16 вещей, в которые никогда не поверишь, пока не увидишь своими глазами

Фотоподборки
5 часов назад

Порой в обычной жизни сталкиваешься с такими странностями, что и во сне не привидится. Иногда они пугающие, а порой откровенно смешные. Вот подборка фоток, глядя на которые невольно думаешь: «Ого, и такое бывает? Ничего себе!»

«Друг работает на атомной электростанции. Вот его айфон. Без камеры!»

Jane
3 часа назад

то есть, где-то выпускают специальные айфоны без камер? А чего просто не снарядить людей кнопочными телефонами?

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«Мне холодный кофе выдали в пластиковом пакете»

«Я в самолете единственный пассажир»

Anastasiya
54 минуты назад

Это странно. Обычно авиакомпании просто рейс отменяют в таких случаях

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«Купил японский напиток. Внутри плавало это. Реально кусок лимона»

«Просто посмотрите, как выглядят белые перчатки. Это я 10 минут считал деньги»

Тётя Мотя
3 часа назад

Была я как-то на семинаре по уходу за кожей от одной известной фирмы проф.косметики. И технолог, она же косметолог в обычной жизни, рассказывала, по каким причинам могут появляться прыщи. Поведала историю, как пришла к ней взрослая женщина с жуткими прыщами на подбородке. Стали выяснять причину. Оказалось, что женщина работает кассиром в банке, часто считает деньги как вручную, так и на счётной машинке, которая стоит рядом с ней. И грязь с этих денег летит ей на лицо, вызывая прыщи. И вообще давно доказано, что деньги- самое грязное, к чему мы ежедневно прикасаемся.

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«Приехал в отель. А они там в биде выращивают растения»

«Оказывается, дождь может идти над конкретным домом»

«Клиент, с которым я работаю, пронумеровал все свои деревяшки»

Поющий Енот
1 час назад

Тихо! Это колья осиновые, забивать тех вампиров, которым не хватило кофе в пакете...

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«В этом ресторане надевают сеточку на лимон, чтобы косточки не попали в блюдо»

«Я сломал палец и какое-то время не сгибал его. Когда сняли гипс, оказалось, что одна складка на коже пропала»

Тётя Мотя
3 часа назад

Наглядно показан принцип работы ботулотоксина: при отсутствии работы мышц морщины разглаживаются. Здесь подвижность мышц ограничил гипс.

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«В левую руку укусила какая-то мошкара. Вот какая теперь разница»

Jane
3 часа назад

Это не удивляет, было) А еще мать умудрилась упасть на лестнице с ударом лицом - у нее полгубы стало как наколотые - вариант дешево и сердито.
П. С. Мать в итоге жива здорова - вместе с ней ржали с губы, фоткали

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«Купил кучу щипчиков для ногтей. А у них, оказывается, есть срок годности!»

Jane
3 часа назад

а что с ними в итоге случится? заржавеют, пружины рассохнутся?

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«Использовать до 24.04.2029».

«Открываю пачку чипсов, а там такое. Как туда попала целая картошка?»

Bazzzay.free
3 часа назад

Реклама . "Наши чипсы только из натурального цельного картофеля."
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«Плавали с женой в океане. Когда вышли, достали у нее из уха это»

Сладкая N
32 минуты назад

Хорошо, что у жены из уха, а то можно достать у мужа из... эммм... не уха. Правда, те рыбки в реке водятся.

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«После аварии пришлось оставить машину на 25 часов. Вернулся, а тут — хоба!»

«Выкрутила лампочку, а она все еще горит»

  • Знаете, как электрик, могу сказать только одно: у вас завелись привидения. © Wise_Purpose_ / Reddit

А вот у нас везунчики, которым есть что рассказать про свои цацки.

Фото на превью Performer-Money / Reddit

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