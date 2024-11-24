18 человек, у которых и руки золотые, и креативность на месте

У каждого из нас есть свои скрытые таланты. Кто-то суперски вяжет, кто-то создает красивые украшения, а кто-то умеет сотворить шедевр из того, что буквально под руку попалось. Именно такими результатами своего творчества и поделились пользователи сети.

«Однажды пишет теща и предлагает связать мне шапку. Через пару месяцев получаю обновку. Я сперва думал, что ребенку связала, но нет — это мне»

«Сообразили с сыном набор для игры в шахматы из того, что было под рукой. В планах передать это сокровище внукам»

«Моя витражные подставки для книг»

«Сделал кошелек для монет в виде лягушонка»

«Я связала браслет из чистого серебра»

«Сделала из полимерной глины бургер в виде черепашки!»

«Делаю вот такие коврики чисто ради развлечения»

«Пошила сумку с белым львом, а вырезать львиный мех — это всегда самая трудоемкая и кропотливая работа»

«Мой чокер. Тут есть лабрадорит, серый лунный камень и разноцветные бусины турмалина»

«Изначально планировала шить маленького милого львенка, но в процессе работы что-то пошло не так»

«Классическое платье-рубашка, но с парочкой изюминок. Именно они делают платье платьем, а не стыренной из мужниного шкафа сорочкой»

«Изюминка раз — планки с люверсами на полочке и спинке, которые аккуратно стянуты между собой вытачным шнуром. Эдакий намек на корсаж. Изюминка два — пара защипов на спинке, чтобы она не торчала как парашют назад».

«Сшила плюшевого паучка»

«Когда-то давно маман предложила связать мне свитер. И говорит: „Рисуй, какой свитер хочешь, буду вязать“. Потом полгода вязания. И в итоге свитер теперь надевается при первом подходящем случае»

«Не было у меня горя — купила светящуюся пряжу. Пряжа странная, вязать тяжеловато, но пара экспериментов почти удались»

«Сделала рюкзак в виде совы»

«Я разработал и сам сделал это для моей сестры в качестве подарка. Просто мне всегда приятно создавать что-то для любимого человека»

«Моей бабушке 100 лет. Она так много сделала для меня, что я хотела хоть как-то ее отблагодарить. Поэтому я сделала ей это. Пончо»

«А я делаю шкатулки для украшений в виде тортиков»