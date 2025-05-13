13 загадочных находок, из-за которых людям пришлось долго чесать в затылке

Бывает, что видите какую-то вещь и понимаете, что это ваше. Внутренний ребенок в восторге. Душа требует немедленно сделать это чудо своим. Наверняка многим знакомо такое чувство. В этой подборке мы собрали покупки и находки, которые очень порадовали людей из разных уголков планеты.

«Это стол, табурет или что-то еще? Найден в антикварном магазине. Никаких маркировок»

Это же стул для барабанщика. © jackrats / Reddit

«Нашла на блошином рынке винтажный радиоприемник, он же держатель для туалетной бумаги»

«Заметил в аэропорту 3 месяца назад. Что это за сумка? Выглядит невероятно круто»

Выглядит как чехол для музыкальных инструментов. © Unknown author / Reddit

«Рандомная вещь, которую я нашел в амбаре. Дедушка был барахольщиком, так что там полно таких вещей. Кто-нибудь знает, что это? Похоже на пчелу»

«Смотрите, что я нашел в лесу!»

Это полноразмерный Stargate Kappern из фильма «Звездные врата». Это арт-проект Мартина Майрберла. К сожалению, нет DHD, чтобы его включить.

«Наконец-то нашел такого котика в комиссионном магазине»

«Посмотрите, что я нашел»

«Неплохой улов для моей коллекции за приятную стоимость. Нашел в местном магазине подержанных книг»

«Нашел в крутом винтажном магазине. Помогите понять, что именно я нашел»

В 70-х был гончар по имени Рамф. Он делал керамику для «Звездных войн».

Похоже на его работу. У меня была кружка с сатиром на ручке. © fungusamongus8 / Reddit

«Это не дает мне покоя 15 лет! Родители купили в антикварном магазине, и никто не знает, что это. Спасите меня!»

Знаешь, это же орехокол для ореха пекан. © gau-8a / Reddit

«Нашел скейт на старом складе»

"Нашел нераспакованный LEGO из моего детства. Отдать сыну играть?

Продай и купи сыну 10 таких. © smchquit / Reddit

«Немного дороговато по сравнению с тем, что я обычно покупаю, но я не мог выбросить эту вещь из головы! Я должен был ее купить»