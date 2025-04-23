20+ выпускниц, которые сказали «нет» скучным платьям и стали королевами вечера

Народное творчество
44 минуты назад

Выпускной — это не просто прощание со школой, а первый шаг в мир яркой индивидуальности! Поэтому многие девушки так трепетно подходят к выбору «того самого» платья. Кто-то выбирает нестареющую классику, а кто-то стремится выделиться с помощью смелых силуэтов и неожиданных цветовых решений. Одни создают наряд своими руками, другие покупают его в магазинах или даже на барахолках. Но чего не отнять, так это того, что у всех выпускниц платья — просто загляденье!

"Я купила свое выпускное платье по дешевке на винтажной ярмарке"

"Мне очень хочется с кем-нибудь поделиться своим выпускным платьем!"

"Я сама сшила себе выпускное платье"

"Изначально я искала ткань с уже пришитыми 3D-бабочками, но поиски не увенчались успехом. Поэтому я приобрела 80 бабочек из органзы и пришила их к платью самостоятельно. Я использовала светло-голубой атлас и лавандовый тюль. После сборки платья я приколола и пришила каждую бабочку по отдельности. Это заняло немало времени, но я очень довольна результатом!"

«Мой выпускной наряд в стиле Мэрилин Монро! Я сшила его сама и получила массу комплиментов»

O_о
3 часа назад

Ой-ёй, нет. Оно морщит н.а каждом шагу, я прямо слышу хлопанье ткани

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"Выпускное платье моей дочери"

O_о
3 часа назад

Шикарное. Только корсет как будто сложенным пополам хранили, косточки кривые

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"Юбка была сшита из моего выпускного платья 1985 года (лиф удален, пояс добавлен, молния укорочена). Верх — это бюстье без бретелек от Jessica McClintock (бантики и розы удалены, подогнаны по размеру, а отделка, бретели и блестки добавлены мной). Часть отделки бюстье взята с оригинального платья, остальное новое."

"Мое винтажное выпускное платье было куплено в секонд-хенде"

«Я дошила выпускное платье как раз вовремя. На сам наряд и украшение его бусинами ушло около 2 месяцев»

«70 часов работы — и мое платье на праздник готово. Связала его крючком»

INA
4 часа назад

Видела я прекрасные работы связанные крючком, этот сарафан в это число не входит.

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«Платье на свой выпускной я сшила сама»

«Младшая сестра попросила меня сшить ей выпускное платье. Я сделала это по роликам в интернете за неделю»

«В следующем году выпускной у другой сестры, и теперь я уже готова к этому».

«Дочь прислала мне фотку платья, которое она хочет на выпускной. Вообще-то я вовсе не швея, но пришлось постараться»

"Выпускное платье, которое я сшила для прекрасной сестры моего парня. Вдохновлялась цветочным платьем Milla Hydrangea"

O_о
3 часа назад

Линию загара хоть кружевной вставкой бы прикрыли. Или солярием. Ладно внимание к бюсту можно привлечь, но это всё равно что кетчупом капнуть

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  • Это платье - чистое счастье. Вы должны гордиться собой! Сидит отлично, и она выглядит в нем потрясающе. У вас несомненно талант! © nasm62 / Reddit

«Мое винтажное выпускное платье Alfred Angelo! Я купила его за $ 30 у дамы, которая приобрела наряд в 2001 году, но так и не надела»

"Свое выпускное платье я сшила за 2 недели. Это было первое платье, в котором я чувствовала себя комфортно. Оно до сих пор мне нравится, хоть и не идеальное"

the bruh
2 часа назад

Единственное достоинство этого платья, что оно нравиться хозяйке.
А так это полный писец.

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"Черное кружевное выпускное платье 1950-х годов"

the bruh
2 часа назад

Фото " удачное". Девушка в платье практически сливается с фоном.

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«Свое платье для выпускного вечера я нашла на барахолке всего за $ 2,5»

O_о
3 часа назад

Это то, что публикуют в подборках неудачных покупок в интернете в графе "ожидание"

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"При создании образа я вдохновлялась "Властелином колец". Самое забавное в моем выпускном платье то, что оно свадебное"

"Сшила на свой праздник готичное платье и очень горжусь собой!"

«Мой наряд на выпускной»

  • Ты выглядишь элегантно и царственно, словно лебедь, скользящий по поверхности воды. © ***SoakedNirvana / Reddit

"Сшила выпускной наряд для своей сестры!"

"Я сшила выпускные платья себе и своей подруге."

  • Вы как принцесса и героиня фильма "Завтрак у Тиффани"! © deedee25252 / Reddit

И ведь наряд — это только полдела. Не менее важны и другие детали, например, аксессуары и макияж. О них вы можете почитать в других наших статьях:

Фото на превью ramenbroodle / Reddit

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