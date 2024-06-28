16 вещей, в которые никогда не поверишь, пока не увидишь своими глазами

Порой в обычной жизни сталкиваешься с такими странностями, что и во сне не привидится. Иногда они пугающие, а порой откровенно смешные. Вот подборка фоток, глядя на которые невольно думаешь: «Ого, и такое бывает? Ничего себе!»

«Друг работает на атомной электростанции. Вот его айфон. Без камеры!»

«Мне холодный кофе выдали в пластиковом пакете»

«Я в самолете единственный пассажир»

«Купил японский напиток. Внутри плавало это. Реально кусок лимона»

«Просто посмотрите, как выглядят белые перчатки. Это я 10 минут считал деньги»

© Raumschiff_Ente / Reddit Тётя Мотя 3 часа назад Была я как-то на семинаре по уходу за кожей от одной известной фирмы проф.косметики. И технолог, она же косметолог в обычной жизни, рассказывала, по каким причинам могут появляться прыщи. Поведала историю, как пришла к ней взрослая женщина с жуткими прыщами на подбородке. Стали выяснять причину. Оказалось, что женщина работает кассиром в банке, часто считает деньги как вручную, так и на счётной машинке, которая стоит рядом с ней. И грязь с этих денег летит ей на лицо, вызывая прыщи. И вообще давно доказано, что деньги- самое грязное, к чему мы ежедневно прикасаемся. - - Ответить

«Приехал в отель. А они там в биде выращивают растения»

«Оказывается, дождь может идти над конкретным домом»

«Клиент, с которым я работаю, пронумеровал все свои деревяшки»

«В этом ресторане надевают сеточку на лимон, чтобы косточки не попали в блюдо»

«Я сломал палец и какое-то время не сгибал его. Когда сняли гипс, оказалось, что одна складка на коже пропала»

«В левую руку укусила какая-то мошкара. Вот какая теперь разница»

© Robot_Piggy / Reddit Jane 3 часа назад Это не удивляет, было) А еще мать умудрилась упасть на лестнице с ударом лицом - у нее полгубы стало как наколотые - вариант дешево и сердито.

П. С. Мать в итоге жива здорова - вместе с ней ржали с губы, фоткали - - Ответить

«Купил кучу щипчиков для ногтей. А у них, оказывается, есть срок годности!»

«Использовать до 24.04.2029».

«Открываю пачку чипсов, а там такое. Как туда попала целая картошка?»

«Плавали с женой в океане. Когда вышли, достали у нее из уха это»

Спасибо тебе, парень, новый страх разблокирован. © crazyclue / Reddit

«После аварии пришлось оставить машину на 25 часов. Вернулся, а тут — хоба!»

«Выкрутила лампочку, а она все еще горит»

Знаете, как электрик, могу сказать только одно: у вас завелись привидения. © Wise_Purpose_ / Reddit