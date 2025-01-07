Люди рассказали, какие красные флаги они обнаружили еще на этапе собеседования

Сотрудники решили поделиться в социальных сетях своим опытом в сфере трудоустройства. Мы изучили их рассказы и собрали ключевые признаки, которые можно считать тревожными сигналами на собеседовании.

Бесплатный чай и печеньки

Идея гонять чаи за счет работодателя кажется привлекательной. Но сегодня это предложение стало маркером подозрительной компании, которой нужно вот так завлекать сотрудников.

Считаю один из самых ярких признаков плохих компаний — бесплатные чай и печеньки. Это прямо красный флаг. Компания не платит хороших зарплат, но занимается фиктивным повышением уровня жизни сотрудников. Вот прям плеваться хочется, наработался на таких!

Стрессоустойчивость и многозадачность

© Annie Spratt / Unsplash Олена 18 часов назад О, да, как меня бесят эти вопросы про многозадачность .. В 99% это неумение руководства выстроить процесс, а для подчинённого это всегда превращается в "бросай это делай это", и как итог в разы больше рабочего времени нa простую линейную задачу. - - Ответить

Этот пункт уже говорит сам за себя. Работы будет слишком много и она помотает нервы.

У меня главные пугалки: «дружный коллектив» и «многозадачность». Первое всегда означает, что дружный коллектив обязательно ополчится против тебя, а второе: 500 задач в час сверх должностной инструкции, а зарплата в лучшем случае соответствует офферу. © TinaRexwolf / YouTube

Мне нравится особый пункт в некоторых вакансиях — стрессоустойчивость. Я бы еще поняла, если бы работа в медучреждениях, МЧС. Но нет, в обычном офисе. Что же там такое происходит? Как-то спросила на собеседовании, почему она нужна, по существу мне так и не ответили. © Ольга-н4л6ш / YouTube

Еще одна пугающая фраза в требованиях к соискателю: «Мы ищем тех, кто хочет работать и зарабатывать». © alexanderrevkovskiy6943 / YouTube

Исходя из опыта, у меня есть свои звоночки и фразы-индикаторы. Например, что-то типа «Вы — энергичный, неутомимый, хотите познавать новое, любите трудиться в условиях многозадачности». В переводе на простой язык, будете пахать, как лошадь, выполняя обязанности нескольких человек. Многозадачность это слово-индикатор, проверено 100 процентов. © УльянаКострова-с2ш / YouTube

«Продайте мне ручку»

© Tim Gouw / Unsplash Lilit313 14 часов назад Ну тут,пожалуй, соглашусь. Но не будем забывать,что это может быть сценарий ичара. Ичары тоже люди,бывают изумительные яркие специалисты,а бывают серенькие пыльные комочки. Это нам точно не даст никаких знаний. Просто улыбаемся и проходим этот уровень - - Ответить

Казалось бы, некоторые вопросы на собеседовании эйчары должны забыть, как страшный сон. Но от них так же сложно избавиться, как от старой мозоли.

Почему люки круглые? Кем вы видите себя через 5 лет? Продайте мне эту ручку. Какой ваш любимый цвет? Почему вы выбрали именно нашу компанию? Почему мы должны взять на работу именно вас, а не кого-то другого? Слышите любой из этих вопросов — вежливо прощаетесь и уходите.

Странные анкеты и психологические тесты

© Mina Rad / Unsplash Nick B 7 часов назад Когда просят продать им этот ноутбук — просто забирайте его и прощайтесь. Когда перезвонят и попросят вернуть ноут — предложите им его у вас купить... А люки круглые — чтобы как ни крути крышку, невозможно было бы оную уронить в люк... - - Ответить

Есть виды работ, где проверка ментального здоровья — дело обязательное. К примеру, проводники поезда проходят врача-психиатра. Но под час соискателей мучают какими-то сомнительными анкетами и опросами.

Меня как-то на собеседовании продержали 3 часа. Я сдавала три тестирования и рисовала выдуманных существ. © ОлесяСинцева / YouTube

Мне дали тест на 400 вопросов. А в моем студенчестве эти тесты были популярными, мы их часто делали. К слову, это был клинический тест для психопатов. Говорю девочке: «Вам какой результат нужен? Я знаю комбинацию пары ключевых ответов и диаметральные итоги». Она удивилась, а я ушел. Не стоит терять время на работу в такой организации.

Длинные собеседования

Мы решили выделать этот критерий отдельным пунктом. Ведь если работодатели ищут человека на простую должность, например, посудомойщика, то что там обсуждать целый час?

Смех смехом, а я летом пробовала устроиться на подработку посудомойкой в столовую, и мне по телефону сразу сказали, что собеседование будет длиться как минимум час. Черт его знает, что они там со мной час обсуждать собирались. © Gronskaya147 / YouTube

Я вспомнила, как искала работу после окончания института. Чем хуже контора, тем длиннее собеседования и сложнее тестовые задания. © irinasemibratova7961 / YouTube

Срочно были нужны деньги, пошла устраиваться уборщицей в салон. Повторю, уборщицей! Вопросы на собеседовании: «Какую недвижимость имеете? Кем вы себя видите через 5 лет?» Я ответила: «Женой арабского шейха». Думала, тут-то они меня и выгонят. Так нет же! Они спросили, сколько иностранных языков знаю и на каком уровне. Вопросики, как будто в охрану президента устраиваться пришла, а не шваброй махать. Короче, не подошла я им. © ЕленаБондарева-ь4я / YouTube

Непрозрачность оплаты труда

Если руководство юлит при обсуждении вопросов, связанных с зарплатой, — это тревожный сигнал. В конце концов, вы на работу ходите за деньгами, это не благотворительность и не хобби.

