Как выглядели выпускницы во времена, когда трава была зеленее, а у телефона еще был провод

Выпускной — это та самая возможность почувствовать себя настоящей принцессой. Многие девушки готовятся к нему чуть ли не как к свадьбе, задолго до события выбирая платье, макияж и прическу. Мы подумали, что будет здорово посмотреть, как в разные эпохи наряжались выпускницы по всему миру.

«Мама в выпускном платье, которое сшила бабушка. Это 1965 год»

Это дикое платье для того времени! © WellLatteDa / Reddit

«Моя бабушка в выпускном платье, которое сшила для нее ее мама. Эта фотография была сделана примерно в 1953 году»

Вау, твоя бабушка явно опередила свое время. Очень круто! © fuzzydogpaws / Reddit

"Мои дядя с тетей на выпускном вечере, 1971 год. Она до сих пор потрясающе выглядит"

"Моя бабушка на выпускном в 1959 году и в 2022. Она все еще стильная штучка"

«Мои родители на выпускном в 1992 году»

"Это мы на выпускном вечере в 1988 году. У меня до сих пор истерика от этого фото"

Вы пытались начесать волосы, но в итоге просто разозлили их? © Binged_Kelvin / Reddit

"Моя бабушка позирует в самодельном выпускном платье, это середина 1940-х годов"

"Мои мама и папа на выпускном вечере, 1986 год. Я до сих пор мечтаю о ее платье"

«Моя прабабушка на школьном выпускном. Кажется, это был 1948 год»

"Мой выпускной в 1993 году: налаченные до корки волосы, блестки, черные туфли, накладные ногти"

"Бабушка стала королевой выпускного бала. Это май 1957 года"

«Фотография с выпускного вечера моей бабушки, это начало 1960-х годов»

«Мои бабушка и дедушка на выпускном вечере и в день свадьбы»

«Выпускной в 1989 году. Я был невысокого роста и со стрижкой маллет»

«Моя бабушка готова к выпускному, 1959 год. Платье она сшила сама»

Какая изящная фигурка, а платье вообще отпад! © beltlevel / Reddit

«Выпускной моей мамы, 1976 год»

Какая она красивая, и платье тоже! Я бы и сама такое надела. © ThrowMeABadBaguette / Reddit

«Мои бабушка и дедушка на выпускном балу в 1958 году. Мне кажется, они выглядят такими крутыми!»

«Это я на выпускном в 1988 году. Слава богу, мои волосы не загорелись»

«Фотография моей бабушки с выпускного, это примерно 1942 год. Мне передались от нее прекрасные рыжие волосы»

«Моя мама на выпускном в 1973 году»