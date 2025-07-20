14 человек, которые взялись за дело без помощи профессионалов и не ударили в грязь лицом

Фотоподборки
1 час назад

Сфера услуг не всегда может предоставить именно то, что нам нужно. Особенно за хорошую стоимость. Тогда приходится выкручиваться. В дело идут ловкость, логика и верный расчет. Будь то первый ремонт, праздничный макияж или обустройство сада. Везде есть множество нюансов, которые необходимо учесть. Герои нашей подборки неплохо справились со своей задачей, кто-то даже открыл в себе талант.

«Это мой первый сад»

  • Реально первый? Да у тебя талант, пора задуматься о второй карьере! © dreambrulee / Reddit

«Жена призналась, что ее угнетает наша гардеробная. Я глянул цены мастеров и переделал все сам»

«Решила не тратиться и навела красоту на свадьбу»

«Начала наращивать себе ногти, чтобы сэкономить деньги, и это стало моим хобби»

«На нас сильно повлиял скачок цен. Почти все делали мы с женой и детьми»

«Сделала вот такой прибор для пряжи. Очень удобно, функционирует отлично»

«Украсила арку на свадьбу своей дочери»

«Первый раз делал полки сам. Не идеально, конечно, но я доволен результатом»

«Делаю ногти сама. Сэкономила большую сумму»

«Первый раз клал кафель в душевой»

«Мне нужна была нарядная сумочка к моему платью, я решила сделать ее своими руками»

«Вот такую прическу решила сделать на свадьбу»

«Мое новое любимое занятие»

«Моей сестре нужны были кухонные полочки»

Если вам нравится создавать что-то своими руками, то вы сможете оценить по достоинству креативность и творчество пользователей из этих подборок:

Фото на превью LoopholeTravel / Reddit

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