17 кадров, которые показывают, что у матушки природы с фантазией все в порядке
Природа умеет удивлять парадоксами и поражать воображение. Ее причуды ярко отражены в этих кадрах. Фото напоминают: мир живет не только по строгим законам. И, может быть, именно в этом его очарование.
«Я родился без суставов на больших пальцах»
- Так странно, что даже классно! © Candid-Bike-9165 / Reddit
«Увидел камень, похожий на ногу»
- Хаха, как проходит твоя поездка в Помпеи? © domigraygan / Reddit
«Мне попался на работе этот странный лимон»
«Мы с моей собакой немного похожи»
У тебя витилиго, а у собаки такой окрас. Весёлые оба, надо полагать...🤣🤣🤣
«Мой средний палец от холода становится очень белым»
«Мой парень сделал тест: проверился на 72 аллергена, в итоге аллергия на 70 из них»
Не руки, а медкарта. Группа крови нулевая, резус положительный, и главное - C2H5OH !!!🤣🤣🤣
«Мне попался камень в форме картофелины в мешке с картошкой»
Хитрые продавцы картошки. А мы в мешок с собранным хлопком писали. Вес увеличивался...🤣🤣🤣
«Мои вены притягивают цементную пыль»
«Пыльца во время дождя выглядит как мрамор»
- Я чихаю, просто глядя на это фото. © NearlyPerfect / Reddit
«Нашел клубнику в форме зуба»
«Дерево, поглотившее каменную кладку»
Кое-кто решил тут отдохнуть
А вот это реальная проблема. Либо ждать пока сами улетят (где-то недалеко может быть пасека и там видимо прозевали отделение роя. Тогда они просто могут ждать матку, пока она вылетит из улья и все вместе полетят дальше), либо уже вызвать пчеловодов.
«Огромный рой пчел»
- Почему я опоздал? Ну, мне пришлось покупать новую машину. © WilsonKeel / Reddit
«Как думаете, у скольких людей на свете такие ресницы?»
«У меня витилиго уже несколько лет. Некоторые ресницы (верхние и нижние) на одном глазу стали белыми»
- Не знаю, но это просто вау! © Fun-Consideration523 / Reddit
«Целая коробка яиц с двумя желтками»
«У редиски „не пропечаталась“ шкурка»
«Мне попался двухцветный апельсин»
«У меня и моей кошки одинаковые родимые пятна»
- Найти друг друга было вашей судьбой! © abholeenthusiast / Reddit
Природа всегда остается самым непревзойденным художником. Ее палитра и фантазия порой превосходят самые смелые идеи человека. И эти случаи лишь еще одно доказательство того, что ее мастерству нет равных: