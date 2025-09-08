20+ выдумщиков, после идей которых обычные люди впадают в ступор
Фантазия — это сверхспособность, а ее носители способны превратить обыденность в нечто совершенно удивительное. Приготовьтесь восхищаться!
«Был у нас забор из живой изгороди. Снесли. Муж установил это. Дочь считает, что у папы крыша поехала, а я думаю, что он гений»
«Готовились к детскому празднику в стиле „Рататуй“. Наши кондитеры: „Ни слова больше!“»
«Испекла хлеб и нарисовала на нем клубничку»
«Приготовила завтрак для самого младшего в семье. Посмеялся»
Так долго хотела попробовать это арахисовое масло, интересно же, что за заморский деликатес - а это халва обыкновенная, только мягкая. Разочарование века личное.
«Делаем свадьбу в деревенском стиле. Зацените маникюр»
«Принесли мне гигантский кабачок, а я взял и сделал из него торт!»
«Сказала мужу: „Меняй в ванной все, что хочешь!“ Теперь живем вот с таким санузлом»
- Зато весело! © 12Afrodites12 / Reddit
«Как у нас в городе цветочки вешают»
«Праздновали мамину днюху в кафе. Я испекла торт и отдала официантам, чтобы вынесли. Так все повара его фоткали. Сказали, что в жизни не видели ничего подобного»
«Там, где папа работает, нельзя ставить палатку на земле, так что...»
Эта брошка сделана из бархата, шелковых ленточек, жемчуга, бусинок и стекляруса
«Взяла обычный корсет в качестве базы, добавила больше двухсот искусственных тюльпанов и перевязала бантом. В волосах — гипсофилы. Весь год мечтала сделать себе такое платье на день рождения»
«Это подарок для моей крестницы. Форму вырезал из дерева, обработал воском и обклеил бусинами. Лапки и усы сделаны из гитарных струн»
«Связала себе чехол для очков»
«Жена сделала торт. На нем изображен кот»
«Вот такой тортик коллега испекла к Хэллоуину. Попробовали бы?»
«Я сделала лампы в виде зевающих котиков»
«Я сделала невозможное»
Да ладно!!! Я его так и собирал. Разбираешь по частям. Там крестик такой в середине, неразборный, а остальное вставляешь !!! Что тут невозможно??? И кораблики так-же вставляют. Мачты потом поднимают...Секрет полушинели...🤣🤣🤣
«Научился шить с одной-единственной целью — сделать сумку-лягушку!»
«Сделала двух сиамских котиков»
О, вспомнила, как мы мышек из бисера и крокодильчиков плели наряду с фенечками. Котики были бы хитом, но тогда не было схем толком.
«Смастерила из старого кувшина и стеклянных бусин. Видели бы вы эту красоту при солнечном свете!»
«Это лучшее, что я когда-либо вязала»
Кто знает, может быть, следующий шедевр прячется в вашем кувшине или в старом корсете? Вдохновляйтесь и творите! А набраться вдохновения вам помогут наши материалы: