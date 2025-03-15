А я бы созналась, что это собачья еда😈
Отличная профилактика от наглой хабальности
15 гостей, чья наглость перешла все границы
Не все любят гостей. И на это у каждого есть своя причина. Как правило, это неудачный опыт. То они лезут куда не просят, то наговорят лишнего. А то и вовсе так набедокурят, что потом приходится долго восстанавливать эмоциональные или материальные ресурсы.
- Я интроверт. Гостей люблю, но очень дозированно. Помню, как на Новый год мы позвали друзей. А они выпросили у нас разрешение взять с собой знакомых. Так одну из них мы не могли выпроводить до вечера следующего дня. И так, и сяк пытались. Потом уже прямо сказали, что хотим отдохнуть. Еще говорили, что сами сейчас уйдем в гости. Короче, бывают такие кадры. © Князева / ADME
- Устроила я как-то дома ужин, а один из друзей прихватил с собой подругу. Раньше я ее не встречала. Сказала ей, чтобы она не заходила в комнату, где была закрыта кошка. Она у меня паникует и стрессует при виде чужаков. Потом смотрю, а дверь в ту комнату открыта. И эта подруга пытается выманить кошку с верхней полки шкафа. Говорит: «Пять минуточек мне дайте, они меня любят». Пришлось выпроводить гостью. Она потом еще в соцсетях жаловалась. © Unknown author / Reddit
- В гости вломилась свекровь без предупреждения. Только я успела руки помыть да переодеться, как она уже на кухню прошмыгнула и начала наворачивать что-то из кастрюли. Хлебнула полную ложку, скривила лицо и сказала: «Фу, не хозяйка ты. Как собачья еда!» Вот только она не знала, что там действительно была еда для собак. Подкармливаю соседских — жалко этих худеньких бедняг на цепи. Неловко получилось. © Мамдаринка / VK
А я бы созналась, что это собачья еда😈
- Был у отца друг детства. Судьба их раскидала по разным городам, но связь не пропала. Как-то в ходе разговора папа обмолвился, что купил квартиру на море. А друг на радостях поделился, что у него там родственники — было бы здорово пересечься, мол, где-то в конце лета. А задолго до предполагаемой встречи этот самый друг звонит и утвердительным тоном говорит: «Приезжай в аэропорт и захвати ключи. Мы тут на пересадке. Поживем у вас в той квартире, а на обратном пути вернем ключи». Папа был в шоке! Отказал, конечно. © zheeharka / Pikabu
- Жена пустила свою подругу к нам пожить, когда та потеряла работу. Три месяца она просидела на нашей шее — не платила аренду и никогда не закупалась продуктами. А еще оставляла за собой сплошной бардак. Даже когда жена помогла ей устроиться на высокооплачиваемую должность, она не удосужилась компенсировать нам затраты. Однажды мы все смотрели телевизор, и там шла реклама автомобилей. И подруга такая: «Да я хоть сейчас могу себе такую купить!» Мы просто ушам не поверили! © Unknown author / Reddit
- Отучила родственницу приходить без приглашения. Выходной день. Звонят в дверь, да так настойчиво! Открываю — там она. Решила на чаек заглянуть, мол, я же дома. Ну, чаек, так чаек. Завела ее на кухню, поставила на стол варенье и печеньки. Показала, где чайник. А сама вдруг потом беру и ухожу пылесосить. Через пять минут она уже свалила. Обиделась почему-то! Зато теперь приходит редко и только по делу. Да и предупреждает заранее. © Ирина Александровна / Adme
- Один наш родственник одолжил папе деньги. И воспользовался этим, чтобы мы ответили услугой на услугу и позаботились о его беременной жене. Она, к слову, лентяйка и эгоистка. Однажды папа пришел с работы голодный и сел ужинать. А она ему такая: «Ну ничего себе! Ты собираешься все это слопать? Оставь мне немного». Хотя сама ела всего за час до этого. Вишенкой на торте стало то, что она присвоила себе мамино ожерелье и укатила восвояси. Мы обращались за помощью, но доказательств оказалось недостаточно. © Golbezbajaj / Reddit
