андрей? Приходи, сестра тебя ждет». Тот кивнул, прошел в комнату. Через секунду раздался хохот. Оказалось, что к ней пришел папа. И он вдруг узнал, что у него еще и «сын» есть. © Палата № 6 / VK
  • Племяшка пяти лет ловила голубей. И я ей поведала кое-какие факты об этих птицах. А потом были мы на свадьбе. Молодожены выпустили голубей, малышка пристально наблюдала. Когда сели за стол, племяшка важно взяла сок и как ляпнет: «Желаю вам счастья, здоровья и не заболеть заразой!» © Палата № 6 / VK

Здесь собрано еще 16 историй из жизни, финал которых не так-то просто предвидеть.

Комментарии

Уведомления
Муси-пуси
1 день назад

Сантехников нна дом больше не вызываю...?
Это как, блин?)) Если что-то дома сломается, она вызовет сантехника нна работу? 😅

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