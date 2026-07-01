Прекрасная курица получилась! Интересно, что в немецком языке вязать крючком и вязать спицами - разные слова: hacken и stricken.
21 человек, которые попробовали новое хобби и теперь не представляют без него жизни
Всем нам порой хочется перемен. Кто-то отправляется в путешествие, кто-то берется за хорошую книгу, а некоторые заново открывают себя через необычные хобби. Герои нашей подборки нашли увлечения, которые круто изменили их будни, и теперь при одном взгляде на их работы у всех вокруг поднимается настроение.
«Бабуля вязала всю жизнь, а теперь не может. Я научилась вязать ради нее. Вот что я подарю ей на 90 лет»
- Я бы на ее месте плакала.
Работала в престижном агентстве. Выгорела, уволилась и открыла свой цветочный магазин, где часто собираю букеты наравне с флористами. Как-то мимо проходила бывшая коллега. Увидела меня в фартуке и выдала: «Настюш, а сколько сейчас продавщицам платят?» Я не успела ответить, как вдруг в магазин залетает наш поставщик: «Анастасия Сергеевна, все готово, товар приняли. Можно я сегодня пораньше уйду?» Видели бы вы лицо коллеги! Спесь сбило моментально, и она просто молча вышла.
«Мое первое платье в жизни готово!»
- Вот это да. Выглядит на миллион! © Sweetiedoodles / Reddit
«Затянуло новое хобби»
Решил поделиться одной своей работой, которая получилась в результате освоения навыков моделирования и последующей 3D-печати. Это увлекательное хобби очень затянуло меня за 8 месяцев погружения в него.
В целом в новое хобби я погрузился исключительно для технической печати, так как занимаюсь старыми автомобилями и часто требуются детали и элементы, которые невозможно купить или просто целесообразно перемоделировать, доработать и распечатать.
Есть такая примета: вышей маяк и мечта сбудется! Надо бы проверить работает ли это также и для 3Д печати
Когда друзья и родственники узнали о моем новом увлечении, естественно, стали обращаться за изготовлением различных мелочевок. А я только с радостью и безотказно все подряд моделировал и печатал. Для меня это была прекрасная практика.
Однажды ко мне обратились за изготовлением пробки для бутылки, которую стилизовали под маяк. Подошёл к вопросу с творчеством, упорную плоскость сделал из прозрачного материала, оснастил пробку светящимся элементом, и из бутылки получился светильник.Полученным результатом доволен. Сформировалось несколько интересных идей. Очень мало времени на их реализацию, но я обязательно вернусь к такому творчеству и создам что-нибудь еще интересное.
«Сшила этот органайзер, чтобы больше не терять свои вещи»
«Летающее пугало от птиц своими руками»
Третий год я экспериментирую в этом направлении, занимаюсь зимними вечерами, в противовес моему летнему хобби. Это динамичная, сбалансированная конструкция на подвесах, машущая крыльями от ветра. Как показала практика — вишня и ирга остались целыми (раньше мы собирали то, что нам оставили птички). Воробьи тогда обнаглели уже в край — пока не подойдешь к нему ближе чем на метр и не махнешь — не улетит. На данный момент, это последняя версия, доработанная, с учетом ошибок, в предыдущих моделях.
«Три орешка для Золушки!»
«Когда она решила начать писать»
Хочу рассказать о новом увлечении наипрекраснейшей девушки, которую я когда-либо встречал — моей супруги. Мы вместе 5 лет, за это время она находила разные хобби, в которые уходила с головой. Я всегда ее поддерживаю, хвалю все ее шедевры (будь то подставка для посуды из эпоксидки или вышитая прихватка в качестве подарка для мамы). У нее и правда получается здорово рукодельные всякие штуки.
