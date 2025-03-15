15 гостей, чья наглость перешла все границы

У меня вопросы не к тому, что свекровь заботливая, а к тому что она приходит каждый день. Я бы не выдержала такого. Это мой дом, мое личное пространство. Хочу лежать - лежу, хочу играть - играю, хочу заняться своим хобби - занимаюсь, хочу сплю, не хочу - не сплю. И уж точно не хочу, чтобы каждый день кто-то приходил. Пару раз в неделю - пожалуйста. Каждый день - нет уж, увольте.