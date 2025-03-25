20 умельцев, которые творят с душой и огоньком
Фотоподборки
54 минуты назад
Творческим людям сложно удержать фантазию в себе. Как итог, мы видим множество примеров оригинальных и неповторимых вещей, которые рождаются в разной технике. Поэтому сегодня мы собрали для вас 20 творений таких мастеров.
"Как-то сам собой получился такой домик после приобретения электролобзика. У каждой квартиры свои жильцы, и у всех — свой характер."
«Сделала собачку из искусственного меха. Внутри — подвижный каркас, так что он даже может менять позы.»
- «Это действительно круто! Надо сказать, игрушка меня пугает, потому что песик выглядит одновременно и реалистично, и нет. Просто вынос мозга!» © shylafaith444 / Reddit
«Сделала брошь в виде кота.»
- «При виде такой красоты чуть челюсть не потерял! Был бы я девушкой, я бы тут же закричал: „Дайте две!“» © Skilvrav / Pikabu
«Давно мечтал смастерить журнальный столик с парой шкафчиков. Результат превзошёл все ожидания!»
"Эту куклу ещё моя бабушка смастерила в детстве. Она взяла кукурузные рыльца и шелуху."
«Мой первый крупный проект! Соединила шитьё и вышивку крестом, чтобы сделать себе неповторимый рюкзак.»
«Миниатюрная еда для кукольного дома. Все „приготовлено“ вручную: пирог, варенье и даже соленая капуста в банке»
«Дочка нарисовала мороженое в виде толстых котиков и сказала, что мне стоит вырезать это из дерева. Идея слишком классная, чтобы её упустить.»
"Посадила пятно на любимую обувь. Решила расписать её полностью."
- "Ты же шутишь, да? Не думал, что выйдет так славно." © chronodran / Reddit
«Связала крючком костюм Сейлор Мун.»
«Я сделала тихоходку»
- «А-а-а-а, теперь это мое самое любимое существо!» © pffftyeah / Reddit
"Кресло-гамак. Моя первая работа в макраме за последние 15 лет. Увидела фото на Pinterest и повторила."
"Почему бы не связать русалочий хвост, если есть время и пряжа?"
- Ой, какие красивые русалки бывают! А можно поймать такую? nightheri / Pikabu
«Клиент заказал шляпу-дракона для своей свадьбы. А невеста будет в шляпе-единороге. Хочу увидеть их фотографии!»
"Моя первая кукла обитсу. Использовала полимерную глину, стекло, пластик и трикотаж."
"Смастерил этот зонтик как свадебный подарок. Поверьте, было непросто."
"Робот-пылесос царапал ножки столика, и моя девушка связала для них такие носочки."
"Варежки-лисички из искусственного меха и шерсти."
"Отец переезжает и напечатал на 3D-принтере макет дома и мини-копии своих вещей, чтобы спланировать расстановку."
«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit
«Я сделала лампу из листьев»
"Недавно сшила сумочку из красного шнура. Шить из него непривычно, но яркие цвета — это сплошной восторг!"
"Слепила чашку в виде креветки."
«Моя мама связала чехол на руль»
"Решили с парнем смастерить подарок кофейне, где я работаю, на её день рождения. Что-то нашли дома, что-то докупили — и вперёд!"
Золотые руки — не только источник полезных и ярких вещей, но и приятных эмоций. Если вы любите смотреть на продукт человеческого креатива, то предлагаем для вас ещё несколько статей:
Фото на превью adoreandu / Reddit
Комментарии
Уведомления
Ну... блин... нет комментариев!!!???? Да я зарегилась, только через 10!!! лет, ради того, чтобы написать, что всё это читано-перечитано мной, как и множество постов, разбавляющих новые, в последнее время.(((
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