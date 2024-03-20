10 причесок, которые хороший парикмахер не сделает ни за какие коврижки, ведь они портят образ

Иногда кажется, что образ будто с иголочки, но что-то все равно не так. Дело может быть в неверном выборе окрашивания или укладки, которые накидывают лет или просто бывают не к лицу. Мы на примере знаменитостей решили показать, каких причесок лучше избегать, чтобы не испортить весь образ.

Однородный темный оттенок волос

Matteo Nardone/PACIFIC PR/SIPA/Sipa Press Russia/East News , Invision/Invision/East News Тревожное Пирожное 22 часа назад Что, серьезно по вашему второй вариант выглядит лучше, а не как облезлая русалка? 😂 - - Ответить

Однородный темный цвет волос может старить и буквально съедать объем волос. Кроме того, если натуральные волосы светлые, то корни будут отрастать не очень красиво. Лучше выбрать более светлые оттенки или высветлить несколько прядей.

Маллет

Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News , Evan Agostini/Invision/East News Роксолана 1 час назад в 2023 маллет был на пике популярности... да и никогда полностью не выходил из моды. можно подумать, что справа с лысой головой очень красиво - - Ответить

Маллет — это стрижка с более короткой передней частью и длинной задней. К сожалению, она уже давно устарела. В современной моде сейчас актуальны более универсальные и гармоничные стрижки, которые могут быть легко адаптированы под различные стили.

Прямая челка до бровей

PacificCoastNews/EAST NEWS , Vianney Le Caer/Invision/East News Анастасия Челокьян 40 минут назад не лучшее фото, если вы хотели показать неудачный образ)) Зендея отлично выглядит здесь. - - Ответить

Многие считают, что такая челка поможет визуально скорректировать высоту лба и сделать лицо более симметричным. Но она может сыграть с внешностью и дурную шутку — визуально состарить человека и украсть объем волос.

Окрашивания, требующие постоянной коррекции

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News , ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ/East News Хильдур 2 часа назад Да какой переход ни делай, всё равно волосы отрастают и граница видна. - - Ответить

Отросшие корни, которые сильно отличаются по тону от окрашенных волос, выглядят неаккуратно, такую прическу уже не носят. Сейчас есть альтернативные окрашивания, где переход между натуральными волосами и окрашенными делается более плавный.

Боб с детской челкой

Invision/Invision/East News , Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Недавно некоторые знаменитости вернулись к спорному тренду и постригли необычные детские челки. Стилисты утверждают, что они не подходят женщинам старше 20 лет, особенно тем, кто предпочитает более серьезный стиль, так как эта стрижка будет выглядеть неуместно. Выбор украшений не менее важен для составления стильного образа — у нас есть статья на эту тему.

Густая боковая челка

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / AP / East News Elena Marchuk 2 часа назад Вы там выше чёлку, которая вообще огонь, раскритиковали. - - Ответить

Подобная челка делает образ более «тяжелым» и искажает черты лица (ведь боковая челка спокойно может закрывать один глаз). Кроме того, она привлекает внимание к несовершенствам кожи.

Боб с ровной челкой

Специалисты утверждают, что такая стрижка может накинуть лишних лет. Основной фактор здесь — длина челки: если она закрывает брови, то подчеркивает возрастные признаки, а еще челюсть выглядит более массивной, что искажает лицо.

Контрастные пряди

EAST NEWS , Richard Shotwell/Invision/East News Руконожка Ай-Ай 23 часа назад На правом фото получился манекен из фикс-прайса) - - Ответить

Контрастное мелирование и другие подобные окрашивания устарели. Сейчас актуальны более натуральные и мягкие переходы. Плавные и едва заметные акценты на отдельных прядях смотрятся гораздо изысканнее и утонченнее, добавляют образу свежести, а волосам — объема.

Выбритые виски

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Стрижки с выбритыми висками теряют свою актуальность уже много лет подряд. Многие считают, что они искажают облик и выглядят неэлегантно. Несмотря на это, Тильда Суинтон предпочитает короткие стрижки и остается им верной уже много лет. Однако важно обратить внимание на то, что коротко выбритые виски, как на первом фото, могут создать слишком дерзский образ, в то время как мягко обрамленные короткие волосы, как на втором фото, могут более выгодно подчеркнуть контуры лица.

Удлиненный боб

LIONEL URMAN/SIPA/Sipa Press Russia/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News Олена 2 часа назад Чо серьезно? Вы на фото точно смотрели? Слева тетя за сорок, справа под шестьдесят - - Ответить

Стилисты считают, что такая прическа может подчеркивать несовершенства кожи и морщины, сделать волосы нормальной густоты более редкими и визуально состарить женщину. Лучше сделать боб с боковым пробором или пикси.

При составлении образа важно ориентироваться не только на прическу, но и на другие детали. У нас есть статья с трендами в одежде в этом году, а также подборка актуальных моделей обуви.