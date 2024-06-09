15+ невест из тех времен, когда трава была зеленее, а общались, отправляя друг другу письма с марками

Фотоподборки
2 часа назад

Порой кажется, что свадебные платья не только дополняют, но и в полной мере раскрывают любую женщину. Одни подсознательно становятся более уверенными в себе, другие стремятся подчеркнуть свою природную красоту, третьи — воплощают сказочную мечту из детства. Однако нашим мамам, бабушкам и прабабушкам как-то удавалось все это совмещать.

«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 1987 году. А платье шила бабушка»

  • Очень похоже, что потом они собираются пойти на концерт Оззи Осборна. © ScarMedical / Reddit

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1954 году. Ей уже 97 лет»

«Мои мама и папа в день свадьбы, 9 октября 1981 года»

«Роскошное свадебное платье моей бабушки 1950-х годов! Недавно ей исполнилось 86 лет»

«Бабушка в 1958 году. Неудивительно, что дедуля в нее так сильно влюбился»

«Фото со свадьбы моих бабушки и дедушки в конце 1950-х»

«Свадьба моей бабушки и дедушки в 50-х годах»

«День свадьбы бабушки и дедушки, 1949 год»

«Родители на свадьбе в 1968 году»

«Моя прапрабабушка в день своей свадьбы. Примерно 1890 год»

«1927 год. Свадебная фотография моих прабабушки и прадедушки»

«На этом свадебном фото 1941 года бабушка уже была на 7 месяце беременности»

«В 1950-е годы у бабушки было вот такое свадебное платье»

«Бабуля в день своей свадьбы, 94 года назад»

«А вот моя мама на своей свадьбе в 1960-х»

  • Немножко необычно публиковать такие «горячие» фотки своей мамы. © Ba****djones / Reddit

«Моя бабушка готовится к свадьбе, 1960 год»

«Свадебный портрет моих прабабушки и прадедушки, 1920-е годы»

«Бабушка с дедушкой на своей свадьбе, 1957 год»

«Фотка моей мамы в день свадьбы. Примерно 1962 год»

  • Я сначала подумал, что это картина эпохи Возрождения. Это искусство! © Unknown author / Reddit

«Мои бабуля с дедулей, 1963 год»

«Бабушка и дедушка в день свадьбы. Они женаты уже 63 года и до сих пор влюблены друг в друга»

В день свадьбы каждая женщина может себя почувствовать той самой принцессой, которой многие мечтали быть в детстве. И ведь мамы и бабушки не были исключением. Кстати, вот несколько подборок, которые тоже могут быть интересны.

Фото на превью gantho89 / Reddit

Комментарии

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Mey
2 часа назад

Кто-то встречает человека, которого любит до конца жизни. Сказка

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