21 человек, которые попробовали новое хобби и теперь не представляют без него жизни

Мне 35. Было ощущение, что я уже все в этой жизни перепробовала и ни к чему вообще не тянет. И тут бабушка зовет к себе в деревню: мол, приезжай, хоть проветришься, отвлечешься от городской суеты. Я согласилась и в итоге застряла там аж на месяц. И кто бы мог подумать, что именно там моя жизнь перевернется! Я неожиданно для самой себя так увлеклась ее огородом, что копание в земле стало для меня лучшей медитацией в мире.

В общем, вернулась я в город и поняла: все, я пропала, мне срочно нужны растения. В итоге я превратила свои подоконники в настоящую мини-ферму! Сейчас у меня дома вовсю растет собственный лимон и зреют специальные комнатные помидорки. Какое же это, оказывается, кайфовое и приятное дело! Раньше я бы только посмеялась, если бы мне сказали, что я буду помидоры на балконе выращивать. А сейчас смотрю на свои зеленые кустики — и на душе так спокойно, и силы наконец-то появились.