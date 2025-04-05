15+ портретов дам из прошлого, которые наглядно показывают, как раньше без фотошопа справлялись
Кажется, что только в современном мире с появлением социальных сетей люди стремятся менять свою внешность, чтобы выглядеть лучше. Однако на самом деле подобное желание существовало и в прошлом. Знатные дамы, в частности, нередко требовали от своих придворных мастеров скрывать недостатки и изображать их красивее. Художникам приходилось терпеть любые капризы, подчиняясь желаниям своих влиятельных покровительниц.
Каролина Августа Баварская, императрица Австрии
Мариетта Альбони, итальянская оперная певица
Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии
Королева Виктория
Вот так увидел королеву Викторию художник, а так фотограф. А здесь найдете другие фотографии, где королеву запечатлели уже в пожилом возрасте.
Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции
Каролина Коронадо, испанская поэтесса
Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии
Амалия Ольденбургская, королева Греции
Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы
Мария Фридерика Прусская, королева Баварии
Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл
Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III
Между прочим, и среди современных голливудских звезд есть родственники британской королевской семьи. О них мы писали здесь.
Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании
Изабелла II, королева Испании
Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII
Кстати, о балете. 100 лет назад этот вид искусства был совсем не таким, каким мы его знаем сегодня. Подробнее — здесь.
Сара Бернар — французская актриса
Мария Ван Зандт, американская оперная певица
Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII
Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории
Княгиня Паулина Клементина фон Меттерних — представительница дворов Наполеона III в Париже
Вот так увидел художник светскую львицу французских дворов, а так фотограф.
Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии
Александра Датская — датская принцесса
Александра Датская - родная сестра Марии Фёдоровны и супруга британского короля Георга lV.
Комментарии
Так увидел художник, а так фотограф... лет тридцать спустя. Но даты портретов ставить не будем, просто набросаем фото