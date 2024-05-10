Как выглядели выпускницы во времена, когда трава была зеленее, а у телефона еще был провод
Культура
1 час назад
Выпускной — это та самая возможность почувствовать себя настоящей принцессой. Многие девушки готовятся к нему чуть ли не как к свадьбе, задолго до события выбирая платье, макияж и прическу. Мы подумали, что будет здорово посмотреть, как в разные эпохи наряжались выпускницы по всему миру.
«Мама в выпускном платье, которое сшила бабушка. Это 1965 год»
- Это дикое платье для того времени! © WellLatteDa / Reddit
«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»
- Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit
"Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит"
"Моя бабушка на выпускном в 1959 году и в 2022. Она все еще стильная штучка"
«Мои родители на выпускном в 1992 году»
"Это мы на выпускном вечере в 1988 году. У меня до сих пор истерика от этого фото"
- Вы пытались начесать волосы, но в итоге просто разозлили их? © Binged_Kelvin / Reddit
"Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов"
"Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье"
«Моя прабабушка на школьном выпускном. Кажется, это был 1948 год»
"Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти"
"Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года"
«Фотография с выпускного вечера моей бабушки, это начало 1960-х годов»
Она Великолепна!!!МилА, Целомудрена и Притягательна одновременно.Тонкая, как струна....
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«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»
«Выпускной в 1989 году. Я был невысокого роста и со стрижкой маллет»
«Моя бабушка готова к выпускному, 1959 год. Платье она сшила сама»
- Какая изящная фигурка, а платье вообще отпад! © beltlevel / Reddit
«Выпускной моей мамы, 1976 год»
- Какая она красивая, и платье тоже! Я бы и сама такое надела. © ThrowMeABadBaguette / Reddit
«Мои бабушка и дедушка на выпускном балу в 1958 году. Мне кажется, они выглядят такими крутыми!»
«Это я на выпускном в 1988 году. Слава богу, мои волосы не загорелись»
«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»
«Моя мама на выпускном в 1973 году»
Кстати, о прошлом веке. Мы тут решили вспомнить, что знаменательного происходило в 1989 году, когда был изобретен интернет.
Фото на превью _IndridCold / Reddit
Комментарии
Уведомления
И ни одной жирной вульгарной шалавы, как это сейчас принято. Воистину раньше было лучше
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