13 загадочных находок, из-за которых людям пришлось долго чесать в затылке
Интересное
2 часа назад
Бывает, что видите какую-то вещь и понимаете, что это ваше. Внутренний ребенок в восторге. Душа требует немедленно сделать это чудо своим. Наверняка многим знакомо такое чувство. В этой подборке мы собрали покупки и находки, которые очень порадовали людей из разных уголков планеты.
«Это стол, табурет или что-то еще? Найден в антикварном магазине. Никаких маркировок»
- Это же стул для барабанщика. © jackrats / Reddit
«Нашла на блошином рынке винтажный радиоприемник, он же держатель для туалетной бумаги»
«Заметил в аэропорту 3 месяца назад. Что это за сумка? Выглядит невероятно круто»
- Выглядит как чехол для музыкальных инструментов. © Unknown author / Reddit
«Рандомная вещь, которую я нашел в амбаре. Дедушка был барахольщиком, так что там полно таких вещей. Кто-нибудь знает, что это? Похоже на пчелу»
- Ваш дедушка, кажется, был на чемпионате мира по квиддичу. © Unknown author / Reddit
- Похоже на золотой снитч. © braywarshawsky / Reddit
«Смотрите, что я нашел в лесу!»
- Это полноразмерный Stargate Kappern из фильма «Звездные врата». Это арт-проект Мартина Майрберла. К сожалению, нет DHD, чтобы его включить.
«Наконец-то нашел такого котика в комиссионном магазине»
Мечта сбылась, придумай новую🤣чтоб цель была шарахаться по комиссионкам.
Котя есть котя, симпатичный 😻
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«Посмотрите, что я нашел»
«Неплохой улов для моей коллекции за приятную стоимость. Нашел в местном магазине подержанных книг»
«Нашел в крутом винтажном магазине. Помогите понять, что именно я нашел»
Найти, купить, притащить домой. Потом подумать 🤔 что это вообще такое
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- В 70-х был гончар по имени Рамф. Он делал керамику для «Звездных войн».
Похоже на его работу. У меня была кружка с сатиром на ручке. © fungusamongus8 / Reddit
«Это не дает мне покоя 15 лет! Родители купили в антикварном магазине, и никто не знает, что это. Спасите меня!»
- Знаешь, это же орехокол для ореха пекан. © gau-8a / Reddit
«Нашел скейт на старом складе»
"Нашел нераспакованный LEGO из моего детства. Отдать сыну играть?
- Продай и купи сыну 10 таких. © smchquit / Reddit
«Немного дороговато по сравнению с тем, что я обычно покупаю, но я не мог выбросить эту вещь из головы! Я должен был ее купить»
А в этой подборке можно посмотреть на находки с барахолки, которые обрадовали владельцев сильнее новенькой вещицы. А какая случайно найденная вещь полюбилась вам?
Фото на превью sweetestone2 / Reddit
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