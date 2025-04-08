15 историй о том, как коллеги и начальники перешли все рамки приличия
Народное творчество
1 час назад
На работе встречаются разные люди: одни вдохновляют, другие, кажется, лишь испытывают наше терпение. В этой подборке представлены истории о наглых коллегах и руководителях, с которыми пришлось столкнуться пользователям сети. Некоторые находили выход из ситуации с достоинством, другим приходилось принимать более радикальные решения.
- Когда мы ходили на работе в туалет, это время вычитали из положенных нам 15-минутных перерывов или перерыва на обед. Нужно было зайти к менеджеру, чтобы получить ключ от туалета, после чего он включал таймер. Когда вы возвращались, он останавливал таймер и говорил, на сколько минут сократился следующий перерыв. А если кто-то допускал в работе ошибку, над ним тоже стояли, засекая время, пока он ее исправлял. А затем сокращали на соответствующее количество минут его отдых. Отработав по контракту оговоренное количество часов, я распрощался с этой компанией. © jamaidens / Reddit
- Как-то к сотруднице прицепились из-за того, что в она отпуске не отвечала сразу. Она-то перезвонила, но через пару часов. Вопли, крики, штраф. А потом удивление, что человек уволился. Ко мне на прошлой работе тоже была претензия: все воскресенье не могли до меня дозвониться. Угу, я тоже обалдела, увидев количество пропущенных на своем личном телефоне. С утра в понедельник перезвонила, чтоб выяснить, что там за пожар. А ничего, просто им срочно надо было отправить пару писем. Письма были у директора, на моем компе сканы сохранены. Ключи от офиса тоже были у директора. Адрес, куда отправлять — у него же. Да, прям вот не могли без меня справиться! Жалею только, что сразу тогда не уволилась, потом еще пару раз в воскресенье дергали по ерунде. © Anila / ADME
- У нас начальница любит говорить, что незаменимых нет, а потом требует узнать, почему кто-то увольняется и как уговорить остаться. Стоит заметить, что должностных инструкций нет, и работу уволившихся просто вешают на оставшихся. Была ситуация, когда у моей коллеги уволили непосредственного начальника, и от нее потребовали срочно сделать отчет за него. Она сказала, что не в курсе, как это делается. Велели звонить ему. Ну окей, позвонила, под его руководством все сделала, отправила. В ответ ор и крики, что все не так. Зашла на его комп, сравнила его отчет со своим — все идентично. Отправила от себя на его почту, потом с его почты начальнице. Вот теперь правильно, так и делай! Короче, она еще несколько месяцев так и пересылала отчеты. Может, ей именно с его почты было приятней получать информацию? © Anila / ADME
- Есть у нас один болтун. Ну, он не то чтобы рассказывает о своей жизни, а просто растекается мыслью по древу. Пример типичного раздражающего диалога с ним:
— Доброе утро.
— Ну, не уверен, что его можно назвать добрым. Утро и есть утро, это да, но вот то, что доброе, — с натяжкой, конечно. К слову, сегодня вторник, что, конечно, лучше понедельника. Просто хочу быть честным, потому что вы сказали: «Доброе утро», а я сразу подумал, что не могу согласиться. А если серьезно, и вам доброго утра. © krebstarpatron / Reddit
- Наша начальница любит устраивать так называемые "разборы". Это когда накосячивший сотрудник пишет и потом еще лично объясняет, почему он такой дурак. Причем, ошибки типа опечаток, которые были благополучно исправлены до закрытия отчетного периода. И вот сидим мы у нее в кабинете такие накосячившие и объясняемся. А ее никакие доводы не устраивают. Только ор: "Почему?" Я однажды ей сказала, что если ее не устраивает мое объяснение, пусть напишет сама, я подпишу. © Shtusha Kutusha / ADME
- Жил в провинции, удаленно работал на компанию в городе-миллионнике. Повысили мне зарплату, но предупредили: по документам работаю 6 часов, а фактически — полный день. На мой вопрос "Какого фига?" начальство ответило: "Так ты же удаленно работаешь в провинции! Зачем там такие деньги?" Уволился. Сейчас получаю в полтора раза больше. И да, в той же провинции. © Unkown author / Pikabu
- Коллега дико завидовала, что меня хвалят. Пустила сплетни, будто у меня с начальником шуры-муры. Якобы поэтому мне все проекты и отдают. И вот на собрании, как только он зашел, я повернулась к нему и выдала с серьезным лицом: "Милый, ты не хочешь уже признаться всем, что я тебе и проекты делаю, и кофе в постель приношу?" Он чуть не поперхнулся от неожиданности, все переглянулись. Я спокойно добавила: "А то, знаете, у некоторых фантазия работать мешает". С тех пор сплетни как отрезало, а она начала здороваться со мной как с директором — с натянутой улыбкой и глазами в пол.
