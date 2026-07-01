21 человек, которые попробовали новое хобби и теперь не представляют без него жизни

Народное творчество
01.07.2026
21 человек, которые попробовали новое хобби и теперь не представляют без него жизни

Всем нам порой хочется перемен. Кто-то отправляется в путешествие, кто-то берется за хорошую книгу, а некоторые заново открывают себя через необычные хобби. Герои нашей подборки нашли увлечения, которые круто изменили их будни, и теперь при одном взгляде на их работы у всех вокруг поднимается настроение.

«Бабуля вязала всю жизнь, а теперь не может. Я научилась вязать ради нее. Вот что я подарю ей на 90 лет»

Olga Dubrowski
только что

Прекрасная курица получилась! Интересно, что в немецком языке вязать крючком и вязать спицами - разные слова: hacken и stricken.

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  • Я бы на ее месте плакала.

Работала в престижном агентстве. Выгорела, уволилась и открыла свой цветочный магазин, где часто собираю букеты наравне с флористами. Как-то мимо проходила бывшая коллега. Увидела меня в фартуке и выдала: «Настюш, а сколько сейчас продавщицам платят?» Я не успела ответить, как вдруг в магазин залетает наш поставщик: «Анастасия Сергеевна, все готово, товар приняли. Можно я сегодня пораньше уйду?» Видели бы вы лицо коллеги! Спесь сбило моментально, и она просто молча вышла.

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Nika88
только что

Да, поставщик обязательно должен "отпроситься" 😀

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«Мое первое платье в жизни готово!»

«Затянуло новое хобби»

Решил поделиться одной своей работой, которая получилась в результате освоения навыков моделирования и последующей 3D-печати. Это увлекательное хобби очень затянуло меня за 8 месяцев погружения в него.

В целом в новое хобби я погрузился исключительно для технической печати, так как занимаюсь старыми автомобилями и часто требуются детали и элементы, которые невозможно купить или просто целесообразно перемоделировать, доработать и распечатать.

Ver Gal
только что

Есть такая примета: вышей маяк и мечта сбудется! Надо бы проверить работает ли это также и для 3Д печати

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Когда друзья и родственники узнали о моем новом увлечении, естественно, стали обращаться за изготовлением различных мелочевок. А я только с радостью и безотказно все подряд моделировал и печатал. Для меня это была прекрасная практика.

Однажды ко мне обратились за изготовлением пробки для бутылки, которую стилизовали под маяк. Подошёл к вопросу с творчеством, упорную плоскость сделал из прозрачного материала, оснастил пробку светящимся элементом, и из бутылки получился светильник.Полученным результатом доволен. Сформировалось несколько интересных идей. Очень мало времени на их реализацию, но я обязательно вернусь к такому творчеству и создам что-нибудь еще интересное.

«Сшила этот органайзер, чтобы больше не терять свои вещи»

«Летающее пугало от птиц своими руками⁠»

Третий год я экспериментирую в этом направлении, занимаюсь зимними вечерами, в противовес моему летнему хобби. Это динамичная, сбалансированная конструкция на подвесах, машущая крыльями от ветра. Как показала практика — вишня и ирга остались целыми (раньше мы собирали то, что нам оставили птички). Воробьи тогда обнаглели уже в край — пока не подойдешь к нему ближе чем на метр и не махнешь — не улетит. На данный момент, это последняя версия, доработанная, с учетом ошибок, в предыдущих моделях.

«Три орешка для Золушки!⁠»

«Когда она решила начать писать»

Хочу рассказать о новом увлечении наипрекраснейшей девушки, которую я когда-либо встречал — моей супруги. Мы вместе 5 лет, за это время она находила разные хобби, в которые уходила с головой. Я всегда ее поддерживаю, хвалю все ее шедевры (будь то подставка для посуды из эпоксидки или вышитая прихватка в качестве подарка для мамы). У нее и правда получается здорово рукодельные всякие штуки.

