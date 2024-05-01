19 событий, которые произошли 35 лет назад. Хочется кричать: «Время, ну что ты делаешь?»

В марте 1989 года по сути был изобретен интернет. Тим Бернерс-Ли предложил проект, который сейчас известен как всемирная паутина. Сеть, разработанная для обмена информацией между учеными в университетах и ​​институтах по всему миру, переросла в нечто настолько глобальное, что многие уже и не представляют без нее своей жизни. И мы решили вспомнить, что еще знаменательного происходило в этот год.

1. Вышел «Бэтмен» Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли. Фильм имел оглушительный успех, и был принят на ура как зрителями, так и критиками

2. В марте 1989 года счастливые Деми Мур и Брюс Уиллис красовались на красной дорожке на церемонии вручения премий «Оскар»

ASSOCIATED PRESS / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News Криптозоолог мамкин только что Зачем выкладывать в инет фото человека, который себя не осознает? Странная спекуляция - - Ответить

«Несмотря на то, что в 2004 году актеры подали на развод, они продолжают поддерживать дружеские отношения».

3. 23 июня 1989 года в прокате появился фильм «Дорогая, я уменьшил детей». Он стал самым кассовым фильмом студии Дисней

4. Был сделан снимок планеты Нептун с близкого расстояния

5. 23 июля родился Дэниэл Рэдклифф. А сейчас у него и самого уже есть ребенок

6. А чуть раньше, 17 марта, родился Гарри Меллинг

7. Стив Джобс стал предпринимателем десятилетия по версии журнала Inc.

8. 17 декабря 1989 года в эфир вышла первая серия мультсериала «Симпсоны»

9. Джонни Депп и Вайнона Райдер начали встречаться, а через год обручились

10. На экранах появилась романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли»

11. Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар завершил свою карьеру

12. 11 мая 1989 года вышла последняя серия легендарной мыльной оперы «Династия»

13. Маленький Элайджа Вуд засветился в своей первой роли. И не в каком-то там проходном кино, а в легендарном «Назад в будущее-2»

14. Вышел один из любимых мультфильмов нашего детства и юности — «Русалочка»

15. А еще — «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки

16. Майкл Джексон стал первым лауреатом премии «American Music Award for Achievement» за достижения в области музыки

17. Зрителям показали одну из величайших романтических картин «Скажи что-нибудь»

18. Дастин Хоффман получил «Оскар» за роль Рэймонда Бэббитта в фильме «Человек дождя»

19. Вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

Если вы не прочь еще поностальгировать, то посмотрите, как выглядели актеры и актрисы в фильмах, которым не один десяток лет, и как они успели с тех пор измениться.