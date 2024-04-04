10 вещей из нашей юности, о которых мы и думать забыли, а они взяли и вновь стали актуальными

Когда мы вспоминаем предыдущие «модные эпохи», то у нас обычно возникает две мысли: либо «как хорошо, что это в прошлом», либо «эх, вот бы вернуть те времена». Мода циклична, поэтому некоторые вещи спустя время вновь становятся актуальными. Мы покопались в интернете и нашли тренды 2024 года, которые вернулись из других модных эпох.

Платья-трубы

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Мы до сих пор помним те платья без бретелек, лямок, рукавов, которые выглядят просто как сшитый с одной стороны кусок ткани. Так вот, эта модная тенденция вернулась. Атласную модель можно надеть на мероприятие, а для будней вполне подойдет трикотажное платье-труба. Но в целом такая вещь может быть из любой ткани и с каким угодно узором.

Юбка-пузырь

AP/EAST NEWS , Michael Germana/Everett Collection/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Юбка-пузырь как модный тренд появилась в 1980-х. Даже принцесса Диана не пренебрегла подобной вещью. С тех пор тренд то возвращался в моду, то уходил. Казалось, навряд ли мы когда-либо увидим такую юбку вновь. Но не тут то было. Пышный округлый подол возвращается в моду в этом году.

Балетки

Балетки были очень популярны в 2000-х. Нельзя сказать, что их совсем никто не носил позже, однако такая обувь считалась неактуальной. Теперь, когда всем уже надоели платформы и массивные кроссовки, балетки вновь стали трендом. И неудивительно, ведь в них очень комфортно, а также с этой обувью можно сочетать любой наряд.

«Ненужный» ремень

EAST NEWS , Jonathan Paciullo/SIPA/Sipa Press/East News O_о 2 минуты назад Я носила 3: под грудью, на талии и на бёдрах😂

Было весело, жаль, что канало на учёбе не проканает на работе - - Ответить

Мы частенько с улыбкой вспоминали, как в 2000-х носили ремни, которые на самом деле были абсолютно нефункциональны, ведь ничего не поддерживали. Их надевали только для красоты, причем ремень должен был быть обязательно широким, а еще лучше — с какой-нибудь чудной пряжкой. Так вот, эти аксессуары вновь вернулись в моду. Самое главное — выбрать необычный ремень, который станет акцентом в образе.

Пайетки

Associated Press/East News , Priscilla Grant/Everett Collection/East News

А если кто-то соскучился по стилю «диско», то мы рады сообщить, что он снова на пике популярности. Все блестящее в моде, это же относится и к вещам с пайетками, которые теперь можно надевать не только на Новый год.

«Эмо» стиль

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Scott A Garfitt/Invision/East News

Сложно назвать какую-то конкретную вещь, характерную для «эмо-стиля» начала 2000-х, однако есть общие черты: черный и розовый цвета, кожаные элементы и обилие металлического декора. Внезапно в последние годы «эмо-кид» вернулся. Конечно же, в современной интерпретации, однако общие черты остаются прежними. Стилисты советуют сочетать грубые вещи с изящными, обратить внимание на брюки с карманами, а также разбавлять черную палитру другими цветами.

Массивные браслеты

Chris Pizzello/Invision/East News

Мы заметили, как в последнее время в трендах стали появляться объемные аксессуары. Так, например, из модной эпохи 90-х к нам вернулись массивные браслеты. Даже один такой аксессуар добавит акцент в любой наряд, но еще лучше надеть сразу несколько.

Платья с заниженной талией

ASSOCIATED PRESS/East News , Rick Gold/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

На модных показах и красных дорожках то и дело стали мелькать платья с заниженной талией, где юбка начинается от линии бедер. Это было актуально еще в конце 90-х и начале 2000-х, возможно тренд скоро будет повсеместным.

Животный принт

EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/East News

Вместе с модой на роскошные вещи из 90-х вернулся и тренд на анималистичный принт. И если «леопард» — это уже почти классика, то более смелые узоры — горячий хит. Дизайнеры предлагают в этом году экспериментировать «окрасом» тигра, жирафа или даже павлина.

Объемные резинки

Даже тем, кто придерживается минимализма в гардеробе, будет по душе тренд из 90-х, который недавно вернулся в моду. Это объемные резинки, с помощью которых легко добавить изюминку даже в самый простой образ. Можно выбирать любой материал, но лучше обратить внимание на бархат, ведь такие резинки мягкие и не вредят волосам.

Мода на обувь также меняется каждый сезон. И, кстати, некоторые варианты возвращаются из других «модных эпох». У нас есть статья с подборкой актуальных моделей обуви в этом году.