В прошлом году моя супруга начала читать китайские фентези. Ей прям сильно зашло, я с ней был готов разве что посмотреть аниме на кинопоиске по мотивам одной из серий книг. А тут случилось так, что читать ей стало нечего, и решила она написать свою историю. История интересная, с яркими персонажами, вроде даже с сюжетом. С недавнего времени она начала выкладывать еще и главы своего произведения.
«Хобби моей мамы»
Моя мама сменила много профессий. Сейчас она сельский библиотекарь. Денег нет, зато есть чуть-чуть время на любимое хобби. И она рисует вот такие картины. (Без претензий на высокую художественную ценность, она вечно их потом дописывает, просто показываю картины, которые мне нравятся).
Симпатичный кактус. Такой принт можно нанести на сумку-шопер или на обложку какую-нибудь. А возможно оттуда и скопировали)
«Закончила еще одни варежки. Вяжу в комплект к ним — шарф»
Кажется, что времени много. Но по факту — задумок много, а времени на все не факт, что хватит.
«Космический кот»
«Подарок от тети»
Платье симпатичное, но не его цвет. У меня на такие цвета почти аллергия.
Тетя подарила мне прекрасное платье. Связала его на глаз, вообще без схем. Увидела дизайн на подиуме и в журнале и повторила из тонких ниток (это кроше, не обычная пряжа). Платье тяжеловато, но нереально блестит и выглядит супер. Она прислала мне его с разрезом сзади, чтобы я сама вшила молнию, в итоге справилась!
«Змей Горыныч»
«Эти глаза мне смотрят прямо в душу»
И голос как у братца Кролика: "Не бросай меня в терновый куст, братец лис..."
Мне 35. Было ощущение, что я уже все в этой жизни перепробовала и ни к чему вообще не тянет. И тут бабушка зовет к себе в деревню: мол, приезжай, хоть проветришься, отвлечешься от городской суеты. Я согласилась и в итоге застряла там аж на месяц. И кто бы мог подумать, что именно там моя жизнь перевернется! Я неожиданно для самой себя так увлеклась ее огородом, что копание в земле стало для меня лучшей медитацией в мире.
В общем, вернулась я в город и поняла: все, я пропала, мне срочно нужны растения. В итоге я превратила свои подоконники в настоящую мини-ферму! Сейчас у меня дома вовсю растет собственный лимон и зреют специальные комнатные помидорки. Какое же это, оказывается, кайфовое и приятное дело! Раньше я бы только посмеялась, если бы мне сказали, что я буду помидоры на балконе выращивать. А сейчас смотрю на свои зеленые кустики — и на душе так спокойно, и силы наконец-то появились.
«Сделал мороженое в виде медуз!»
Работаю я бухгалтером. Весь день бесконечные отчеты, цифры. Выгорание не заставило себя долго ждать. В какой-то момент я поняла, что надо срочно брать паузу и искать способ восстановить силы. И вот выхожу я как-то из дома и вижу интересную картину: стоит на улице девушка и держит телефон высоко в воздухе, будто пытается поймать слабенький интернет. Мне стало жутко любопытно, я подошла и спросила, что это она делает. А она поворачивается и так увлеченно говорит:
— Да вот, птичку по ее пению ищу!
Оказалось, есть специальное приложение для бердвотчинга, которое в реальном времени распознает голоса птиц вокруг. И все, меня затянуло с концами!
Вот так у меня появилось новое, максимально далёкое от цифр хобби. Теперь я регулярно хожу на прогулки, включаю приложение, ищу по звуку пернатых и изучаю их. На душе наконец-то стало спокойно, голова полностью разгрузилась и ко мне наконец-то вернулись силы.
Оказывается, чтобы спастись от выгорания, нужно было всего лишь сменить экселевские таблицы на соловьиные трели!
«Связала маленькие горшочки с розами, теперь это хобби — мое спасение»
«Сшила себе платье для выпускного»
«Недавно узнала, что стану тетей, и вот что связала для малыша!»
«Мой принц-лягушонок»
А здесь 20+ примеров, как из горы терпения и капельки таланта родились настоящие шедевры