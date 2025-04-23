Если оно еще и качественное, то свезло. Гармония внешности и платья.
20+ выпускниц, которые сказали «нет» скучным платьям и стали королевами вечера
Выпускной — это не просто прощание со школой, а первый шаг в мир яркой индивидуальности! Поэтому многие девушки так трепетно подходят к выбору «того самого» платья. Кто-то выбирает нестареющую классику, а кто-то стремится выделиться с помощью смелых силуэтов и неожиданных цветовых решений. Одни создают наряд своими руками, другие покупают его в магазинах или даже на барахолках. Но чего не отнять, так это того, что у всех выпускниц платья — просто загляденье!
"Я купила свое выпускное платье по дешевке на винтажной ярмарке"
- Божечки, ты похожа на Белль! © Ephemeryi / Reddit
"Мне очень хочется с кем-нибудь поделиться своим выпускным платьем!"
Плюсы корсета нна шнуровке - годится для спины любого размера, от 44 до 56)
"Я сама сшила себе выпускное платье"
Как времени хватило? Тут пуговицу не можешь пришить ровно😁. И, конечно, терпение нужно иметь.
"Изначально я искала ткань с уже пришитыми 3D-бабочками, но поиски не увенчались успехом. Поэтому я приобрела 80 бабочек из органзы и пришила их к платью самостоятельно. Я использовала светло-голубой атлас и лавандовый тюль. После сборки платья я приколола и пришила каждую бабочку по отдельности. Это заняло немало времени, но я очень довольна результатом!"
«Мой выпускной наряд в стиле Мэрилин Монро! Я сшила его сама и получила массу комплиментов»
- Мэрилин гордилась бы вами. © Unknown author / Reddit
"Выпускное платье моей дочери"
Шикарное. Только корсет как будто сложенным пополам хранили, косточки кривые
"Юбка была сшита из моего выпускного платья 1985 года (лиф удален, пояс добавлен, молния укорочена). Верх — это бюстье без бретелек от Jessica McClintock (бантики и розы удалены, подогнаны по размеру, а отделка, бретели и блестки добавлены мной). Часть отделки бюстье взята с оригинального платья, остальное новое."
"Мое винтажное выпускное платье было куплено в секонд-хенде"
«Я дошила выпускное платье как раз вовремя. На сам наряд и украшение его бусинами ушло около 2 месяцев»
«70 часов работы — и мое платье на праздник готово. Связала его крючком»
Видела я прекрасные работы связанные крючком, этот сарафан в это число не входит.
«Платье на свой выпускной я сшила сама»
«Младшая сестра попросила меня сшить ей выпускное платье. Я сделала это по роликам в интернете за неделю»
«В следующем году выпускной у другой сестры, и теперь я уже готова к этому».
- Может, вы меня удочерите? © Unimprester / Reddit
"Выпускное платье, которое я сшила для прекрасной сестры моего парня. Вдохновлялась цветочным платьем Milla Hydrangea"
Линию загара хоть кружевной вставкой бы прикрыли. Или солярием. Ладно внимание к бюсту можно привлечь, но это всё равно что кетчупом капнуть
- Это платье - чистое счастье. Вы должны гордиться собой! Сидит отлично, и она выглядит в нем потрясающе. У вас несомненно талант! © nasm62 / Reddit
«Мое винтажное выпускное платье Alfred Angelo! Я купила его за $ 30 у дамы, которая приобрела наряд в 2001 году, но так и не надела»
"Свое выпускное платье я сшила за 2 недели. Это было первое платье, в котором я чувствовала себя комфортно. Оно до сих пор мне нравится, хоть и не идеальное"
Единственное достоинство этого платья, что оно нравиться хозяйке.
А так это полный писец.
"Черное кружевное выпускное платье 1950-х годов"
«Свое платье для выпускного вечера я нашла на барахолке всего за $ 2,5»
Это то, что публикуют в подборках неудачных покупок в интернете в графе "ожидание"
"При создании образа я вдохновлялась "Властелином колец". Самое забавное в моем выпускном платье то, что оно свадебное"
"Сшила на свой праздник готичное платье и очень горжусь собой!"
«Мой наряд на выпускной»
- Ты выглядишь элегантно и царственно, словно лебедь, скользящий по поверхности воды. © ***SoakedNirvana / Reddit
"Сшила выпускной наряд для своей сестры!"
"Я сшила выпускные платья себе и своей подруге."
- Вы как принцесса и героиня фильма "Завтрак у Тиффани"! © deedee25252 / Reddit
И ведь наряд — это только полдела. Не менее важны и другие детали, например, аксессуары и макияж. О них вы можете почитать в других наших статьях: