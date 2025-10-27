15+ случаев, когда старая «рухлядь» обернулась настоящим сокровищем
37 минут назад
Иногда мы даже не подозреваем, какие сокровища пылятся у нас или у наших близких дома. Кто-то считает старый сейф просто металлоломом, а кто-то видит в нем антиквариат, за который готовы платить большие деньги. Именно так произошло с этими людьми, которые решили узнать цену некоторых вещей и были приятно удивлены.
«Нашел у бабули старый сейф. Интересно, сколько стоит?»
- Обалдеть! Идите в аукционный дом — это $10 тыс., не меньше. © tinman91320 / Reddit
«Кольцо осталось от предыдущих владельцев дома. Мама думала, что это подделка, и собиралась отдать его внукам, но потом отнесла ювелиру»
«Оказалось, это золото с бриллиантами. Два больших бриллианта весом по карату каждый».
«Только что купил дом 1913 года постройки, в котором были коробки с запасной плиткой. Они хоть сколько-нибудь стоят?»
- Коробки сами по себе стоят денег, а вместе с плиткой — еще лучше. © DUALKITTY / Reddit
«Нашла эту вазу в доме, который только что купила»
- Это примерно 1900 год, Богемия. © mwants / Reddit
«Моя жена считает, что это бесполезная вещь. Мой отец считает, что это ценный антиквариат. Я же понятия не имею, кто прав»
Видимо жена ничего в жизни, кроме алюминиевых табуреток, не видела)
-
-
Ответить
- Это журнальный столик из красного дерева в стиле эдвардианской эпохи, около 1905 года. © Medical_Bath6290 / Reddit
«Эти сережки в нашей семье называли „подковы счастья“. Наш далекий предок-купец подарил их своей дочери»
- Изумительные серьги! Коллекционеры с руками оторвут. Но я бы на вашем месте не стала продавать. © Linia07 / Pikabu
«Папа оставил мне этот бокал. Говорит, дорогой, перешел к нему от дедушки. Кто-нибудь знает, что это?»
- Похоже на бокал Фаберже. Если это так, то он может иметь ценность, но, как и все старинное стекло, его стоимость значительно упала за последние 10 лет. © cassandrafair / Reddit
«Нашли этот старинный кассовый аппарат в шахте лифта в старом отеле в Ирландии. Он хоть сколько-нибудь стоит?»
- Я реставрирую старые кассовые аппараты в качестве хобби! В таком состоянии он стоит пару сотен долларов. Полностью отреставрированный обычно продается за $700-900, в зависимости от того, насколько хорошо он почищен. © ElbowDeepinanImgur / Reddit
«Мой дедушка купил эту вещь в конце 70-х и хранил ее много лет. А теперь она моя»
- Изделия Martin Brothers невероятно ценны для коллекционеров, а у вас хорошее состояние. Обязательно закажите его оценку в авторитетном аукционном доме. © cat-Detective7276 / Reddit
«Нашел этот сундук у бабушки на юге Франции, недалеко от Тулузы»
- Сундук похож на немецкий экземпляр из XVI века, если только это не копия. © Brilliant_Solid_5636 / Reddit
«Кто-нибудь знает что-то об этой шкатулке, доставшейся мне по наследству? Она принадлежит моей семье уже как минимум 75 лет»
- Возможно, ее автор — Густав Гуршнер, он великий художник и скульптор эпохи ар-нуво. © Bonka*****s / Reddit
«Мы купили эту картину в комиссионке, а внутри был спрятан портрет. На нем какая-то неразборчивая надпись и дважды встречается число 46»
- Портрет, вероятно, относится ко второй половине XIX века, примерно к 1850–1880 годам. Похоже, это соляная печать. Люди определенно покупают и коллекционируют их, особенно коллекционеры старинной фотографии. Похоже, он в довольно хорошем состоянии! Отличная находка. © mistertickertape / Reddit
«Недавно мне достался этот стул по наследству. Его перетянули около 20 лет назад. Изначально он принадлежал моей прабабушке»
- Это похоже на кресло Томаса Брукса Бишопа! Такое же выставлено в Метрополитен-музее. © Royal_Factor_6103 / Reddit
«Сестра попросила разузнать о карманных часах, которые ее муж унаследовал от деда»
- Поиск в интернете показал, что они стоят около € 500. © kj140977 / Reddit
«Это кресло-качалка у нас в семье уже много лет. Оно имеет исключительно сентиментальную ценность, но хотелось бы узнать его возраст и место изготовления»
- Это кресло-качалка Boston середины XIX века. Думаю, краска старая, возможно, оригинальная. Декор похож на стиль столовой посуды XIX века. Он либо оригинальный, либо расписан кем-то, кто точно воспроизвел этот стиль. © Extreme_Collection46 / Reddit
«Эти часы достались мне по наследству от бабушки. Они стояли у нее на каминной полке, и в детстве я играл с ними. Часы тяжелые, а регулятор, похоже, заполнен ртутью»
- Они превосходные! Если бы часы не достались вам по наследству, я уверен, они бы стоили вам немалых денег. © 111ArcherAve / Reddit
«Кресло досталось мне по наследству вместе с несколькими другими предметами. Буду очень благодарен за любую информацию!»
- Еще 30 лет назад за кресло можно было бы выручить $160 на аукционе, но сейчас их распродают направо и налево. Лично мне эти кресла всегда нравились, но с ними нужно обращаться бережно, особенно учитывая, что это дамское кресло. © Different_Ad7655 / Reddit
Вот уж где принцип «одному мусор, другому сокровище» работает на все сто! А какие необычные находки попадались вам? Делитесь в комментариях фотографиями и историями о старой «рухляди», которая внезапно оказалась ценной.
Фото на превью FrancescaMcG / Reddit
