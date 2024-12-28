18 комичных историй об умной технике, которая вдруг показала свой характер

Каждая умная колонка имеет свой характер и порой умудряется показывать его внезапно и не всегда в подходящий момент. В этой подборке мы собрали комичные истории о взаимоотношениях людей и современной техники, которые, поверьте, стоят того, чтобы их прочитать.