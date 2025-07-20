14 человек, которые взялись за дело без помощи профессионалов и не ударили в грязь лицом

Сфера услуг не всегда может предоставить именно то, что нам нужно. Особенно за хорошую стоимость. Тогда приходится выкручиваться. В дело идут ловкость, логика и верный расчет. Будь то первый ремонт, праздничный макияж или обустройство сада. Везде есть множество нюансов, которые необходимо учесть. Герои нашей подборки неплохо справились со своей задачей, кто-то даже открыл в себе талант.