В прошлом году моя супруга начала читать китайские фентези. Ей прям сильно зашло, я с ней был готов разве что посмотреть аниме на кинопоиске по мотивам одной из серий книг. А тут случилось так, что читать ей стало нечего, и решила она написать свою историю. История интересная, с яркими персонажами, вроде даже с сюжетом. С недавнего времени она начала выкладывать еще и главы своего произведения.

«Хобби моей мамы»

Моя мама сменила много профессий. Сейчас она сельский библиотекарь. Денег нет, зато есть чуть-чуть время на любимое хобби. И она рисует вот такие картины. (Без претензий на высокую художественную ценность, она вечно их потом дописывает, просто показываю картины, которые мне нравятся).

Хильдур
только что

Симпатичный кактус. Такой принт можно нанести на сумку-шопер или на обложку какую-нибудь. А возможно оттуда и скопировали)

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«Закончила еще одни варежки. Вяжу в комплект к ним — шарф»

Кажется, что времени много. Но по факту — задумок много, а времени на все не факт, что хватит.

«Космический кот»

«Подарок от тети»

Olga Dubrowski
только что

Платье симпатичное, но не его цвет. У меня на такие цвета почти аллергия.

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Тетя подарила мне прекрасное платье. Связала его на глаз, вообще без схем. Увидела дизайн на подиуме и в журнале и повторила из тонких ниток (это кроше, не обычная пряжа). Платье тяжеловато, но нереально блестит и выглядит супер. Она прислала мне его с разрезом сзади, чтобы я сама вшила молнию, в итоге справилась!

«Змей Горыныч»

«Эти глаза мне смотрят прямо в душу»

Ver Gal
только что

И голос как у братца Кролика: "Не бросай меня в терновый куст, братец лис..."

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Мне 35. Было ощущение, что я уже все в этой жизни перепробовала и ни к чему вообще не тянет. И тут бабушка зовет к себе в деревню: мол, приезжай, хоть проветришься, отвлечешься от городской суеты. Я согласилась и в итоге застряла там аж на месяц. И кто бы мог подумать, что именно там моя жизнь перевернется! Я неожиданно для самой себя так увлеклась ее огородом, что копание в земле стало для меня лучшей медитацией в мире.

В общем, вернулась я в город и поняла: все, я пропала, мне срочно нужны растения. В итоге я превратила свои подоконники в настоящую мини-ферму! Сейчас у меня дома вовсю растет собственный лимон и зреют специальные комнатные помидорки. Какое же это, оказывается, кайфовое и приятное дело! Раньше я бы только посмеялась, если бы мне сказали, что я буду помидоры на балконе выращивать. А сейчас смотрю на свои зеленые кустики — и на душе так спокойно, и силы наконец-то появились.

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«Сделал мороженое в виде медуз!»

Работаю я бухгалтером. Весь день бесконечные отчеты, цифры. Выгорание не заставило себя долго ждать. В какой-то момент я поняла, что надо срочно брать паузу и искать способ восстановить силы. И вот выхожу я как-то из дома и вижу интересную картину: стоит на улице девушка и держит телефон высоко в воздухе, будто пытается поймать слабенький интернет. Мне стало жутко любопытно, я подошла и спросила, что это она делает. А она поворачивается и так увлеченно говорит:

— Да вот, птичку по ее пению ищу!

Оказалось, есть специальное приложение для бердвотчинга, которое в реальном времени распознает голоса птиц вокруг. И все, меня затянуло с концами!

Вот так у меня появилось новое, максимально далёкое от цифр хобби. Теперь я регулярно хожу на прогулки, включаю приложение, ищу по звуку пернатых и изучаю их. На душе наконец-то стало спокойно, голова полностью разгрузилась и ко мне наконец-то вернулись силы.

Оказывается, чтобы спастись от выгорания, нужно было всего лишь сменить экселевские таблицы на соловьиные трели!

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«Связала маленькие горшочки с розами, теперь это хобби — мое спасение»

«Сшила себе платье для выпускного»

«Недавно узнала, что стану тетей, и вот что связала для малыша!»

«Мой принц-лягушонок»

А здесь 20+ примеров, как из горы терпения и капельки таланта родились настоящие шедевры

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