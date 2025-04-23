20+ выпускниц, которые сказали «нет» скучным платьям и стали королевами вечера

Выпускной — это не просто прощание со школой, а первый шаг в мир яркой индивидуальности! Поэтому многие девушки так трепетно подходят к выбору «того самого» платья. Кто-то выбирает нестареющую классику, а кто-то стремится выделиться с помощью смелых силуэтов и неожиданных цветовых решений. Одни создают наряд своими руками, другие покупают его в магазинах или даже на барахолках. Но чего не отнять, так это того, что у всех выпускниц платья — просто загляденье!