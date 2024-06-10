11 супермодных моделей обуви, в которых даже в жару можно часами газелью скакать

Летом так хочется пощеголять в модных и одновременно удобных туфлях. К счастью, в этом сезоне в тренды возвращаются модели на невысоком каблуке, всевозможные босоножки и даже шлепки уже не считаются исключительно пляжной обувью. А многие актуальные туфли можно отыскать даже на собственных антресолях.

Туфли с открытым носом

Этим летом дамы наконец-то смогут продемонстрировать педикюр во всей красе не только на пляже. На пике моды вновь оказались туфли с открытыми носами, причем в этот раз дамы могут решить насколько сильно они хотят оставить пальцы открытыми: можно выбрать модели показывающие только большой палец или всю переднюю часть стопы. Чтобы обувь сидела удобнее, стоит отдать пердпочтение моделям на небольшом устойчивом каблуке или платформе. А вот лодочки с небольшим вырезом уже не носят.

Туфли на «кошачьем» каблуке

Svetlana Kaverina 44 минуты назад А мне нравятся киттен хилл , у меня много обуви именно с таким каблучком , так как босоножки , мюли , и сапожки с ним невероятно удобные. С одной стороны, вроде бы и есть каблучок , с другой стороны, ощущения как будто ты в тапочках , а внешне выглядят достаточно элегантно . на мой взгляд, этакий компромисс между удобством и элегантностью. И не надо шпильки высоченные надевать , чтобы через пару часов всё проклянуть.. Шпильки эффектнее , согласна , но так , из машины в ресторан красиво сесть , а эти каблучки на каждый день , чтобы бегать и не уставать. - - Ответить

Если несколько лет назад в моде были микросумки, то в этом сезоне с подиумов не сходят туфли на крошечном каблуке, который еще называют «кошачьим». Причем эта тенденция распространяется на различные модели обуви: небольшими каблуками украшают и босоножки, и мюли, и ботинки. Такие туфли обеспечивают небольшой подъем и позволяют барышне сохранить хорошую осанку, но носить их значительно удобнее, чем обувь на высоком каблуке. Кстати шпильки этим летом уже не так популярны.

Обувь с острым носом

Такие модели никогда полностью не теряли своей актуальности, но этим летом по-настоящему модными считаются туфли с невероятно острыми и более вытянутыми носами. Причем эта обувь только на первый взгляд выглядит неудобной. Если выбрать пару, снабженную стельками, и выполненную из мягкой кожи, она отлично сядет по ноге. С другой стороны, туфли с закругленными носами, кроме моделей Мэри Джейн, сейчас уже не в тренде.

Туфли Мэри Джейн на каблуке

Изначально эту обувь придумали специально для детей, и носили ее как мальчики, так и девочки. Но уже в 20-ых годах прошлого века эти туфли приглянулись женщинам. Этим летом мода на Мэри Джейн возвращается, только модели теперь снабжены каблуком. В таком виде классические туфли выглядят даже изящнее. А вот лодочки и босоножки на массивном каблуке уходят в прошлое.

Белые туфли

Арнарика ARMY 3 часа назад Это вот эти скрюченные пальцы - волшебно? 🤨

Да и у нас либо грязь либо пыль. Какая белая обувь? - - Ответить

Белый цвет сейчас на пике популярности, причем относится это как одежде, так и аксессуарам. Не важно какую модель обуви вы выберете, главное, чтобы она сверкала белизной. Этот оттенок сейчас считается более выигрышным, чем яркие краски. Хотя может показаться, что туфли белого цвета несколько непрактичны, на деле носить их в летнюю жару значительно удобнее, чем черные. Под воздействием солнечных лучей ноги в белой обуви нагреваются медленнее.

Обувь из сетчатых материалов

Нина Ширшова 1 час назад Почему-то такие фотографии, на которых обуви то и не видно - - Ответить

Если в прошлом году из тонкой сетки в основном шили топы и платья, то этим летом ее используют для создания обуви. Причем модельеры используют не только крупную сетку, но и более легкие материалы, похожие на шелк. На пике популярности сейчас сетчатые балетки, хотя можно найти и другие модели из такой ткани, на каблуке и без. Сетчатая обувь отлично подходит для жарких деньков — она легкая и хорошо проветривается. А вот популярные раньше туфли из прозрачного пластика уже не в моде. К тому же носить их не так уж и удобно.

Туфли, украшенные бантами

Svetlana Kaverina 35 минут назад С бантами слева красивые , но такое ощущение, что лямка с пятки будет спадать. - - Ответить

Сейчас банты, кажется, можно увидеть повсюду. Не избежали этого модного веяния и туфли. Причем для украшения обуви используются не только маленькие аккуратные бантики, но и пышные, воздушные конструкции, которые изящно взлетают при каждом шаге. Другой популярный тренд — металлические безделушки и цепочки, элегантно встроенные в туфли. Главное, чтобы украшений не было слишком много, иначе обувь будет выглядеть дешево.

Босоножки с открытой пяткой

Тревожное Пирожное 3 часа назад Вы уж определитесь, закрытый нос или открытый носить будем - - Ответить

Похоже сейчас эти туфли носят поголовно все. Босоножки на каблуке — это отличный вариант на замену классическим лодочкам и сандалиям. Такая обувь замечательно смотрится и с пышными юбками, и с джинсами и подходит как для выхода в свет, так и для менее официальных и торжественных поводов. Кроме того, если подобрать подходящую модель, ходить в них будет даже удобнее, чем в туфлях с задником.

Обувь с носками

Нина Ширшова 1 час назад И толстый каблук вроде не в моде. Или с носками пойдёт? - - Ответить

Если уже одна мысль надеть носки с сандалиями ввергала многих женщин в обморочное состояние, то похожее сочетание с туфлями на каблуке кажется полной крамолой. Однако именно этот ансамбль сейчас выглядит удивительно свежо и смело. Этим летом с каблуками можно носить любые носки: спортивные, прозрачные или обычные белые. В идеале к такому сочетанию стоит подобрать простую одежду: шорты, рубашку или что-то подобное. Так образ будет выглядеть элегантнее. Кроме того носки отлично впитывают влагу и защищают ноги от появления мозолей.

«Бабушкины» туфли

Если в недрах вашего шкафа сохранились старые бабушкины лодочки или туфли, которые всем своим видом кричат, что они старомодные, то пришло время их примерить. Именно такая обувь этим летом заставит заиграть новыми красками даже строгий, классический костюм, придавая образу некий элемент непринужденности.

Шлепки на небольшом каблуке

Каргусик 3 часа назад В слепках мезду пальсев, натирает нить

Резиновые слепки ни плясать, ни хоронить. - - Ответить

Долгое время считалось, что шлепки и вьетнамки можно носить только на пляже, однако сейчас такую обувь вполне можно сочетать и с брючными костюмами, и с джинсами и с нарядными туалетами. А чтобы сандали лучше сидели на ноге, стоит выбрать модели на небольшом каблуке или платформе с широкими кожаными ремешками. В таких шлепках легко можно одолеть и несколько километров без всякого ущерба для ног.