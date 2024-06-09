15+ невест из тех времен, когда трава была зеленее, а общались, отправляя друг другу письма с марками

Порой кажется, что свадебные платья не только дополняют, но и в полной мере раскрывают любую женщину. Одни подсознательно становятся более уверенными в себе, другие стремятся подчеркнуть свою природную красоту, третьи — воплощают сказочную мечту из детства. Однако нашим мамам, бабушкам и прабабушкам как-то удавалось все это совмещать.

«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 1987 году. А платье шила бабушка»

Очень похоже, что потом они собираются пойти на концерт Оззи Осборна. © ScarMedical / Reddit

«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1954 году. Ей уже 97 лет»

«Мои мама и папа в день свадьбы, 9 октября 1981 года»

«Роскошное свадебное платье моей бабушки 1950-х годов! Недавно ей исполнилось 86 лет»

«Бабушка в 1958 году. Неудивительно, что дедуля в нее так сильно влюбился»

Ну о-о-очень красивая! У дедушки просто не было шансов. © Additional-Humor-580 / Reddit

Вот бы увидеть дедушку, того красавчика, покорившего сердце этой красотки. © HoldThisForMe-ffs / Reddit

«Фото со свадьбы моих бабушки и дедушки в конце 1950-х»

«Свадьба моей бабушки и дедушки в 50-х годах»

«День свадьбы бабушки и дедушки, 1949 год»

Ох, до чего вызывающе красивые люди! © Unknown author / Reddit

«Родители на свадьбе в 1968 году»

Божечки, да они же выглядят словно настоящие кинозвезды! © Creative_Decision481 / Reddit

В этом зимнем свадебном платье она похожа на принцессу Диснея! © Magpie333_ / Reddit

«Моя прапрабабушка в день своей свадьбы. Примерно 1890 год»

«1927 год. Свадебная фотография моих прабабушки и прадедушки»

«На этом свадебном фото 1941 года бабушка уже была на 7 месяце беременности»

«В 1950-е годы у бабушки было вот такое свадебное платье»

«Бабуля в день своей свадьбы, 94 года назад»

«А вот моя мама на своей свадьбе в 1960-х»

Немножко необычно публиковать такие «горячие» фотки своей мамы. © Ba****djones / Reddit

«Моя бабушка готовится к свадьбе, 1960 год»

«Свадебный портрет моих прабабушки и прадедушки, 1920-е годы»

«Бабушка с дедушкой на своей свадьбе, 1957 год»

«Фотка моей мамы в день свадьбы. Примерно 1962 год»

Я сначала подумал, что это картина эпохи Возрождения. Это искусство! © Unknown author / Reddit

«Мои бабуля с дедулей, 1963 год»