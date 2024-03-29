8 способов носить обычные джинсы так, что модели присвистнут от зависти

Чтобы создавать крутые образы, обновлять гардероб необязательно. Простые приемы помогут устроить перезагрузку самым обычным джинсам. А трендовые сочетания с другими вещами и аксессуарами сделают наряд достойным подиума.

1. Подвернуть штанины

Этот простой прием не только освежит образ, но и решит проблему неудачной длины джинсов. Если раньше считались уместными аккуратные подвороты на узких джинсах, то сейчас можно смело делать манжеты даже на широких штанинах. Эксперименты с контрастами поощряются — подвернутые темные джинсы выглядят элегантно.

2. Надеть под юбку или платье

Стилисты уверены, что неоднозначный тренд из 2000-х можно обыграть по-новому. Самые смелые гуру уличной моды демонстрировали такой наряд во время недели моды в Париже. Некоторые знаменитости, например, Шакира и Кэти Холмс, тоже решились на подобное сочетание.

3. С ассиметричным верхом

Наряд заиграет новыми красками, если придерживаться правила «80 на 20». То есть 80% гардероба составлять из привычных вещей, а 20% — из неординарных. Например, можно дополнить обычные джинсы эффектной ассиметричной блузой. Такой подход сделает образ запоминающимся и стильным.

4. Дополнить яркой деталью

Можно сочетать джинсы с яркой сумочкой или еще сделать еще проще — надеть с цветными носками. Особенно круто будут смотреться оранжевые аксессуары, ведь этот цвет хорошо сочетается с голубым и синим цветом джинсов. Такой прием добавит долгожданных красок.

5. Скинни с трендовой обувью

Только все подумали, что узкие джинсы безнадежно устарели, а оказалось, что их просто нужно сочетать с актуальной обувью. В последнее время появляется все больше вариантов, как это сделать. Поэтому можно доставать свои любимые скинни и дерзать. Круто будут выглядеть комбинации с элегантными туфлями, еще круче — с модными ковбойскими сапогами. А вот тяжелые черные ботинки с этой моделью лучше не надевать — их время ушло.

6. Выбирайте только базовые классические вещи и точно не ошибетесь

Если вам нравится классика, и душа не просит экспериментов, то есть очень простой способ выглядеть современно. Можно носить голубые джинсы с базовыми вещами. Например, с плащом песочного цвета и аксессуарами нейтральных тонов. Да, образ довольно привычный, но именно такой немудреный стиль стал одним из трендов этого года.

7. Свободные джинсы: из дневного в вечерний образ

Мешковатые джинсы — это хит последнего времени. На их основе как дневные, так и вечерние образы получаются эффектными и удобными. Днем такую модель можно надевать с кроссовками и футболкой, а вечером дополнять туфлями на каблуке и блейзером или свободной рубашкой.

8. В стиле бохо

Образы в стиле бохо — смесь оборок, замши, джинсовой ткани и шифона. Это еще один тренд, набирающий популярность в текущем году. Простор для проявления фантазии тут практически безграничен. Джинсы можно носить с цветастыми рубашками и кимоно. А стоит добавить винтажный ремень или шляпу, наряд станет еще фактурнее.