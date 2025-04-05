15+ портретов дам из прошлого, которые наглядно показывают, как раньше без фотошопа справлялись

Кажется, что только в современном мире с появлением социальных сетей люди стремятся менять свою внешность, чтобы выглядеть лучше. Однако на самом деле подобное желание существовало и в прошлом. Знатные дамы, в частности, нередко требовали от своих придворных мастеров скрывать недостатки и изображать их красивее. Художникам приходилось терпеть любые капризы, подчиняясь желаниям своих влиятельных покровительниц.