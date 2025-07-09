17 фото, при взгляде на которые хочется спросить: «Ну и что это было?»

Когда-нибудь чувствовали себя героем детективного романа? Может, получали странные письма, пришедшие на ваше имя, или случайно замечали взгляды, наблюдающие за вами исподтишка? Герои нашей подборки с такими ситуациями знакомы не понаслышке. Обычно разгадка кроется в элементарных вещах. Однако ответы на некоторые вопросы вызвали еще больше недоумения.

«Мы с дочкой нашли нечто похожее на гнездо в лесу»

«Делала парню массаж спины после работы и обнаружила кучу вот таких буковок»

А я знаю, откуда эти буквы! Они так отваливаются с ярлыков от одежды. © PatMcRotch210 / Reddit

«Когда я делала уборку, обнаружила эти белые кучки. Кто-то говорит, что это самодельная отрава для муравьев. Но у меня дома никто таким не занимается»

«Работаю одна в пустом офисном здании, и тут ко мне под дверь кто-то просунул записку»

«Хочешь сделать снеговика?»

«На следующий день после того, как я въехала в свое первое жилье, на мое имя было доставлено это письмо»

«Курица курица курица»

«Недавно мой парень приехал ко мне в гости, и, снимая свой плащ, обнаружил это в одном из карманов»

«Недавно переехала в новую квартиру. По наводке соседа проверила кладовку, а оказалось, что это чердак с еще одной квартирой»

© Own_Speaker1605 / Reddit OsenOsen 7 часов назад По наводке соседа проверила кладовку? А если бы не сосед, то проверять кладовку в своем жилье не стала бы? И до покупки не интересовалась составом комнат? - - Ответить

Эту квартиру не сдают в аренду, потому что условия там не соответсвуют пожарным правилам. © Own_Speaker1605 / Reddit

«Мой телевизор включился посреди ночи, когда я спал»

«Встретил парня, который спускался с горы с каким-то странным багажом»

Это 5 стальных ящиков с научным оборудованием. © Mall_Bench / Reddit

«Получили по почте плюшевого золотого ретривера. Что происходит?»

Думаю, что, возможно, кому-то из соседей нравится ваша собака. И они подумали, что было бы забавно, если у собачки была своя мини-версия. Плюшевая игрушка — подарок для вашей собаки, а не для вас. В любом случае, человек, видимо, не очень коммуникабельный. © jellybeansean3648 / Reddit

«Недавно только заметил это закопанное окно в моем доме. Позже инспектор рассказал, что это может быть старое подвальное помещение»

«Я пришел домой с работы и увидел этот загадочный отпечаток в моей ванне»



«Проезжали мимо этого дома, он выглядит пустым. Но только приглядитесь повнимательнее»

«В 5 утра моя жена закричала так, как будто увидела призрака. Она пошла за водой и увидела это на кухне. Это просто безумие. И мы живем в горах»

Благодаря вашему фото много людей теперь узнают, что горные крабы действительно существуют. © c3tn / Reddit

«До сегодняшнего утра у меня было только по одному такому предмету. Это точно сбой в матрице»

«Когда я вернулась домой, первое, что я увидела, — полуоткрытый люк моего чердака. Кроме меня, здесь никого не могло быть»

«Что бы это ни было в моем доме, оно проявляется только под ультрафиолетовым светом»