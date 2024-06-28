то есть, где-то выпускают специальные айфоны без камер? А чего просто не снарядить людей кнопочными телефонами?
16 вещей, в которые никогда не поверишь, пока не увидишь своими глазами
Порой в обычной жизни сталкиваешься с такими странностями, что и во сне не привидится. Иногда они пугающие, а порой откровенно смешные. Вот подборка фоток, глядя на которые невольно думаешь: «Ого, и такое бывает? Ничего себе!»
«Друг работает на атомной электростанции. Вот его айфон. Без камеры!»
«Мне холодный кофе выдали в пластиковом пакете»
«Я в самолете единственный пассажир»
Это странно. Обычно авиакомпании просто рейс отменяют в таких случаях
«Купил японский напиток. Внутри плавало это. Реально кусок лимона»
«Просто посмотрите, как выглядят белые перчатки. Это я 10 минут считал деньги»
Была я как-то на семинаре по уходу за кожей от одной известной фирмы проф.косметики. И технолог, она же косметолог в обычной жизни, рассказывала, по каким причинам могут появляться прыщи. Поведала историю, как пришла к ней взрослая женщина с жуткими прыщами на подбородке. Стали выяснять причину. Оказалось, что женщина работает кассиром в банке, часто считает деньги как вручную, так и на счётной машинке, которая стоит рядом с ней. И грязь с этих денег летит ей на лицо, вызывая прыщи. И вообще давно доказано, что деньги- самое грязное, к чему мы ежедневно прикасаемся.
«Приехал в отель. А они там в биде выращивают растения»
«Оказывается, дождь может идти над конкретным домом»
«Клиент, с которым я работаю, пронумеровал все свои деревяшки»
Тихо! Это колья осиновые, забивать тех вампиров, которым не хватило кофе в пакете...
«В этом ресторане надевают сеточку на лимон, чтобы косточки не попали в блюдо»
«Я сломал палец и какое-то время не сгибал его. Когда сняли гипс, оказалось, что одна складка на коже пропала»
Наглядно показан принцип работы ботулотоксина: при отсутствии работы мышц морщины разглаживаются. Здесь подвижность мышц ограничил гипс.
«В левую руку укусила какая-то мошкара. Вот какая теперь разница»
Это не удивляет, было) А еще мать умудрилась упасть на лестнице с ударом лицом - у нее полгубы стало как наколотые - вариант дешево и сердито.
П. С. Мать в итоге жива здорова - вместе с ней ржали с губы, фоткали
«Купил кучу щипчиков для ногтей. А у них, оказывается, есть срок годности!»
«Использовать до 24.04.2029».
«Открываю пачку чипсов, а там такое. Как туда попала целая картошка?»
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«Плавали с женой в океане. Когда вышли, достали у нее из уха это»
Хорошо, что у жены из уха, а то можно достать у мужа из... эммм... не уха. Правда, те рыбки в реке водятся.
- Спасибо тебе, парень, новый страх разблокирован. © crazyclue / Reddit
«После аварии пришлось оставить машину на 25 часов. Вернулся, а тут — хоба!»
«Выкрутила лампочку, а она все еще горит»
- Знаете, как электрик, могу сказать только одно: у вас завелись привидения. © Wise_Purpose_ / Reddit
А вот у нас везунчики, которым есть что рассказать про свои цацки.