- Работала продавцом товаров для дома, была в своем отделе. Услышала еле-еле, что кто-то разговаривает в нескольких проходах от меня. Решила, что это покупатель с другом общается. Через несколько минут эта женщина подходит ко мне, и орет: "Ты слышишь? Я все это время тебя зову-зову!" Я сказала: "Ну, у меня проблемы со слухом". После этого ее грубое поведение и ухмылка пропали. Должно быть, она подумала, что я намеренно ее игнорирую. Но как кто-то сможет тебя услышать, когда ты так далеко?! И у меня реально есть проблемы со слухом. Это просто показывает, что не нужно грубить другим, ведь вы не знаете, через что они проходят. © Kai Spangenberg / Quora
- По работе мне нужно было ходить в разные некоммерческие организации и помогать им. По какой-то причине моя начальница меня не любила. Однажды она вызвала меня в офис и сказала, что одна конкретная фирма недовольна моей работой. Она предложила мне уйти в отставку и намекнула, что иначе мне грозит увольнение. Я улыбнулась и сказала, что буду рада уйти в отставку, поскольку эта фирма только что наняла меня своим исполнительным директором. © Barbara Klein-Womack Ord / Quora
- Я был в офисе менеджером лет пять. Моя работа была довольно скучной, но мне нравилась. Начальство ценило меня за мою скрупулезность, спокойный характер. Тут к нам пришел новый работник. Он мне показался неплохим. Мы вроде как поладили. Но через месяц я узнаю, что он меня подставил — выдал мои идеи за свои и получил должность начальника. Я был зол и разочарован. И стал думать, как мне же ему отомстить. У него был отдельный кабинет и сверху старый вентилятор. Такие были еще в нескольких кабинетах, и никто ими не пользовался. Было лето, и наш отдел предупредили, что о скорой проверке кондиционеров. Поэтому я придумал свой план мести. Я остался после рабочего дня доработать, дождался пока все уйдут, прокрался в его кабинет и насыпал на лопасти вентилятора мелкие блестки самых разных ярких цветов. На следующий день было жарко, и он включил вентилятор. Эту сцену нужно было видеть: он с ног до головы в блестках, весь кабинет блестит, все важные бумаги блестят. Я сильно злорадствовал. Моя месть удалась и до сих пор греет мне душу. Сейчас я подал заявку на должность выше, чем его. Надеюсь, что получу ее. © Палата №6 / VK
- Работала руководителем большого отдела. Куратор — женщина одинокая и не всегда адекватная. Наорать — легко. Унизить при подчиненных — запросто. Я всегда должна была быть на связи и ответить на любой вопрос. Но я терпела, ведь кредит висит, дети еще не выросли, да и работа рядом с домом. Правда, успокоительное пила регулярно. Но вот устала я от этого и написала заявление на увольнение. И за два дня до увольнения заболеваю. Пишу письмо: "Можно взять день за свой счет?" Ответ: "Окей, но после увольнения выйдешь и отработаешь". Очень рада, что уволилась. © Подслушано / Ideer
- На работе были постоянные дедлайны и недосыпы, держал лишь хороший коллектив и сносная зарплата. Однажды взяли к нам в главные новенького, который любил лишний раз унизить подчиненных. Доводит этот кадр меня до истерики, и буквально через 10 минут мне звонит рекрутер с предложением должности в еще более крутой фирме с высокой зарплатой и нормальным графиком. Согласилась. Обидчик всю неделю ходил серый, а начальство не хотело отпускать. © Подслушано / Ideer
- Я работал в магазине мужской одежды в Лондоне. Управляющий магазином считал себя всезнайкой. Со мной никогда не соглашался. Вот установили у входа навес, пошел жуткий дождь, и навес стал похож на плавательный бассейн — его прогнуло огромное количество воды. Казалось, он вот-вот лопнет. Я настойчиво предлагал купить в хозяйственном магазине шланг и выкачать воду. Но нет, для управляющего это было слишком просто. Поэтому он встал под ним и толкнул палкой. Что в результате? Навес порвался, и куча воды обрушилась на начальника. Он промок с головы до ног, а я ухмыльнулся: «Вот почему я хотел воду выкачать». © Ian Campbell-Harris / Quora
- Однажды утром я пошел на работу и попытался войти в свой компьютер, но не смог. Я позвонил в службу поддержки, и мне сказали, что менеджер заблокировал все мои учетные данные. У меня еще оставался доступ к веб-сайту отдела кадров. Я сразу же зашел на сайт и подал заявку на решение некоторых проблем здоровьем, которое я откладывал, и ушел из офиса. Вскоре позвонил управляющий и попросил меня прийти к нему в офис. Я сказал, что у меня неоплачиваемый отпуск на 6 месяцев. Это дало мне время поправить здоровье, остаться на страховке, получить краткосрочную инвалидность и поискать новую работу. © Jimmy Wayne / Quora
- У нашей начальницы ужасный характер. Решили мы коллективом ее как-то задобрить. Устроили в офисе праздник — вкусняшек накупили. Она вся расцвела, начала благодарить нас. Потом съедает последний ролл и вдруг начинает орать на всех, чтобы мы возвращались к работе. Миссия провалена. © Палата № 6 / VK
Даже если вам пришлось столкнуться с токсичной рабочей средой, это не значит, что все коллективы одинаковы. Здоровая атмосфера на работе возможна, и такие примеры тоже есть. В следующих материалах — истории о командах, где поддержка, драйв и взаимопонимание стали основой рабочего процесса:
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