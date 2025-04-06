15+ девушек, которые сами себе могут такой макияж сделать, что никакие визажисты не нужны

Каждая женщина мечтает выглядеть неотразимо, и у каждой — свой путь к идеальному образу. Одни доверяют мастерам, чтобы макияж выглядел безупречно и собирал восхищенные взгляды. Другие же предпочитают «колдовать» перед зеркалом сами, причем обычные тени и помаду превращать в настоящее искусство. Порой их талант настолько впечатляет, что даже некоторые профи невольно кусают локти.

«Решила сэкономить и сама себе сделала свадебный макияж. Использовала около 20 разных средств»

«Представляю вам весенний образ бабочки!»

Обалдеть! Ну до чего же круто это выглядит! © sidnastiez / Reddit

«Впервые нанесла тени поверх цветной подводки и была в шоке от результата»

«Я всегда придерживаюсь розовых оттенков, но в этот раз остановилась на красных. Мой макияж еще никогда не выглядел так круто»

«Попыталась подобрать образ под свое платье»

«Мой макияж для весенней свадьбы»

Кстати, у нас есть еще одна классная подборка девушек, которые сделали макияж и теперь ходят довольные.

«Вот так я выгляжу на протяжении многих лет. Мне кажется, что у меня странное лицо, и такое чувство, словно делаю только хуже»

Это потрясающий макияж на потрясающей женщине! © Electronic_Wolf1967 / Reddit

«Я обожаю все винтажное, и мне также нравится делать ретро-макияж»

«Не обращайте внимания на мои волосы, брови и все остальное, ведь тут я просто репетировала макияж перед выпускным»

«Рыжие волосы и мягкий гламур»

«Как думаете, не слишком ли смело для 15 лет?»

Это очень красивый макияж, но выглядишь старше 21 года. © Unknown author / Reddit

«Макияж, который я сделала для свидания с парнем»

«Заметила, что на каждой совместной фотке он выглядит хмурым. Наверное, потому, что знает — мое лицо в центре внимания».

«Мама сказала, что теперь мой макияж выглядит очень стильно»

«Хотела попробовать что-то новенькое в макияже. Теперь мне кажется, что будет неловко, если я выйду на улицу в таком виде»

Выглядишь отлично! Единственная опасность выхода в свет — все будут пытаться повторить этот образ. Ты можешь стать началом нового тренда. © bustopygritte / Reddit

«На прошлой неделе у меня был день рождения. Так выглядел макияж»

«Недавно разбирала свою косметичку и нашла кое-что интересное»