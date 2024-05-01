Зачем выкладывать в инет фото человека, который себя не осознает? Странная спекуляция
19 событий, которые произошли 35 лет назад. Хочется кричать: «Время, ну что ты делаешь?»
14 минут назад
В марте 1989 года по сути был изобретен интернет. Тим Бернерс-Ли предложил проект, который сейчас известен как всемирная паутина. Сеть, разработанная для обмена информацией между учеными в университетах и институтах по всему миру, переросла в нечто настолько глобальное, что многие уже и не представляют без нее своей жизни. И мы решили вспомнить, что еще знаменательного происходило в этот год.
1. Вышел «Бэтмен» Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли. Фильм имел оглушительный успех, и был принят на ура как зрителями, так и критиками
2. В марте 1989 года счастливые Деми Мур и Брюс Уиллис красовались на красной дорожке на церемонии вручения премий «Оскар»
ASSOCIATED PRESS / East News, B4859 / Avalon / Photoshot / East News
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«Несмотря на то, что в 2004 году актеры подали на развод, они продолжают поддерживать дружеские отношения».
3. 23 июня 1989 года в прокате появился фильм «Дорогая, я уменьшил детей». Он стал самым кассовым фильмом студии Дисней
4. Был сделан снимок планеты Нептун с близкого расстояния
6. А чуть раньше, 17 марта, родился Гарри Меллинг
7. Стив Джобс стал предпринимателем десятилетия по версии журнала Inc.
8. 17 декабря 1989 года в эфир вышла первая серия мультсериала «Симпсоны»
9. Джонни Депп и Вайнона Райдер начали встречаться, а через год обручились
10. На экранах появилась романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли»
11. Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар завершил свою карьеру
12. 11 мая 1989 года вышла последняя серия легендарной мыльной оперы «Династия»
13. Маленький Элайджа Вуд засветился в своей первой роли. И не в каком-то там проходном кино, а в легендарном «Назад в будущее-2»
14. Вышел один из любимых мультфильмов нашего детства и юности — «Русалочка»
15. А еще — «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки
16. Майкл Джексон стал первым лауреатом премии «American Music Award for Achievement» за достижения в области музыки
17. Зрителям показали одну из величайших романтических картин «Скажи что-нибудь»
18. Дастин Хоффман получил «Оскар» за роль Рэймонда Бэббитта в фильме «Человек дождя»
19. Вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Если вы не прочь еще поностальгировать, то посмотрите, как выглядели актеры и актрисы в фильмах, которым не один десяток лет, и как они успели с тех пор измениться.
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, B4859 / Avalon / Photoshot / East News
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