Подруга учится на 3-м курсе вуза. Устроилась на подработку. Даже контракт заключила. Но там не прописано количество рабочих часов и зарплата. Они воспользовались ее неопытностью. Спрашиваю, а как вы о зарплате-то договаривались. Начальница ей сказала: «Потом как-нибудь подойдешь». И вот, подруга получила зарплату и поняла, что кассиром в фаст-фуде больше заработаешь.

Попала на собеседование в какую-то жуткую промзону. Мне объявили, что больничный не оплачивается. Отпуск только 21 день, а не 28. Зарплата — в конверте. Я, не скрывая своего смеха, сказала: «Ну, убедите меня еще чем-нибудь к вам устроиться».

И швец, и жнец, и на дуде игрец

В некоторых конторах работодатели хотят, чтобы сотрудник совмещал разные профессии. Например, был и юристом, и бухгалтером. Как правило, зарплаты на таких должностях копеечные.

У нас висит вакансия, которая требует совмещение таких должностей, как юрист, бухгалтер, прораб (руководить реставрационной деятельностью, считать составляла сметы, подготавливать документы). Внимание, зарплата до 28 тысяч. © -megan-stark6007 / YouTube

Устраивалась в строительный магазин консультантом. На второй день мне говорят, мол, иди и помой полы, ты же женщина. Сразу ушла. Ничего плохого в труде уборщицы не вижу, но его надо оплачивать.

Переработки и работа в выходные

Если работодатель спрашивает, как вы относитесь к переработкам — это тревожный звоночек. Скорее всего, процессы внутри компании не выстроены. И «редкие» переработки по факту являются хроническими.

В большинстве случаев я слышала на собеседовании: «Иногда нужно и в выходные поработать». Как правило, это «иногда» превращалось в «постоянно».

Собеседовалась в крупную фирму. Начальник на полном серьезе спросил, готова ли я в свои выходные бесплатно выходить и раздавать листовки на улице, чтобы привлечь себе клиентов. Мой опыт в продажах — 7 лет. Рукалицо.

«Скажите, а если в ваш выходной вы пойдете гулять с подружкой, а тут позвоню я и скажу, что нужно срочно помочь по работе — что вы выберете работу или прогулку с подружкой?» И тут я поняла, что пора валить с собеседования. © ВалерияАльхуари / YouTube

Подозрительные тестовые задания

В народе даже шутка такая пошла: неплохо бы за тестовое задание получить тестовую зарплату. Если серьезно, то да, работодатель должен понимать, справится ли потенциальный сотрудник с работой. Но увы, недобросовестные бизнесмены просто хотят воспользоваться чужим трудом бесплатно.

Мой товарищ устраивался в контору, где ему в виде «тестового» задания подкинули работенки на полдня. Он все сделал, показал результат. Его похвалили, но сказали, что место уже занято. Работодатель остался стоять с открытым ртом, когда товарищ сказал: «Ну ок» и вытащил дискету из компьютера. А именно на нее он сохранил «тестовое задание». Так работодатель остался с пустым корытом. © kodimbo / YouTube

Был случай, когда на собеседовании меня попросили написать бизнес-план для компании. Юмор в том, что вся компания состояла из папы и дочери, которые хотели открыть транспортную компанию. © ДавидСурков-к3э / YouTube

Друг — программист. Сказали ему сделать тестовое задание и написать программу. Готово! Работодатели, потирая руки: «Нет, вы нам не подходите». Друг сказал: «Запрещаю вам ей пользоваться» и ушел. Ребята поржали, как они обули простака, а зря. Друг-то прошаренный. Программу он писал для станка, который штампует детали. Он добавил код в ветку: на 10-й детали станок переключается в сервисный режим, где отключены все защиты. И начинает долбить на полную. То есть, разрушать себя в хлам. А цена такого станка — ой какая высокая. © СтаниславВ-о5ю / YouTube

«Мы — семья» и «дружный коллектив»

Опытный человек, когда слышишь объявление «приглашаем в дружный коллектив», аж вздрогнет.

На собеседовании сказали, что в компании коллектив — это семья. Только забыли предупредить, что неблагополучная. © chidka / YouTube

Когда на работе говорят «мы здесь как семья», это значит, что большую часть времени ты будешь проводить с ними на работе, а не со своей семьей. © СмеющийсяЧеловек-я3ш / YouTube

Когда при устройстве мне говорили «мы-семья», ни разу не обманули. Обычно все руководители были родственниками, друзьями, любовницами учредителей или директора. © konstantins7344 / YouTube

А что для вас является красным флагом на собеседовании?