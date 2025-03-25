20 умельцев, которые творят с душой и огоньком

Фотоподборки
54 минуты назад

Творческим людям сложно удержать фантазию в себе. Как итог, мы видим множество примеров оригинальных и неповторимых вещей, которые рождаются в разной технике. Поэтому сегодня мы собрали для вас 20 творений таких мастеров.

"Как-то сам собой получился такой домик после приобретения электролобзика. У каждой квартиры свои жильцы, и у всех — свой характер."

«Сделала собачку из искусственного меха. Внутри — подвижный каркас, так что он даже может менять позы.»

  • «Это действительно круто! Надо сказать, игрушка меня пугает, потому что песик выглядит одновременно и реалистично, и нет. Просто вынос мозга!» © shylafaith444 / Reddit

«Сделала брошь в виде кота.»

  • «При виде такой красоты чуть челюсть не потерял! Был бы я девушкой, я бы тут же закричал: „Дайте две!“» © Skilvrav / Pikabu

«Давно мечтал смастерить журнальный столик с парой шкафчиков. Результат превзошёл все ожидания!»

"Эту куклу ещё моя бабушка смастерила в детстве. Она взяла кукурузные рыльца и шелуху."

«Мой первый крупный проект! Соединила шитьё и вышивку крестом, чтобы сделать себе неповторимый рюкзак.»

«Миниатюрная еда для кукольного дома. Все „приготовлено“ вручную: пирог, варенье и даже соленая капуста в банке»

«Дочка нарисовала мороженое в виде толстых котиков и сказала, что мне стоит вырезать это из дерева. Идея слишком классная, чтобы её упустить.»

"Посадила пятно на любимую обувь. Решила расписать её полностью."

  • "Ты же шутишь, да? Не думал, что выйдет так славно." © chronodran / Reddit

«Связала крючком костюм Сейлор Мун.»

«Я сделала тихоходку»

"Кресло-гамак. Моя первая работа в макраме за последние 15 лет. Увидела фото на Pinterest и повторила."

"Почему бы не связать русалочий хвост, если есть время и пряжа?"

  • Ой, какие красивые русалки бывают! А можно поймать такую? nightheri / Pikabu

«Клиент заказал шляпу-дракона для своей свадьбы. А невеста будет в шляпе-единороге. Хочу увидеть их фотографии!»

"Моя первая кукла обитсу. Использовала полимерную глину, стекло, пластик и трикотаж."

"Смастерил этот зонтик как свадебный подарок. Поверьте, было непросто."

"Робот-пылесос царапал ножки столика, и моя девушка связала для них такие носочки."

"Варежки-лисички из искусственного меха и шерсти."

"Отец переезжает и напечатал на 3D-принтере макет дома и мини-копии своих вещей, чтобы спланировать расстановку."

«Лол, нам удалось вместить все, кроме одного стола, который ему и так был не нужен». © mangogaga / Reddit

«Я сделала лампу из листьев»

"Недавно сшила сумочку из красного шнура. Шить из него непривычно, но яркие цвета — это сплошной восторг!"

"Слепила чашку в виде креветки."

«Моя мама связала чехол на руль»

"Решили с парнем смастерить подарок кофейне, где я работаю, на её день рождения. Что-то нашли дома, что-то докупили — и вперёд!"

Золотые руки — не только источник полезных и ярких вещей, но и приятных эмоций. Если вы любите смотреть на продукт человеческого креатива, то предлагаем для вас ещё несколько статей:

Фото на превью adoreandu / Reddit

Комментарии

Уведомления
Diana Sas
14 часов назад

Ну... блин... нет комментариев!!!???? Да я зарегилась, только через 10!!! лет, ради того, чтобы написать, что всё это читано-перечитано мной, как и множество постов, разбавляющих новые, в последнее время.(((

-
-
Ответить

Похожее