- Однажды ко мне в гости без приглашения пришла подруга. Раньше мы с ней виделись только на улице или в кафе. Подруга с порога стала спрашивать, что у меня есть перекусить. Я предложила несколько вариантов: бутерброды, шоколадные батончики, суп или быстренько пожарить картошку с сосисками. На все мои предложения подруга просто фыркала. А через пару минут пожелала удачи моему будущему мужу и, хлопнув дверью, ушла. С тех пор мы так и не общаемся. До сих пор не знаю, что это было. © Палата № 6 / VK
- Свекровь у меня хорошая, но слишком уж заботливая. Чуть ли не каждый день приходит к нам в гости и начинает помогать по дому. Может приготовить ужин или посидеть с детьми. Иногда она покупает и приносит мне одежду. Приятно, конечно, но все это не в моем вкусе, а я не хочу ее обижать. Из-за этого весь шкаф забит ненужными мне вещами. А иногда в доме сложно что-то найти, потому что свекровь делает перестановку. Вчера она поменяла местами всю мебель в нашей спальне. Мол, кровать у нас в неправильном положении стояла! Начинает уже бесить! У кого-нибудь было такое же? © Мамдаринка / VK
У меня вопросы не к тому, что свекровь заботливая, а к тому что она приходит каждый день. Я бы не выдержала такого. Это мой дом, мое личное пространство. Хочу лежать - лежу, хочу играть - играю, хочу заняться своим хобби - занимаюсь, хочу сплю, не хочу - не сплю. И уж точно не хочу, чтобы каждый день кто-то приходил. Пару раз в неделю - пожалуйста. Каждый день - нет уж, увольте.
- Вчера был день рождения моей жены, и ее сестра привела своего парня. Тот начал знакомиться и болтать с остальными гостями. Потом взял и спросил нашу подругу: «А почему ты одна растишь ребенка?» Другую попросил рассказать о ее разводе. А у нас с женой бестактно поинтересовался, когда у нас наконец родится сын. Потом услышал, что одна из наших подруг довольно состоятельная дама. Пошел и попросил у нее денег в долг. Я обычно очень спокоен, но этот тип меня здорово взбесил! © Andrei_Vlasov / Reddit
- Собрались как-то нашим авто-клубом у знакомого на квартире. Из другого города приехал один чувак, которого я недолюбливал. Казался мне каким-то ехидным. Под конец вечеринки он вдруг заявляет: «Ну что, я у тебя заночую?» О таких вещах обычно заранее договариваются. © art66*** / Pikabu
- Собачка моей сестры гадит дома по любому поводу: погладили — она делает лужу от счастья, наругали — вот вам куча посередине комнаты. А мой пес в доме ни-ни. Теперь сестра обижается, что мне с собакой можно приходить в гости к кому угодно, а ей нельзя. © Мама Дорогая / Adme
- Бывший парень как-то позвал в гости своего друга с девушкой. У меня тогда было пять кошек. Все они были дружелюбными, но самым милым был рыженький. Садится, значит, наша гостья на диван, а рыжик подскакивает к ней поздороваться. Так она как заорет: «Фу!» и откидывает его на пол. Недопустимо! Я тут же выгнала их из дома, отругав при этом. © Broffalo*****er / Reddit
- Позвал ребят на домашние бургеры. Один из них привел своего друга. Спрашиваю у них, кто какую хочет начинку. Предполагалось, что ингредиенты будут готовы, каждому нужно только собрать свой бургер. И тут этот абсолютно незнакомый мне парень говорит: «Нам что, самим все делать?» Я его в игнор. А он все не унимался. В конце еще добавил: «Круто было. Только не понимаю, зачем надо было спрашивать, что мы хотим, если пришлось готовить самим». © Halflife84 / Reddit
- Иногда кому-то надо помочь с ночлегом. Мать у меня всегда была отзывчивой и гостеприимной. Один раз даже пустила человека с улицы. Папа привел командировочного, который просился на ночлег. В гостинице не было мест, а уехать он должен был только на следующий день. Мама согласилась, напоила его чаем с бутербродами, а утром он уехал. Потом поздравлял нас с праздниками несколько раз. Я не призываю всех быть такими, но если люди были бы добрее, то и жизнь была бы другой. © evzuber.14 / Pikabu
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