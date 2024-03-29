10 актуальных моделей обуви, в которых можно выйти хоть в пир, хоть в мир

Даже самый продуманный образ может испортить устаревшая обувь. К счастью, мода циклична, и то, что вчера было антитрендом, сегодня снова может стать хитом. А мы выяснили, какие модели обуви лучше прикупить или достать из закромов в этом году.

Аккуратные кроссовки ярких цветов

В этом году носить массивные кроссовки — это практически моветон, их можно сразу на антресоли закинуть. В моде сейчас более аккуратные варианты. До сих пор в тренде остаются узкие кроссовки с полосками, черные или белые, но самый горячий хит — это красные модели.

Ботинки со шнуровкой или пряжками

Наверняка многие слышали о том, что сейчас очень популярны туфли Мери-Джейн. На этой же волне в моду снова вошли строгие оксфорды и ботинки с пряжками, а также другие варианты, которые напоминают школьную обувь. Но совсем не обязательно носить их только с официальной одеждой. Такую обувь можно назвать базовой, поэтому она будет отлично смотреться и в более повседневном образе.

Обувь на тонком миниатюрном каблуке

© lookstudio / Freepik Королева-Ведьма 23 часа назад Неделю назад кошачий каблук был горячим трендом. Вчера его опустили ниже плинтуса. Сегодня он опять огонь. Мода меняется так быстро, когда есть биполярка - - Ответить

В этом году из моды вышел толстый каблук. Слишком высокие шпильки теперь тоже не в тренде. Сейчас на пике популярности «каблучок котенка» — он совсем коротенький, около 2,5 — 5 сантиметров. Но если вас смущает такая необычная модель, то можно выбрать туфли и босоножки на не очень высоком каблуке.

Сандалии

В весенне-летний сезон акцент делают на практичности и комфорте. Поэтому дизайнеры предлагают сандалии с минималистичным дизайном, нейтральными цветами и удобной платформой или вообще плоской подошвой. Также обратите внимание на необычные модели. Например, на обувь в рыбацком стиле с большим количеством перемычек. А на очень жаркий период запаситесь шлепанцами.

Высокие сапоги с не очень большим каблуком

CatKate 22 часа назад боже, ну по словам то тенденция верно описана, но картинку то зачем брать с убогим пошлым примером!(((( - - Ответить

Сапоги до колен сейчас очень популярны, тем более, их можно назвать универсальным вариантом, который подойдет практически под любой стиль. Однако при выборе сапог стоит обратить внимание, что сейчас более актуальны свободные модели на невысоком каблуке. Кстати, у нас есть одна статья про обувь, которая будет актуальна этой весной и летом.

Обувь с металлическим эффектом

Vorchun 54 минуты назад С металлическим эффектом это как? Проводят ток, с кислотами образуют соли, а при ходьбе грохочут, как статуи Командора и Бронзового Короля, гоняющиеся друг за другом? - - Ответить

В 2024 году в тренде разные модели блестящей обуви. Эксперты говорят как об изящных туфлях, так и о массивных кроссовках. Даже сандалии и босоножки тренд не обошел стороной. Это идеально для тех, кто не любит заморачиваться с подбором одежды. Серебристая и золотистая обувь приравнивается к моделям нейтральных цветов и сочетается почти со всем. Главное — избегать большого количества металлических элементов в образе.

Мюли

Мюли также будут в тренде в 2024 году. Сейчас особенно актуальны изящные аккуратные варианты на каблуках. Можно выбрать мюли на шпильке или с трендовым «каблуком котенка». Варианты с платформой тоже подойдут. Что же касается мыса, то стоит выбирать варианты с открытым носком или заостренные.

Ботинки с эластичными боковинами

Королева-Ведьма 23 часа назад Как тяжело жить, когда у тебя обе ноги - левые... - - Ответить

Как мы уже сказали, массивная обувь — не в моде в этом году. То же самое касается и ботинок. Особенно устарели модели с тракторной подошвой. А вот заменить их можно элегантными челси — это обувь по щиколотку с удобными эластичными боковыми вставками. Они могут быть как кожаные, так и из замши.

Остроносая обувь

Можно смело сказать, что обувь с острым мысом правит парадом. В модных коллекциях представлены пары на разное время года: туфли, босоножки, сапоги и так далее. В тренде модели как со сдержанными, плавными линиями, так и с экстремально заостренным носом. Эксперты по стилю предлагают не стесняться даже моделей, напоминающих обувь мультяшных героев.

Можно придать и еще больше выразительности, выбрав пару с броским дизайном. Например, в 2024 году модна обувь с принтом в виде змеиной кожи.

Платформа под углом

Туфли и босоножки на платформе уже давно обосновались в гардеробах модниц. Но не все модели актуальные и современные. Так, например, вариант из пробкового материала — это антитренд. Если хочется чего-то похожего, то лучше выбрать обувь с платформой из рафии. А также стоит обратить внимание на крутую новинку — туфли и босоножки с платформой под углом.