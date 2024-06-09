15+ невест из тех времен, когда трава была зеленее, а общались, отправляя друг другу письма с марками
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2 часа назад
Порой кажется, что свадебные платья не только дополняют, но и в полной мере раскрывают любую женщину. Одни подсознательно становятся более уверенными в себе, другие стремятся подчеркнуть свою природную красоту, третьи — воплощают сказочную мечту из детства. Однако нашим мамам, бабушкам и прабабушкам как-то удавалось все это совмещать.
«Мои мама и папа в день своей свадьбы в 1987 году. А платье шила бабушка»
- Очень похоже, что потом они собираются пойти на концерт Оззи Осборна. © ScarMedical / Reddit
«Моя бабушка в день своей свадьбы в 1954 году. Ей уже 97 лет»
«Мои мама и папа в день свадьбы, 9 октября 1981 года»
«Роскошное свадебное платье моей бабушки 1950-х годов! Недавно ей исполнилось 86 лет»
«Бабушка в 1958 году. Неудивительно, что дедуля в нее так сильно влюбился»
- Ну о-о-очень красивая! У дедушки просто не было шансов. © Additional-Humor-580 / Reddit
- Вот бы увидеть дедушку, того красавчика, покорившего сердце этой красотки. © HoldThisForMe-ffs / Reddit
«Фото со свадьбы моих бабушки и дедушки в конце 1950-х»
«Свадьба моей бабушки и дедушки в 50-х годах»
«День свадьбы бабушки и дедушки, 1949 год»
- Ох, до чего вызывающе красивые люди! © Unknown author / Reddit
«Родители на свадьбе в 1968 году»
- Божечки, да они же выглядят словно настоящие кинозвезды! © Creative_Decision481 / Reddit
- В этом зимнем свадебном платье она похожа на принцессу Диснея! © Magpie333_ / Reddit
«Моя прапрабабушка в день своей свадьбы. Примерно 1890 год»
«1927 год. Свадебная фотография моих прабабушки и прадедушки»
Чтобы такой пробор мужчину украсил, надо быть Феликсом Юсуповым)
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«На этом свадебном фото 1941 года бабушка уже была на 7 месяце беременности»
«В 1950-е годы у бабушки было вот такое свадебное платье»
«Бабуля в день своей свадьбы, 94 года назад»
«А вот моя мама на своей свадьбе в 1960-х»
- Немножко необычно публиковать такие «горячие» фотки своей мамы. © Ba****djones / Reddit
«Моя бабушка готовится к свадьбе, 1960 год»
«Свадебный портрет моих прабабушки и прадедушки, 1920-е годы»
«Бабушка с дедушкой на своей свадьбе, 1957 год»
«Фотка моей мамы в день свадьбы. Примерно 1962 год»
- Я сначала подумал, что это картина эпохи Возрождения. Это искусство! © Unknown author / Reddit
«Мои бабуля с дедулей, 1963 год»
«Бабушка и дедушка в день свадьбы. Они женаты уже 63 года и до сих пор влюблены друг в друга»
В день свадьбы каждая женщина может себя почувствовать той самой принцессой, которой многие мечтали быть в детстве. И ведь мамы и бабушки не были исключением. Кстати, вот несколько подборок, которые тоже могут быть интересны.
- Как выглядели выпускницы во времена, когда трава была зеленее, а у телефона еще был провод
- 18 человек показали своих бабушек и дедушек, и они оказались круче, чем звезды старого Голливуда
- 20+ бабушек в молодости, которые точно могли бы посоревноваться с королевами красоты
- 25+ фото, которые наглядно покажут, как менялась мода на свадебные наряды за последние 500 лет
Фото на превью gantho89 / Reddit
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