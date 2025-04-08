15 историй о том, как коллеги и начальники перешли все рамки приличия

Даже если вам пришлось столкнуться с токсичной рабочей средой, это не значит, что все коллективы одинаковы. Здоровая атмосфера на работе возможна, и такие примеры тоже есть. В следующих материалах — истории о командах, где поддержка, драйв и взаимопонимание стали основой рабочего процесса: