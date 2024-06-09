15+ человек, которым удачные покупки и находки сами плывут в руки

Это только кажется, что найти классную вещь на барахолке – просто. Иногда люди годами мечтают отыскать в куче бижутерии настоящее золото, а в горе ношеной одежды пиджак от Dior. Вот несколько человек, которым такая удача улыбнулась.

"Купил за 1$. Выяснилось, что это золото 750 пробы и красный коррал"

"Нашла в секонде такой вот кардиган"

Вы наверное не в курсе, но это ручная работа, на машинке такое сделать нереально. © No_Application_8698 / Reddit

«Эту рубашку за $ 2 я нашла в гигантской куче поношенных вещей. Когда я увидела на этикетке, что это Gucci, у меня чуть глаза на лоб не полезли»

«Я увидела женщину, которая продавала дизайнерские вещи за копейки. Мне удалось урвать у нее сумочку Gucci за € 55»

«Уже дома я выяснила, что в фирменном магазине такие стоят $ 1 500».

«Лучшая моя находка. Купила пару туфель Valentino моего размера всего за $ 80. В розницу такие продают за $ 975»

«Купил набор серебряных столовых приборов 1893 года за £ 20. Жаль только, что в нем не хватает одной вилки»

«Мне просто не верится! Я купил почти новую кофемашину DeLonghi Magnifica за $ 13. В обычных магазинах такие стоят по $ 900-1 200. До сих пор не понимаю, как мне это удалось»

«Чувствую, что меня сегодня благословили боги экономии. Урвала за $ 20 сервиз из 38 предметов, в который просто влюблена»

«Волновался, что мне нечего надеть на свадьбу, но мне посчастливилось найти костюм за $ 20. Я только немного подогнал его: удлинил рукава, сузил и укоротил брюки»

«Урвала в комиссионке настоящую подвеску Tiffany за $ 35. Давно о ней мечтала!»

«До этого просила такую же в подарок на Рождество у своего парня, но меня ждал облом. А уже дома, взглянув на его ошалевшее лицо, я неожиданно поняла, что он, скорее всего, планировал подарить мне такую подвеску позже, на мой день рождения».

«Эти серьги с опалами я нашла в шкатулке для драгоценностей, которую купила на барахолке за $ 3.99»

«Я уже давно мечтала о такой кушетке, а тут такая красота и всего за $ 10. Конечно, мои соседи по квартире поначалу были немного озадачены. Теперь у нас 4 дивана на троих человек»

«Купила кольцо за $ 75 на винтажной выставке. Никакой гравировки, только загадочный штамп. Оказалось, что это не хухры-мухры, а платиновое кольцо с сапфиром и бриллиантами»

«Недавно похудела на 13,5 кг. Как раз вовремя, так как урвала это платье-карандаш Armani Jeans всего за 69 центов. Затраченные усилия стоили того»

"Сегодня я нашла платье за $ 4, в котором собираюсь выйти замуж. Именно так я себе и представляла идеальный свадебный наряд. Обожаю эти мелкие детали на кружеве и то, как платье на мне сидит"

«Теперь я одеваюсь намного лучше, потому что больше не покупаю барахло в масс-маркетах, а хожу в секонд-хенды»

"Тут на мне наряд от лучших дизайнеров, который обошелся всего в $ 21,5".

«Всегда проверяйте ящики. Я, например, купил крутейший сундучок для драгоценностей и нашел в нем золотую цепочку»

«Жене, возможно, это не понравится, но как я мог пройти мимо этого классного кресла-качалки, которое может вращаться на 360°?»

"Смотрите какую штуку нашел, всего $ 3"

Офигеть. Вам крупно повезло. Я торговал антиквариатом и однажды толкнул такие за сотни долларов. © Sweet_Kaleidoscope13 / Reddit

"Заплатила $ 5, а потом выяснилось, что это настоящее золото и настоящий жемчуг"

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.