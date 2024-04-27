10 модных платьев, которые делают образ ослепительным, будто майское солнышко

Мы с нетерпением ждали окончания зимы, чтобы наконец-то сменить пуховики на легкие весенние и летние наряды. Больше всего мы скучали по платьям. В 2024 году некоторые модели устарели, но также появилось много ярких актуальных новинок. Именно о трендовых платьях этого года наша статья.

Платье «песочные часы»

Сейчас в моде много вещей, которые сидят по фигуре, а не висят как мешок. Так, например, платье-парашют вышло из моды. Это даже хорошо, потому что подобные вещи могут накинуть килограммов. А вот горячий хит — это платье «песочные часы» в стиле 50-х. Оно обязательно должно быть приталенное, и будет отлично, если его верх будет объемным и летящим.

Платье-рубашка

Модные эксперты советуют на этот сезон убрать подальше платья-блузоны — у таких вещей длинная верхняя часть, отчего кажется, будто вы надели юбку с блузкой одного цвета, а не платье. Такую вещь можно заменить платьем-рубашкой, которое сейчас в тренде. Его носят с обувью на каблуке, поясом, пиджаком или кардиганом, иногда даже с легинсами. Поэтому без дела такое платье точно лежать не будет, ведь с ним можно составить любой образ.

Бархатное платье

Самые трендовые модели из бархата — платья-комбинации, платья-бодикон, платья в пол и с запахом. Хотя этот материал создает ощущение уюта, носить наряды из него можно будет круглый год, а не только осенью и зимой. Еще эксперты по стилю предлагают сочетать в образе разные тренды. Например, на торжество можно пойти в бархатном платье с пышными рукавами. Экспериментируйте и с длиной: попробуйте надеть модель, край которой будет чуть ниже колена.

Платье с драпировкой

Как мы уже сказали, в моде приталенные силуэты платьев. Однако не все из них актуальны. Например, платье в крестьянском стиле, особенно с эластичным ремнем на талии — это антитренд. К тому же подобная резинка очень сильно дешевит образ. Но есть отличная замена — на пике популярности сейчас роскошные платья с драпировкой. Обычно они сделаны из струящихся материалов и имеют длину миди или даже макси.

Ледяной голубой

На модных показах было много необычных цветов платьев. Но особенно запомнился «ледяной голубой». Такой цвет отлично подойдет на лето, он освежит весь образ и придаст ему легкости. К тому же, его легко сочетать с другими оттенками.

Платье с бахромой

Особое внимание стоит обратить на длинные платья с подолом в виде бахромы. Немаловажна также форма декора. Эксперты по стилю предлагают приглядеться к моделям с более структурными широкими полосками. Такой декор сейчас ультрамодный. Также интересно будет смотреться бахрома геометрической формы. Например, полоски в виде кругов.

Бахрома периодически то возвращается в моду, то становится антитрендом. У нас есть статья подборкой вещей, которые мы любили носить в юности, а те взяли и вновь стали популярны.

Асимметричное платье

В 2024 году по-прежнему актуальны такие платья, однако в тренде определенные модели. Например, с заниженной талией и асимметричным подолом. Такой наряд будет выглядеть притягательно и очень современно. Еще один фаворит сезона — платье на одно плечо. Здесь, кстати, можно совместить сразу несколько трендов в одном образе. Так, попробуйте мини-платье с перьевой отделкой.

Платье с перьями

В 2024 году перья украшают многие предметы гардероба, в том числе платья. Модели с перьевой отделкой на подоле, зоне декольте и манжетах покоряют подиумы. Еще с помощью такого декора можно создавать трендовые объемные рукава. А для самых рисковых модников кутюрье предлагают наряды, полностью сделанные из перьев. Кстати, эксперты по стилю отмечают, что стоит избегать черных платьев. Делая ставку на перья, лучше выбирать яркие модели.

Прозрачное платье

Прозрачность в моде набирает обороты. В этом году на подиумах было замечено много платье в таком стиле. Причем в тренде даже полностью прозрачные варианты. Если такой наряд кажется слишком смелым, то стоит обратить внимание на платья с прозрачными вставками.

Мини-платье

Мини снова в моде. Причем особенно горячий хит 2024 года — ультракороткие платья. Такие можно надеть как на вечеринку, так и на прогулку. Выбор цветов, кроя, тканей и декора огромен. Можно присмотреться к вариантам с пайетками, стразами или пышными рукавами, или обратить внимание на простое минималистичное платье.