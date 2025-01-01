10 неожиданных фактов, которые скрываются за картинами известных художников

В наши дни, благодаря современным технологиям, ученые умудряются находить все новые детали на живописных полотнах прошлого. На одних картинах под слоем краски обнаруживаются скрытые изображения, на других искусствоведы отыскивают скрытых персонажей. Однако на некоторые вопросы не может дать ответа даже сложная техника. Мы решили узнать, какие открытия заставляют по-другому взглянуть на известные картины.

Изначально «Ирисы» Ван Гога выглядели иначе

Когда зрители впервые увидели картину Ван Гога «Ирисы», они были в полном восторге. Полотно наполняли воздух и краски. Один критик даже заметил, что художник смог по-настоящему понять и передать изысканную природу цветов. Сейчас эта работа тоже производит сильное впечатление. Однако как выяснилось, мы видим ее иначе, чем современники мастера. Недавнее детальное исследование показало, что изначально ирисы были насыщенного фиолетового цвета. Чтобы получить нужный оттенок, Ван Гог смешивал синюю и красную краски. К сожалению, пигменты в последней оказались чувствительными к свету и со временем разрушились. Поэтому ирисы обрели нынешний синий цвет.

Картину «Девушка с флейтой» скорее всего написал не Вермеер

Кисти известного мастера принадлежит всего около 30 полотен (по крайней мере, именно так считают искусствоведы), а недавно этот список уменьшился еще на одну картину. Специалисты давно предполагали, что «Девушку с флейтой» мог создать другой художник, и недавно их подозрения подтвердились. В отличие от остальных полотен, эта картина написана не на холсте, а на деревянной доске. Команда кураторов, реставраторов и ученых провела детальное исследование и выяснила, что техника нанесения краски несколько отличается и выглядит более небрежно. При этом неизвестный художник был явно знаком с манерой работы Вермеера и использовал похожие материалы. Возможно, у мастера все-таки был ученик, хотя ранее считалось, что он работал в полном одиночестве. Другой вариант — полотно могла написать старшая дочь Вермеера Мария, которой на тот момент было от 15 до 20 лет. Или же «Девушка с флейтой» является плодом совместного творчества мастера и другого художника.

Под натюрмортом Поля Сезанна скорее всего скрывается автопортрет

Художник написал этот натюрморт в 1865 году, во время своего «темного» периода. Сезанн тогда находился под влиянием испанского барокко и реализма французского живописца Гюстава Курбе и еще не выработал свой отличительный стиль. Главный реставратор музея, проводя плановый осмотр натюрморта, заметила необычные трещины на краске. Для полотна XIX века это совершенно обычное явление, вот только поверхность потрескалась в двух областях, а из-под верхнего слоя проглядывала белая краска, которую художник использовал на этом полотне лишь в небольших количествах.

Реставратор заподозрила, что под слоем краски может что-то скрываться и сделала рентген картины. Сканирование показало, что натюрморт был написан поверх четко прорисованного портрета. Судя по позе человека, это автопортрет Сезанна. Вполне возможно, специалисту удалось обнаружить одну из самых ранних работ мастера, ведь на момент завершения натюрморта художнику было около 20 лет.

Маленькая птичка на картине XV века вызвала у историков много вопросов

Картина «Мадонна делла Витториа» была создана в 1496 году. В те времена хорошо налаженных торговых путей между Европой и Юго-Восточной Азией не существовало. Однако слева, в левом верхнем углу, можно увидеть птицу, которая очень похожа на желтохохлого какаду. Этот вид обитал на некоторых островах Индонезии (сейчас он относится к исчезающим). Учитывая естественную позу какаду, его, скорее всего, рисовали с натуры. Но исследователей волновал один вопрос: каким образом пернатое могло попасть из Индонезии в Европу? Скорее всего, какаду добрался до места назначения по Великому шелковому пути, что могло занять много лет. Но поскольку эти попугаи живут до 60 лет, такое путешествие было ему вполне по силам. Или же птица отправилась к новому месту обитания через Индию. В любом случае история странствий какаду могла бы стать неплохим сюжетом для исторического романа.

На картине Джошуа Рейнольдса обнаружили демона

Долгое время зрители даже не предполагали, что на картине Джошуа Рейнольдса, иллюстрирующей сцену из пьесы Шекспира «Генрих VI», есть еще один персонаж. Только недавние реставрационные работы, во время которых удалили дополнительные слои лака, показали, что у постели кардинала прячется чертенок.

