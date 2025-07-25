16 мастеров, которые, кажется, занимаются не рукоделием, а какой-то бытовой магией

Люди, которые умеют делать что-то своими руками, некоторым кажутся настоящими волшебниками. Ведь они из кучи непонятных материалов могут смастерить шедевр или подарить новую жизнь старой вещи.

«Начала тут серию чашечек. Вот еще один из чайных лягушат»

Как?! Как вы это сделали?! Каким образом он вообще еще и отражается в чашке? © MullyNex / Reddit

Чай я сделала из коричневого винила. Но вырезать его, честно говоря, было тяжко. © bluehydrangea / Reddit

«Утиный торт для подруги 3 года назад и сейчас. Она просто обожает уток»

Не люблю подобные торты, но этот... © magicalmundanity / Reddit

«Переделала дешевую кофеварку под нашу ретрокухню»

Я бы не понял даже, что справа она же... Вам можно еще таких понаделать и продавать за хорошие деньги. © lousmer / Reddit

«Их было очень легко смастерить, если не считать момента пришивания к самим тапочкам»

«Cделал выдвижной туалетный столик для косметики жены. 7 месяцев ушло у меня на то, чтобы воплотить его в жизнь»

«Коллега отдал мне кучу шпагата, ну а я взяла и отремонтировала кошачий домик. Им, похоже, нравится»

«Мне нужна была подставка для очков с держателем колец, но найти такую не получилось. Пришлось связать ее самой»

«Сделал кошачий домик, напоминающий моего кота. За образец взял бумажный конструктор, но заменил материал на сталь. Теперь кошки носятся в нем и по нему»

«У друзей появился пес, он маленький, но любит смотреть в окно. Я решил сделать для него высокую лежанку, чтобы он мог отдыхать у окна хоть целый день»

«Связала резинку для волос в виде креветки без всяких инструкций. Друг попросил, когда увидел мою другую работу»

«Создал эту скульптуру высотой больше 180 см из стали и камней. Создавать человеческие фигуры — моя любимая работа»

«Бесконечно хочется причесывать и подстригать эту вышивку»

«Сделал своему хорошему мальчику светящийся ошейник, чтобы видеть его, когда на улице темно»

«Я смастерила этот гигантский букет цветов из бумаги»

«Я сделала витраж для кухни моей мамы по мотивам картины Матисса, которая нам обеим нравится»

«Подарила маме вот такой цветник с почтовым ящиком, который соорудила сама»