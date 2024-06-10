20+ женщин, которые черпают вдохновение в моде прошлого и выглядят на миллион баксов

Мода циклична, поэтому неудивительно, что многим современным девушкам нравятся наряды времен наших мам и бабушек. Они кажутся элегантными и уж явно более уникальными, чем джинсы и футболки из масс-маркета. И, честно говоря, тем барышням, которым удалось отхватить себе винтажные вещицы, можно только позавидовать.

«Я купила в комиссионке винтажную ткань за $ 6 и сшила платье с секретиком. Хочу, чтобы мы вернули это в моду!»

«Это гавайское платье из 1940-х годов сидит на мне почти идеально. Ткань безупречна, рисунок удивителен. Я влюблена в него по уши!»

«Это я в комбинезоне с черепаховым принтом в стиле 1950-х годов. Там, где я живу, сейчас 36 °C, поэтому я решила, что надену что-то не требующее многослойности»

«$ 60 потрачены не зря: пришла в винтажном платье на крутой прием, а одна дама попросила меня продать ей этот наряд. Ну уж дудки!»

«Купила в секонд-хенде платье-дирндль всего за $ 55»

«Я только что купила эту красоту в стиле 1950-х всего за $ 6. Влюбилась в милый принт с морским коньком и морскими звездами!»

«Приобрела великолепное винтажное черное платье из бархата и сетки в стиле 1970-х. Оно обалденное!»

«Я нашла эту винтажную жилетку всего за $ 3. Она в плохом состоянии, но я надеюсь, что замачивание пойдет ей на пользу»

«От двоюродной бабушки мне осталось немного одежды. Она была швеей»

«Комплект из платья и шорт в стиле 1950-х годов»

Да ты просто куколка! © LazyZealot9428 / Reddit

«Я завсегдатай секонд-хендов. Увидела это платье за кассой, и продавщица мне его просто подарила! Я уже вчера надевала его на распродажу недвижимости»

«Я примерила свадебное платье бабушки моего парня. Она выходила в нем замуж в 1970-е»

«Я оделась в стиле 1950-х, чтобы посетить выставку в художественной галерее!»

© sleepyirl_2067 / Reddit Vianna 3 часа назад Платье очень красивое, но такое ощущение, что вытачки на нем не для нулевого размера груди, как у девушки. Тут либо надо было пуш-ап, либо перешить лиф - - Ответить

Ты сама в этом платье как произведение искусства! © Toby-NL / Reddit

«Я целую вечность искала подобное платье, и вот наконец-то оно в моих руках!»

«Я ношу настоящий винтажный комбинезон из 1950-х годов»

«На днях надела одно из лучших своих платьев 1960-х годов на фотосессию. Я урвала его однажды во время закрытия винтажного магазина за сущие копейки»

«Заплатила за это платье всего лишь $ 65. Думаю, это начало 1960-х годов и ручная работа. Я никогда не видела ничего подобного!»

«Кто-то еще обожает платья с принтами в стиле 1970-х?»

«Я в образе „домохозяйка 1950-х годов едет на похороны своего богатого мужа, погибшего при загадочных обстоятельствах“. Платье тех лет ручной работы, кстати»

«Я сегодня надела спортивный наряд а-ля 1980-е, сделала укладку и макияж, а потом заявилась в спортзал»

«Выпускное платье из 1970-х, которое идет вместе со съемной накидкой»

«Я просто влюблена в этот сарафан из 1950-х годов! Обожаю уникальные принты того периода. Мне нравится, что они необычные, стильные и небанальные»

«Вы даже представить не можете, как я орала от счастья, когда поняла, что это „платье“ из 1960-х годов на самом деле комбинезон! И у него есть карманы!»

«У этого свадебного платья в стиле 1950-х самое милое болеро. Это один из моих любимых нарядов»