Возможно, демон, которого легко можно увидеть на гравюре Каролин Уотсон, исчез с полотна не случайно. Рейнольдс слишком буквально изобразил строки Шекспира и добавил в композицию бесенка. Современникам такое своеволие не понравилось: они критиковали художника, обвиняя его в дурновкусии и ребячливости. Некоторые даже требовали убрать демона с полотна, хотя мастер всячески сопротивлялся. В последующие века чертенок постепенно растворился в тени. Это произошло не только по естественным причинам. Исследователи обнаружили, что картину несколько раз перекрашивали, а поверх изображения нанесли шесть слоев лака.

На картине «Купальщики в Аньере» Сера оставил благодарность известному химику

Эту картину художник создал в 1884 году еще до того, как стал использовать свою известную живописную манеру, а три года спустя мастер решил подправить произведение, используя новую технику. Именно Сера начал наносить чистые краски на холст мелкими точечными мазками, не смешивая их на палитре. Живописец предполагал, что на расстоянии точки краски будут оптически смешиваться на сетчатке глаза зрителя, создавая необходимый образ. На эту идею Сера вдохновили, в том числе, работы химика Мишеля Эжена Шевреля. Возможно, поэтому Сера и нарисовал шесть труб на заднем плане, сделав их похожими на кисти. Эти трубы принадлежали фабрике, где производили свечи по технологии, придуманной Шеврелем. Таким образом, Сера отдал своеобразную дань уважения химику на полотне.

На картине «Женщины в саду» изображена одна и та же женщина

На одной из самых известных картин Клода Моне изображено сразу несколько женщин. Однако моделью для всех дам послужила будущая супруга художника, 19-летняя Камилла Донсье. Хотя картина вызвала раздражение у критиков, впоследствии она получила признание. Доподлинно неизвестно, почему Моне решил использовать только одну модель для всех персонажей. Возможно, таким образом он хотел выразить любовь к своей избраннице или решил запечатлеть на холсте всю многогранность ее натуры. Другие исследователи предполагают, что мастер хотел поэкспериментировать с эффектами света и цвета и проверить, как они влияют на одно и то же лицо и фигуру.

Возможно Вермеер нарисовал «Кружевницу» и другие картины с помощью камеры

Уже более 100 лет среди искусствоведов и историков идут жаркие споры о том, использовал ли Вермеер камеру-обскура или нет. Дело в том, что картины мастера отличает идеальная перспектива, великолепная композиция и удивительное чувство света. Кроме того, Вермеер прекрасно работал с бликами, а некоторые объекты на переднем плане кажутся размытыми (что видно на картине «Кружевница»). Камера-обскура — устройство, позволяющее получить оптическое изображение предмета, улавливает эти нюансы лучше, чем человеческий глаз.

Во времена Вермеера многие художники были знакомы с этим изобретением, но никто не хотел признаваться в том, что использовал его. Иначе талант автора сразу бы поставили под сомнение. До наших дней не дошло ни одного документального свидетельства о том, что Вермеер владел камерой-обскура, хотя его хорошим другом и соседом был ученый Антони ван Левенгук, который создавал отличные микроскопы и линзы для своего времени. Так что при желании художник мог обратиться к нему за помощью. Некоторые исследователи уверены, что Вермеер не пользовался камерой. На 13 полотнах мастера обнаружили крошечные отверстия в холсте, которые живописец, скорее всего, использовал для определения точной перспективы. В любом случае вопрос о присутствии камеры-обскура в мастерской Вермеера до сих пор остается открытым.

Картина «Мадам Леон Клаписсон» раньше выглядела совсем не так

Пьер Огюст Ренуар написал портрет Валентины Клаписсон в 1883 году. Бледный абстрактный фон произведения прекрасно оттеняет темно-синее платье и кремовые перчатки женщины. Однако недавнее исследование показало, что изначально тон работы был совершенно другим. Команда химиков с помощью Рамановской спектроскопии выявила на полотне следы разложившихся красок и смогла восстановить картину в том виде, в котором ее задумывал художник. Ренуар сделал фон огненно-красным, добавив синие и розовые мазки. К сожалению, для создания краски художник использовал натуральные пигменты, которые быстро разрушались под воздействием света. Скорее всего, Ренуар знал, что картина со временем побледнеет, пособия XIX века предупреждали об этом. И хотя в те времена уже были более стойкие красители, живописцы все равно предпочитали именно этот материал.

Исследование показало, как именно Рембрандт создавал «Ночной дозор»

Раньше искусствоведы могли только догадываться, как именно художник работал над своим известным произведением. Но недавно полотно просканировали с помощью специального рентгеновского аппарата и обнаружили под мазками следы кальция. Выяснилось, что Рембрандт сначала сделал на полотне несколько набросков с помощью краски с высоким содержанием мела, именно эти линии и смог обнаружить прибор. Так, первоначально изысканный шлем одного из мужчин был украшен перьями, но позже художник отказался от этой идеи.