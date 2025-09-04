17 кадров, которые показывают, что у матушки природы с фантазией все в порядке

Природа умеет удивлять парадоксами и поражать воображение. Ее причуды ярко отражены в этих кадрах. Фото напоминают: мир живет не только по строгим законам. И, может быть, именно в этом его очарование.

«Я родился без суставов на больших пальцах»

«Увидел камень, похожий на ногу»

«Мне попался на работе этот странный лимон»

«Мы с моей собакой немного похожи»

Iosi Merson
21 час назад

У тебя витилиго, а у собаки такой окрас. Весёлые оба, надо полагать...🤣🤣🤣

«Мой средний палец от холода становится очень белым»

«Мой парень сделал тест: проверился на 72 аллергена, в итоге аллергия на 70 из них»

Iosi Merson
20 часов назад

Не руки, а медкарта. Группа крови нулевая, резус положительный, и главное - C2H5OH !!!🤣🤣🤣

«Мне попался камень в форме картофелины в мешке с картошкой»

Iosi Merson
20 часов назад

Хитрые продавцы картошки. А мы в мешок с собранным хлопком писали. Вес увеличивался...🤣🤣🤣

«Мои вены притягивают цементную пыль»

«Пыльца во время дождя выглядит как мрамор»

«Нашел клубнику в форме зуба»

«Дерево, поглотившее каменную кладку»

Кое-кто решил тут отдохнуть

Aidar Kudabayev
19 часов назад

А вот это реальная проблема. Либо ждать пока сами улетят (где-то недалеко может быть пасека и там видимо прозевали отделение роя. Тогда они просто могут ждать матку, пока она вылетит из улья и все вместе полетят дальше), либо уже вызвать пчеловодов.

«Огромный рой пчел»

  • Почему я опоздал? Ну, мне пришлось покупать новую машину. © WilsonKeel / Reddit

«Как думаете, у скольких людей на свете такие ресницы?»

«У меня витилиго уже несколько лет. Некоторые ресницы (верхние и нижние) на одном глазу стали белыми»

«Целая коробка яиц с двумя желтками»

«У редиски „не пропечаталась“ шкурка»

«Мне попался двухцветный апельсин»

«У меня и моей кошки одинаковые родимые пятна»

Природа всегда остается самым непревзойденным художником. Ее палитра и фантазия порой превосходят самые смелые идеи человека. И эти случаи лишь еще одно доказательство того, что ее мастерству нет равных:

Фото на превью hugehorseshoecrab / Reddit

