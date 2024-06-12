15+ везунчиков, которым есть что рассказать про свои цацки

В древности люди с гордостью носили украшения из ракушек и перьев. Сегодня материалы изменились, но стремление украшать себя осталось. Герои нашей статьи показали свои любимейшие сережки-колечки, которые они считают настоящими сокровищами.

«Кольцам моей двоюродной бабушки почти 100 лет, и они подходят мне идеально. Рыдаю без остановки с тех пор, как надела их!»

«Бабушка была иконой! Прожила бурную жизнь: успела побыть моделью, а когда работала на заводе, то каждый день приходила туда в юбке и на каблуках. Самая крутая женщина на свете!»

«Это колечко я нашла во дворе, когда была ребенком. Ничего о нем не знаю, но оно стало талисманом на удачу»

Считай, что тебе повезло! Это же кольцо, которое выдавалось в качестве приза на всяких карнавалах и ярмарках в 60-е. Я всегда чувствовала себя особенной, когда выигрывала такое колечко. © RareBeautyOnEtsy / Reddit

«Всегда понимала, что не потяну покупку бриллиантов — очень уж дорого. Но, наконец, нашла доступный вариант и побаловала себя!»

«Любимые кольца, я их никогда не снимаю»

«На среднем пальце — с коричневыми бриллиантами, на безымянном — с бриллиантовой ромашкой, его я нашла в секонд-хенде.»

"Хочу поделиться фотографией очаровательного антикварного ожерелья с сапфиром, которое мой дедушка когда-то купил для моей бабушки"

«Мое помолвочное кольцо. Винтажный опал и алмаз»

«Старинный браслет с шармами. Он раньше принадлежал моей прабабушке, а ей его могла подарить ее мама»

«Я сделал жене украшение для волос в виде спирали. Завитки имеют символическое значение, обусловленное событиями нашей жизни»

«Надеюсь, моей жене понравится это кольцо»

Спорим, она его возненавидит? Не стоит ей даже и показывать. Лучше сразу присылай это кольцо мне. © Jonnuska / Reddit

«Моя мама только что прислала мне опаловый браслет, который чудесно подходит к моему свадебному кольцу»

«Мне. От меня»

Вау, оно потрясающее! Ты, должно быть, действительно себя любишь. © just_tinkering / Reddit

«На нашу 15-летнюю годовщину муж взял все свадебные кольца, что у меня были (мое и те, что мне достались от бабушки и дедушки), и превратил их в одно чудесное кольцо»

«Один из моих любимых кулонов. Аммонит, турмалин и зуб акулы»

«Это кольцо я унаследовала от бабушки. Помню, что в детстве оно просто гипнотизировало меня»

У меня аж мурашки по коже! Оно великолепно. © Infamous_Air_1912 / Reddit

«Нет, теперь уже просто не делают таких ювелирных украшений. Великолепное винтажное кольцо с рубинами и бриллиантами»

«Кольцо моего дедушки с белым золотом и сапфиром. Бабушка рассказывала, что, когда она впервые встретила деда, это кольцо сразу привлекло ее внимание»

«Моя новая любимая пара серег, которую я сделала из старинных пуговиц»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.