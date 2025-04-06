15+ девушек, которые сами себе могут такой макияж сделать, что никакие визажисты не нужны
Каждая женщина мечтает выглядеть неотразимо, и у каждой — свой путь к идеальному образу. Одни доверяют мастерам, чтобы макияж выглядел безупречно и собирал восхищенные взгляды. Другие же предпочитают «колдовать» перед зеркалом сами, причем обычные тени и помаду превращать в настоящее искусство. Порой их талант настолько впечатляет, что даже некоторые профи невольно кусают локти.
«Решила сэкономить и сама себе сделала свадебный макияж. Использовала около 20 разных средств»
- Я ахнула вслух! © nysubway / Reddit
«Представляю вам весенний образ бабочки!»
- Обалдеть! Ну до чего же круто это выглядит! © sidnastiez / Reddit
«Впервые нанесла тени поверх цветной подводки и была в шоке от результата»
«Я всегда придерживаюсь розовых оттенков, но в этот раз остановилась на красных. Мой макияж еще никогда не выглядел так круто»
Красиво все сделано. Невольно приходит мысль о фильтрах, или кожа реально чудо как хороша!
«Попыталась подобрать образ под свое платье»
«Мой макияж для весенней свадьбы»
Кстати, у нас есть еще одна классная подборка девушек, которые сделали макияж и теперь ходят довольные.
«Вот так я выгляжу на протяжении многих лет. Мне кажется, что у меня странное лицо, и такое чувство, словно делаю только хуже»
Коментарий к фото странный.. Если сомневаешься, то зачем делаешь много лет одинаково. Или это запрос na комплимент?
- Это потрясающий макияж на потрясающей женщине! © Electronic_Wolf1967 / Reddit
«Я обожаю все винтажное, и мне также нравится делать ретро-макияж»
Интересный разрез глаз. Я бы поднимала уголки глаз широкими стрелками na верхнем веке и вообще не красила внизу.
«Не обращайте внимания на мои волосы, брови и все остальное, ведь тут я просто репетировала макияж перед выпускным»
«Рыжие волосы и мягкий гламур»
«Как думаете, не слишком ли смело для 15 лет?»
- Это очень красивый макияж, но выглядишь старше 21 года. © Unknown author / Reddit
«Макияж, который я сделала для свидания с парнем»
«Заметила, что на каждой совместной фотке он выглядит хмурым. Наверное, потому, что знает — мое лицо в центре внимания».
«Мама сказала, что теперь мой макияж выглядит очень стильно»
«Хотела попробовать что-то новенькое в макияже. Теперь мне кажется, что будет неловко, если я выйду на улицу в таком виде»
- Выглядишь отлично! Единственная опасность выхода в свет — все будут пытаться повторить этот образ. Ты можешь стать началом нового тренда. © bustopygritte / Reddit
«На прошлой неделе у меня был день рождения. Так выглядел макияж»
«Недавно разбирала свою косметичку и нашла кое-что интересное»
Красота — это не только дело рук профессионалов, но и искусство, причем доступное каждому. Достаточно немного вдохновения и капельку уверенность в себе, чтобы навести такую красоту, что о-го-го.